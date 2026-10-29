Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

3:8, hororový Čermákův debut u Pirátů. Kapitán: Mračna rozeženeme, vyjde slunce

Petr Bílek
  8:26
Nový trenér Chomutova David Čermák.

Nový trenér Chomutova David Čermák. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Kapitán Chomutova Dušan Žovinec během klání s Litoměřicemi.
Momentka z utkání Chomutov - Litoměřice.
Chomutovští Piráti inkasují v zápase s Litoměřicemi.
Hokejisté Litoměřic slaví gól proti Chomutovu.
6 fotografií
Nové koště dobře mete? Naopak, to hokejisté Litoměřic zametli v první lize s posledními Piráty 8:3 a připravili pro nového chomutovského trenéra Davida Čermáka premiéru jako z hororu. Nemohla pro něj začít hůř: první gól po 24 sekundách, třígólové manko po šesti minutách, rozdíl pěti branek po dvou třetinách.

„Představoval jsem si jiný start,“ mračil se Čermák, který vedl první trénink teprve den před zápasem. Na střídačce nahradil odvolaný triumvirát Lobo, Grof, Hübl, byť poslední jmenovaný jako výkonný manažer klubu za hráči zůstal stát.

Trenér spjatý především s Kladnem má Piráty probudit, zatím ale zůstávají ležící spící. „Nepovedený zápas, který ovlivnil špatný začátek. Nestíhali jsme bruslařsky ani v osobních soubojích, nebyli jsme důrazní, dostali jsme hodně gólů z brankoviště. Víme, na čem pracovat,“ zjistil Čermák dost krutým způsobem.

Nový trenér Chomutova David Čermák.
Kapitán Chomutova Dušan Žovinec během klání s Litoměřicemi.
Momentka z utkání Chomutov - Litoměřice.
Chomutovští Piráti inkasují v zápase s Litoměřicemi.
6 fotografií

Litoměřice se na led vrátily po dvou odložených zápasech, a ačkoli stále neměly kompletní sestavu, své hostitele v severočeském derby nešetřily. Vnímaly, že soupeř má nového trenéra, což může jeho výkon zvednout. „Proto jsme upozorňovali hráče hlavně na začátek, všichni chomutovští hokejisté teď hrají o místo, o pozici v týmu. A začátek jsme dobrý měli,“ odfoukl si trenér kališníků Daniel Tvrzník.

Hosté se dostali do trháku až 7:1 a dvanáct stovek diváků v Rocknet Aréně nechápalo. „Vyškolili nás. Hokej, co se dneska hraje, jsme nezvládli. Dělali jsme trestné chyby, ztráty na útočné modré čáře, špatný předbrankový prostor, neměli jsme odražené kotouče,“ shrnul chomutovský kapitán Dušan Žovinec.

Hattrickem se blýskl litoměřický útočník Tomáš Holčák, kmenový hráč Sparty. „Užil jsem si to neskutečně. Asi jsem se dobře vyspal, poštěstilo se. Když jsem dal druhý gól, sedl jsem si na střídačku a říkal jsem si, času je dost na třetí. A padlo to tam,“ radoval se.

Vsetín protáhl proti Kolínu domácí neporazitelnost, Jihlava selhala v derby

Zato domácí po sobě jen nevěřícně koukali. Po třetím gólu trenéři stáhli brankáře Romana Málka mladšího, jeho náhradník David Štěrba inkasoval čtyřikrát, a tak se Málek mezi tyčky na třetí třetinu zase vrátil. „Rozhodl jsem o tom já, protože jsme chtěli, aby si Roman chytil nějaký puk. V Havířově totiž půjde znovu do brány, protože Jekel je zraněný,“ prozradil Čermák. „Říkali jsme, pojďme vyhrát alespoň poslední třetinu pro Romana, ať v sobotu začneme s čistým štítem.“

