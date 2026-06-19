Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Piráty posílil Čarodějův učeň. Chci restartovat kariéru, hlásí Málek junior

Petr Bílek
  14:30
Jeho tátovi se přezdívalo Čaroděj, teď chce syn čarovat v brankovišti hokejových Pirátů a oživit slávu jména Roman Málek. V Chomutově střídá maďarského reprezentanta Ádáma Vaye.
Hokejový brankář Roman Málek mladší, posila Pirátů Chomutov.

Hokejový brankář Roman Málek mladší, posila Pirátů Chomutov. | foto: Piráti Chomutov

Hokejový brankář Roman Málek mladší, posila Pirátů Chomutov.
Tým expertů O2 TV Sport: Václav Nedorost, Jiří Koreis, Roman Málek, Jiří...
Nový trenér slávistických hokejistů Daniel Tvrzník (uprostřed) s asistenty...
Klan Málkových. Táta Roman býval hvězdou extraligy, jeho stejnojmenný syn se...
21 fotografií

„Poslední roky nebyly podle mého očekávání. Ale kdy jindy to otočit než teď, s narozením dcery chci restartovat kariéru. Tohle je pro můj život nová kapitola,“ svěřil se pětadvacetiletý Málek junior v uvítacím videu prvoligového klubu.

V posledních dvou sezonách v Maxa lize paběrkoval, v Kolíně a Táboře odchytal dohromady jen 17 zápasů. Předtím ve Slavii, osudové pro Málky, nastoupil do 115 utkání. V Chomutově bude krýt záda jedničce Pavlu Jekelovi.

Jinde chytat nemůžeš! Jekel umlčel kritiky, i když při návratu funěl jako hobík

Rady bude jistě čerpat i od osmačtyřicetiletého táty, mistra se Slavií, trojnásobného nejlepšího brankáře extraligy, dvojnásobného hráče roku v nejvyšší soutěži a nyní uznávaného televizního experta. V nadsázce je Čarodějův učeň.

„Osobnost extraligy, reprezentant. Ale hlavně můj táta. Můj vzor, to on mě k hokeji přivedl. Vždy jsem chtěl být jako on, teď mu budu rozumět ještě víc. Už jsem taky táta. Před týdnem se nám narodila dcera,“ prozradil mladší z rodu. „Chtěl bych být taky tak skvělým otcem, jako je můj táta pro mě.“

A skvělým brankářem? Prostor dostane, zkušenějšího Jekela kvůli jeho loňskému zranění zad Piráti nechtějí přetěžovat.

Původně měl v Chomutově zůstat čahoun Vay, jenže klub chtěl upravit smlouvu – část odměny by přešla do bonusové složky. „Čekali jsme, až skončí mistrovství světa, aby se Ádám mohl soustředit na národní tým. Bohužel jsme se nedohodli, proto jsme se rozhodli smlouvu vypovědět, protože v tu chvíli byl poměr cena–výkon pro klub velmi nevýhodný,“ vysvětlil v tiskové zprávě výkonný manažer klubu Viktor Hübl.

Klan Málkových. Táta Roman býval hvězdou extraligy, jeho stejnojmenný syn také chytá.

Zdá se, že rozchod nebyl ve zlém. „Podílel se na udržení první ligy, navíc je to absolutní profesionál,“ ocenil ho funkcionář a Vay vzkázal: „Děkuji klubu za fantastickou sezonu, bylo pro mě velkou ctí být součástí týmu. Děkuji i fanouškům za jejich neuvěřitelnou podporu.“

Teď ji pocítí také Málek. „Rozhlíželi jsme se na trhu a Roman nám vykrystalizoval jako nejlepší volba.“

Nová kapitola začíná. Jak Málkova, tak v pirátském brankovišti.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Hertl se triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a slaví Stanley Cup

Carolina se raduje ze zisku Stanley Cupu.

Hokejisté Caroliny ve finále play off NHL prohrávali s Vegas již 1:2 na zápasy, následně však dokázali zvítězit třikrát za sebou a vybojovali druhý Stanley Cup v klubové historii. Rozhodla o tom...

Překvapivé trio, nově příchozí i další z bratrů. Kdo táhl Carolinu ke Stanley Cupu?

Hokejisté Caroliny slaví vítězství ve finále NHL.

Po dlouho neúspěšném snažení se konečně dočkali. Hokejisté Caroliny slaví přesně po dvaceti letech zisk Stanley Cupu, v celém play off prohráli jen tři zápasy. Kdo za fenomenální jízdou stojí?...

Ivan vs. Nedo. Finále NHL proti sobě staví sportovní legendy a kamarády

Tenista Ivan Lendl

Pojí je podobný osud, láska ke sportu a kamarádství. Legendární borce Ivana Lendla a Václava Nedomanského nyní ovšem rozděluje bitva o Stanley Cup. První z Vero Beach na Floridě fandí milovaným...

Litvínov patří legendám, Šlégr měl na krajíčku. Orlen dá 120 milionů na tři roky

Mariusz Wnuk, předseda představenstva Orlen Unipetrol, a nový majitel Jiří...

Hokejový Litvínov od středy konečně patří legendám. Téměř do roka a do dne od šokujícího oznámení dosavadního vlastníka Orlenu Unipetrol, že končí. Právě od něj získaly bývalé hvězdy chemiků akcie,...

Hertl byl u úvodní branky, jenže výhru brala Carolina a je krok od triumfu

Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights a gólman Brandon Bussi (32) z Carolina...

