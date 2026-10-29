3:8, hororový Čermákův debut u Pirátů. Kapitán: Mračna rozeženeme, vyjde slunce

„Představoval jsem si jiný start,“ mračil se Čermák, který vedl první trénink teprve den před zápasem. Na střídačce nahradil odvolaný triumvirát Lobo, Grof, Hübl, byť poslední jmenovaný jako výkonný manažer klubu za hráči zůstal stát.
Trenér spjatý především s Kladnem má Piráty probudit, zatím ale zůstávají ležící spící. „Nepovedený zápas, který ovlivnil špatný začátek. Nestíhali jsme bruslařsky ani v osobních soubojích, nebyli jsme důrazní, dostali jsme hodně gólů z brankoviště. Víme, na čem pracovat,“ zjistil Čermák dost krutým způsobem.
Litoměřice se na led vrátily po dvou odložených zápasech, a ačkoli stále neměly kompletní sestavu, své hostitele v severočeském derby nešetřily. Vnímaly, že soupeř má nového trenéra, což může jeho výkon zvednout. „Proto jsme upozorňovali hráče hlavně na začátek, všichni chomutovští hokejisté teď hrají o místo, o pozici v týmu. A začátek jsme dobrý měli,“ odfoukl si trenér kališníků Daniel Tvrzník.
Hosté se dostali do trháku až 7:1 a dvanáct stovek diváků v Rocknet Aréně nechápalo. „Vyškolili nás. Hokej, co se dneska hraje, jsme nezvládli. Dělali jsme trestné chyby, ztráty na útočné modré čáře, špatný předbrankový prostor, neměli jsme odražené kotouče,“ shrnul chomutovský kapitán Dušan Žovinec.
Hattrickem se blýskl litoměřický útočník Tomáš Holčák, kmenový hráč Sparty. „Užil jsem si to neskutečně. Asi jsem se dobře vyspal, poštěstilo se. Když jsem dal druhý gól, sedl jsem si na střídačku a říkal jsem si, času je dost na třetí. A padlo to tam,“ radoval se.
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Zato domácí po sobě jen nevěřícně koukali. Po třetím gólu trenéři stáhli brankáře Romana Málka mladšího, jeho náhradník David Štěrba inkasoval čtyřikrát, a tak se Málek mezi tyčky na třetí třetinu zase vrátil. „Rozhodl jsem o tom já, protože jsme chtěli, aby si Roman chytil nějaký puk. V Havířově totiž půjde znovu do brány, protože Jekel je zraněný,“ prozradil Čermák. „Říkali jsme, pojďme vyhrát alespoň poslední třetinu pro Romana, ať v sobotu začneme s čistým štítem.“
Piráti prohráli 14 z 18 utkání a v průměru inkasují čtyři branky na zápas. Kapitán Žovinec si ovšem myslí, že Čermákova práce se projeví. Potkal se s ním v Kladně. „Trénoval reprezentaci U18, trendy zná. Potřebujeme zlepšit všechno, jeden trénink na to nestačí. Musíme nejdříve zasadit, pak budeme sklízet,“ nepochybuje zkušený obránce. „Štve mě, že jsme dole a prohráváme. Ale věřím, že máme silný tým. Když budeme pracovat, mračna rozeženeme a vyjde sluníčko.“