Piráti prohráli 14 z 18 utkání a v průměru inkasují čtyři branky na zápas. Kapitán Žovinec si ovšem myslí, že Čermákova práce se projeví. Potkal se s ním v Kladně. „Trénoval reprezentaci U18, trendy zná. Potřebujeme zlepšit všechno, jeden trénink na to nestačí. Musíme nejdříve zasadit, pak budeme sklízet,“ nepochybuje zkušený obránce. „Štve mě, že jsme dole a prohráváme. Ale věřím, že máme silný tým. Když budeme pracovat, mračna rozeženeme a vyjde sluníčko.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Carolina vs. ColumbusHokej - - 30. 10. 2026:Carolina vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
30. 10. 00:00
  • 1.68
  • 4.42
  • 4.20
Pittsburgh vs. UtahHokej - - 30. 10. 2026:Pittsburgh vs. Utah //www.idnes.cz/sport
30. 10. 00:00
  • 2.76
  • 4.14
  • 2.19
Tampa vs. WinnipegHokej - - 30. 10. 2026:Tampa vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
30. 10. 00:00
  • 1.69
  • 4.33
  • 4.20
Detroit vs. ChicagoHokej - - 30. 10. 2026:Detroit vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
30. 10. 00:30
  • 1.95
  • 4.00
  • 3.36
Minnesota vs. NY IslandersHokej - - 30. 10. 2026:Minnesota vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
30. 10. 01:00
  • 1.88
  • 4.05
  • 3.54
Dallas vs. MontrealHokej - - 30. 10. 2026:Dallas vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
30. 10. 01:00
  • 2.01
  • 4.03
  • 3.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...

Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...

Kladno smetlo Spartu. Budějovice předčily Hradec, Pardubice prohrály potřetí v řadě

Hokejisté Kladna se radují z gólu během zápasu proti Spartě

Hokejová extraliga v úterý pokračovala 15. kolem. V pikantním duelu Kladno jasně porazilo Spartu 5:1 a posunulo se na třetí místo, České Budějovice předčily Hradec Králové 3:0. Pardubice neudržely...

Hradec vyhrál derby proti Pardubicím. Slaví i Třinec, Kometa loupila v Litvínově

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu nad jeho střelcem Matějem Kubiesou.

V neděli odstartovalo 14. kolo hokejové extraligy nezvykle brzy. V dopoledním duelu doma Třinec vyzrál 2:1 na Karlovy Vary a upevnil si vedení v tabulce. Ve východočeském derby Hradec Králové porazil...

Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě. Už ukázali vítězný návrh

Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje...

Je libo dres s jednorožcem? Nebo snad s plyšovým medvídkem? Hokejový Chomutov čeká v sobotu 14. listopadu výjimečná událost, Piráti v Rocknet Aréně hostí Sokolov a zápas ponese podtitul Děti dětem....

Ohně, kostýmy i vychytávky proti mrazu. NHL hostila další zápas pod širým nebem

Kanadskému derby logicky předcházela i kanadská hymna.

Za ta léta si fanoušci na takové zápasy už zvykli, i tak si je ale pokaždé náramně užívají. Tentokrát utkání pod širým nebem hostil Princess Auto Stadium v Manitobě, ve stánku pro americký fotbal si...

3:8, hororový Čermákův debut u Pirátů. Kapitán: Mračna rozeženeme, vyjde slunce

Nový trenér Chomutova David Čermák.

Nové koště dobře mete? Naopak, to hokejisté Litoměřic zametli v první lize s posledními Piráty 8:3 a připravili pro nového chomutovského trenéra Davida Čermáka premiéru jako z hororu. Nemohla pro něj...

29. října 2026  8:26

Nečas slavil výhru Colorada, Edmonton v derby vymazal Calgary s Klapkou

Obránce Dougie Hamilton z New Jersey Devils vystupuje proti Martinu Nečasovi z...

Ve středečních zápasech NHL z českých hokejistů nikdo nebodoval. V akci byl Martin Nečas, jehož Colorado si na domácím ledě poradilo 5:2 s New Jersey. Edmonton i díky dvěma asistencím suverénního...

29. října 2026  6:46,  aktualizováno  8:11

MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češky, kde sledovat

České hokejistky se radují z gólu proti Německu.

Hokejové mistrovství světa žen se v roce 2026 uskuteční v dánských městech Herning a Esbjerg. Turnaj proběhne v netradičním podzimním termínu od 6. do 16. listopadu. Česká reprezentace vstoupí do...