Asistence Tomáše Hertla u úvodního gólu Vegas v pátém pokračování finále play off NHL byla již jeho pátým bodem v sérii. Český útočník z něj však radost dlouho neměl, hokejisté Caroliny otočili vývoj...

Gudas do Sparty? Asi ještě ne. V NHL je o něj stále zájem, jeden tým překvapí

Obránce Radko Gudas se vrátil do sestavy Anaheimu.

V posledních týdnech se tak nějak počítalo s tím, že hokejový obránce Radko Gudas skončí v NHL a zamíří do Česka. Hodně se mluvilo o Spartě. Ale čerstvé zprávy ze zámoří tyto závěry popírají, rázný...

19. června 2026  12:52

Česko na hokejovém MS bohatne, ostatní mají strach. A vystřídá Bříza Hadamczika?

Prezident organizačního výboru Petr Bříza na tiskové konferenci k představení...

Hodnotící konferenci hokejového svazu vedl viceprezident Petr Bříza, zastoupil zdravotně indisponovaného šéfa Aloise Hadamczika. Otevřelo to i debatu, zda ho za dva roky náhodou nevystřídá v čele....

19. června 2026  9:39

Hokejový Boston chystá slávu pro Bergerona. Uctí ho vyřazením čísla 37

Kanadský útočník Patrice Bergeron podepsal s Bostonem roční smlouvu.

Boston Bruins oznámili, že v příští sezoně uctí svého bývalého kapitána Patrice Bergerona vyřazením jeho čísla 37. Termín slavnostní události tým hokejové NHL zveřejní později.

18. června 2026  19:24

Další peníze pro zadlužený hokej. Zlín dá klubu přes 12 milionů, ale s výhradami

Do utkání Maxa ligy se Vsetínem nastoupili zlínští hokejisté v historických...

Jejich hospodaření v posledních letech končilo v mínusu a v červených číslech zůstal hokejový klub RI Okna Berani Zlín i letos. Proto jeho vedení požádalo radnici o příplatek mimo základní kapitál ve...

18. června 2026  15:54

Hertl o prohře ve finále: Těžší než před 10 lety. Jste tak blízko, ale odcházíte s ničím

Český útočník Tomáš Hertl brání kotouč před Jalenem Chatfieldem.

V pondělí brzy ráno českého času mu skončila náročná sezona. Ověnčit ji mohl ziskem Stanley Cupu, ale podruhé v kariéře skončil v NHL těsně pod vrcholem, když hokejisté Vegas nestačili na Carolinu....

18. června 2026  15:01

Česko chce hokejové MS v roce 2031 do Prahy a Brna, s Pardubicemi nepočítá

Čeští hokejisté oslavují snižující gól obránce Filipa Hronka (17) ve...

Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně, kde se akorát dostavuje nová arena. Na konferenci Českého svazu ledního...

18. června 2026  12:27

Rozhodčí doteď nechápu. Slováka pořád štve porážka s Čechy, mluvil i o Sedlákovi

Český útočník Jakub Flek si kryje puk před Oliverem Okuliarem ze Slovenska.

Řeší i příjemnější záležitosti. Dostává druhou šanci zabojovat o místo v NHL. V Pittsburghu, kde podškrábl roční kontrakt. V podcastu Góly z bufetu se ale Oliver Okuliar vrátil také k nedávnému...

18. června 2026  12:09

Šlégr o spáse Litvínova: Ani já, optimista, nevěřil. Oslovil jsem řadu miliardářů

Jiří Šlégr na tiskové konferenci k převzetí hokejového Litvínova.

Mise záchrana: splněno. Začíná mise budoucnost. Olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr je už oficiálně spolumajitelem hokejového Litvínova, klub ve středu převzal s mistrem světa z Vídně Robertem...

18. června 2026

Chyběl kousíček, teď Tortorella po čtvrt roce končí. Měli jsme ho rádi, říká Hertl

Legendární kouč John Tortorella na střídačce Vegas Golden Knights

Tím tahem zaskočili kde koho. Rošáda na trenérském postu těsně před play off? Ojedinělé, troufalé. Ještě ke všemu poslali pryč takovou personu! Jenže chyběl kousíček a fanoušci Vegas mohli vedení...

17. června 2026  10:56,  aktualizováno  19:53

Litvínov patří legendám, Šlégr měl na krajíčku. Orlen dá 120 milionů na tři roky

Mariusz Wnuk, předseda představenstva Orlen Unipetrol, a nový majitel Jiří...

Hokejový Litvínov od středy konečně patří legendám. Téměř do roka a do dne od šokujícího oznámení dosavadního vlastníka Orlenu Unipetrol, že končí. Právě od něj získaly bývalé hvězdy chemiků akcie,...

17. června 2026  16:16

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Zasloužená odměna. Vladař si po životní sezoně finančně polepší, Flyers na něj sází

Dan Vladař se raduje z postupové výhry Philadelphia Flyers.

Smlouvu má sice ještě na příští sezonu platnou, i tak ale ve Philadelphii hlásí: „Zasloužíš si přidat!“ Český brankář Daniel Vladař má za sebou parádní ročník, kde se mu dařilo individuálně a dotáhl...

16. června 2026  13:05

Prospal se vrací do NHL, bývalý útočník přijal trenérskou pozici v St. Louis

Václav Prospal

Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, jenž v uplynulých třech sezonách pracoval...

15. června 2026  23:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×