Piráty posílil Čarodějův učeň. Chci restartovat kariéru, hlásí Málek junior

„Poslední roky nebyly podle mého očekávání. Ale kdy jindy to otočit než teď, s narozením dcery chci restartovat kariéru. Tohle je pro můj život nová kapitola,“ svěřil se pětadvacetiletý Málek junior v uvítacím videu prvoligového klubu.
V posledních dvou sezonách v Maxa lize paběrkoval, v Kolíně a Táboře odchytal dohromady jen 17 zápasů. Předtím ve Slavii, osudové pro Málky, nastoupil do 115 utkání. V Chomutově bude krýt záda jedničce Pavlu Jekelovi.
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Rady bude jistě čerpat i od osmačtyřicetiletého táty, mistra se Slavií, trojnásobného nejlepšího brankáře extraligy, dvojnásobného hráče roku v nejvyšší soutěži a nyní uznávaného televizního experta. V nadsázce je Čarodějův učeň.
„Osobnost extraligy, reprezentant. Ale hlavně můj táta. Můj vzor, to on mě k hokeji přivedl. Vždy jsem chtěl být jako on, teď mu budu rozumět ještě víc. Už jsem taky táta. Před týdnem se nám narodila dcera,“ prozradil mladší z rodu. „Chtěl bych být taky tak skvělým otcem, jako je můj táta pro mě.“
A skvělým brankářem? Prostor dostane, zkušenějšího Jekela kvůli jeho loňskému zranění zad Piráti nechtějí přetěžovat.
Původně měl v Chomutově zůstat čahoun Vay, jenže klub chtěl upravit smlouvu – část odměny by přešla do bonusové složky. „Čekali jsme, až skončí mistrovství světa, aby se Ádám mohl soustředit na národní tým. Bohužel jsme se nedohodli, proto jsme se rozhodli smlouvu vypovědět, protože v tu chvíli byl poměr cena–výkon pro klub velmi nevýhodný,“ vysvětlil v tiskové zprávě výkonný manažer klubu Viktor Hübl.
Zdá se, že rozchod nebyl ve zlém. „Podílel se na udržení první ligy, navíc je to absolutní profesionál,“ ocenil ho funkcionář a Vay vzkázal: „Děkuji klubu za fantastickou sezonu, bylo pro mě velkou ctí být součástí týmu. Děkuji i fanouškům za jejich neuvěřitelnou podporu.“
Teď ji pocítí také Málek. „Rozhlíželi jsme se na trhu a Roman nám vykrystalizoval jako nejlepší volba.“
Nová kapitola začíná. Jak Málkova, tak v pirátském brankovišti.