29. října 2026

Sváteční střelec Aubrecht zaskočil Brno. Ani nevím, jak slavit gól, smál se bek

Hráči Třince slaví vítězný gól na ledě Komety Brno.

Když dostal přihrávku od Libora Hudáčka, stačilo mu správně nastavit hokejku. David Aubrecht se proti brněnské Kometě dočkal zdvojnásobení svého extraligového střeleckého konta. Dal druhý gól ve...

28. října 2026  22:18

Třinec zvládl přestřelku s Kometou. V prodloužení rozhodl Adámek

Martin Růžička slaví gól do sítě Komety Brno.

Také na státní svátek pokračovala hokejová extraliga. Ze středeční dohrávky 15. kola nakonec vzešel vítězně lídr tabulky Třinec, který v atraktivním duelu přestřílel brněnskou Kometu 4:3 po...

28. října 2026  17:45,  aktualizováno  21:18

Hokejistky potřetí v sezoně nestačily na Švédky, znovu zůstaly bez gólu

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Kristýna...

České hokejistky vstoupily do turnaje Euro Hockey Tour v Södertälje porážkou s domácím Švédskem 0:2. Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského prohrály se Seveřankami i třetí vzájemný zápas v...

28. října 2026  20:41

Vsetín protáhl proti Kolínu domácí neporazitelnost, Jihlava selhala v derby

Na ledě ležící Patriks Ozols a Lukáš Nahodil po vzájemném střetu v derby

Lídr první hokejové ligy Vsetín porazil Kolín 3:2 v prodloužení a doma na Lapači neprohrál ani desátý zápas sezony. Vítězný gól dal nejlepší střelec Maxa ligy Tomáš Šmerha, trefil se podesáté.

28. října 2026  20:36

Zášť nad ledem. Prší na hvězdy, jež si vyžádaly trejd. Poznal ji Jágr i Hašek

Fanoušci Pittsburghu s transparentem namířeným proti Jaromíru Jágrovi, který v...

Dunivé bučení a sprosté nadávky. Jízlivé poznámky a přelepené jmenovky na dresech. Minulý týden si fanoušci v NHL dost ostře podali Bradyho Tkachuka, Cuttera Gauthiera a Quinna Hughese. Považují je...

28. října 2026  16:01

Jednou jsem šla v podpatcích na zápas a od té doby už nikdy víc, směje se Mlýnková

Natálie Mlýnková slaví druhý gól zápasu (8. února 2026)

V květnu zvedla nad hlavu Walter Cup pro šampionky zámořské PWHL a doma pak Natálii Mlýnkovou zvolili po životní sezoně hokejistkou sezony. Kam se posunul ženský hokej? Jaké předsudky jí v Česku...

28. října 2026  14:31

Otázky pro Motáka: Sázka na mládí, nebo mix? A jak naloží s Třincem a Pardubicemi?

Novým koučem českých hokejistů bude Zdeněk Moták.

První reprezentační akce sezony se blíží. Nový realizační tým kolem trenéra Zdeňka Motáka už ve čtvrtek oznámí nominaci na Finské hokejové hry v Helsinkách. Na koho ukáže? Redakce iDNES.cz vybrala...

28. října 2026  13:45

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V NHL protestovali proti Izraeli. Odporné, reagoval klub. Fanoušky vyhodil z hlediště

Ruský útočník Pavel Bučněvič se raduje z gólu v utkání s Vegas.

Zatímco hokejisté se proháněli po ledě, pořadatelská služba v St. Louis musela během utkání NHL proti Vegas (6:2) řešit nečekaný problém. Fanoušci rozvinuli na tribunách transparenty namířené proti...

28. října 2026  11:10

Brízgala zdeptal Spartu a užívá si novou éru Kladna: Nádherná proměna

Brankář Kladna Adam Brízgala během zápasu proti Spartě

Nové Kladno se obléklo do gala – a prsty v tom má také Adam Brízgala. Tedy spíš lapačku a vyrážečku. Proti hokejistům Sparty si osmadvacetiletý brankář málem zapsal první rytířskou nulu sezony, i tak...

28. října 2026  8:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.