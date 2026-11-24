„Jsem plná emocí. Bylo dojemné, když za každého člověka, který v letadle zemřel, děti položily růži,“ slzela Věra Šmejcová, Vaisochrova dcera, kterou na ceremoniál doprovodily dcera a vnučka.
Smrt v troskách letadla Iljušin Il-12B našli 24. listopadu 1956 také brankář Miroslav Pašek, útočníci Zdeněk Nový s Ondřejem Borovičkou, již zmíněný Vaisochr s dalším funkcionářem Janem Výborným a sportovní redaktor listu Práce Jindřich Vrba.
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Většina výpravy letěla ze švýcarského turné o den dříve, pětice nešťastníků ovšem musela osudově uvolnit místo kubánské delegaci a cestovat později. Využili pravidelnou linku Československých aerolinií na trase Curych – Praha, jenže letadlo spadlo krátce po startu kvůli poruše motoru. Zemřelo 23 lidí, nepřežil nikdo. Ani posádka, ani deset členů Čínské národní opery z Pekingu.
Do podstavce, který připravila obec, nachystal chomutovský klub pamětní desku z Ateliéru Gravis. Sám majitel hokejových Pirátů Jiří Sochor vyvrtal díry k její instalaci. Je na ní vyobrazené letadlo, nápisy v češtině a němčině zmiňují informace o tragédii i jména šesti obětí, které souvisejí s hokejovým tripem ve Švýcarsku.
„Jsem rád, že pirátská stopa bude nyní i za hranicemi České republiky. Všichni, kteří při nehodě zahynuli, si zaslouží, aby se na ně vzpomínalo i za několik desítek let,“ pronesl Sochor.
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Černý den kdysi prožil i Chomutov. Letadlo pohřbilo hráče a vedení
Během ceremonie hrála houslistka a střídali se řečníci včetně kněze. Promluvil i bývalý chomutovský primátor Milan Märc. Thomasi Bosshardovi, starostovi Wasterkingenu s českými kořeny, přivezl dárek. „Omlouvám se, že je starý. Prožil spoustu vítězství, proher, pádů a postupů. Je to moje pirátská šála. Všichni by měli velkou radost, kdyby se tímto dnem rozrostla pirátská rodina o mnoho fanoušků ve Wasterkingenu, ve Švýcarsku, ale třeba i v Číně,“ řekl Märc.
Bosshard, jehož maminka pochází z Liberce a v roce 1981 emigrovala s rodiči, mluví i česky, což pomohlo při koordinaci založení pietního místa. Sám dohledal jména všech 23 obětí.
„Vznik památníku je pro obec důležitý, protože letecká tragédie náleží k historii naší vesnice,“ líčil. „Přípravy jsme koordinovali s Piráty a musím říct, že to bylo velice příjemné.“
Právě Bosshard s Märcem střídavě četli jména všech, jejich život vyhasl na poli za vsí, a děti zároveň pokládaly na pamětní desku růže.
„Myslím, že jde o dvacetiletý příběh,“ spočítal Roman Jüngling, manažer pirátského marketingu a autor nápadu uctít oběti. „Před 20 lety se slavily šedesátiny chomutovského hokeje a tehdy se něco poprvé o tragédii natočilo. Před 10 lety jsme si to připomněli na sociálních sítích. A před rokem jsme o tom začali aktivně mluvit a snažili se zařídit, abychom tady mohli stát.“
Tedy na den přesně 70 let po tragédii, která zahalila chomutovský hokej do černých barev. Na poslední cestu tehdy doprovodilo zesnulé osm tisíc občanů Chomutova a smuteční průvod se zastavil u bran zimního stadionu.
Dcera zesnulého funkcionáře: Tatínek mi měl přivézt bílý svetr
Bylo jí devět a půl roku, když se Věra Šmejcová dozvěděla zprávu, že při leteckém neštěstí u švýcarského Wasterkingenu zahynul spolu s dalšími 22 lidmi i její otec Stanislav Vaisochr, spoluzakladatel a první předseda českého hokejového klubu v Chomutově.
„Byla sobota a měli přiletět nějak v noci. Když mě maminka budila, tak mi říkala, že táta ještě není doma. Já si myslela, že má letadlo zpoždění, jenže pak jsme si pustily rádio, kde jsme o nehodě slyšely,“ zavzpomínala dcera zesnulého funkcionáře na osudový 24. listopad 1956. „Vybavuji si ještě, že mi tatínek měl údajně přivézt bílý svetr na krasobruslařské přebory. Měly jsme na ně předepsanou modrou sukýnku a právě bílý svetr.“
Když teď u Wasterkingenu vznikl památník obětem neštěstí, vzpomínky na tatínka jí znovu ožily. „Jsem moc ráda, že památník vyrostl, že se na oběti nezapomíná,“ ocenila paní Šmejcová, která se slavnostního odhalení zúčastnila osobně i s dcerou a vnučkou.
Tatínka si moc neužila, hokeji obětoval hodně času. „Maminka se vždycky strašně zlobila, že kvůli hokeji není pořád doma. Měla to asi jako každá ženská a říkávala, ať se na stadion odstěhuje,“ vybaví si úsměvnou historku.
Úsměv vyvolá i její vzpomínka na tehdejší podobu stadionu v Chomutově. „Tehdy byl ještě nekrytý a voda se na plochu stříkala hadicí, aby se udělal led. No prostě dávné a dávné doby.“
Sama Věra Šmejcová se věnovala nejdříve krasobruslení, ale později propadla i hokeji. „Dělala jsem totiž v mateřské škole Bruslička, kde jsme měli i hokejovou třídu, takže jsem chodila dvakrát denně bruslit. Začala jsem bruslit v pěti letech a končila v pětašedesáti, když jsem chodila do školky ještě na výpomoc. Pořád tam měli bruslení a paní ředitelka mě tehdy nechtěla pustit. Já jsem se toho ani v tom věku ale nebála.“
Zápasy chomutovského týmu však příliš nenavštěvovala. „V mých jednadvaceti letech jsme se přestěhovali do Klášterce, kde jsem na hokej chodila pravidelně. Přiznám se, že do Chomutova jsem už potom nejezdila.“ Sepětí s Piráty ale v její rodině přetrvává. „Manžel má přehled o výsledcích, takže víme, jak Chomutov hraje. A v mládeži hrál za Piráty můj synovec Adam Falis, takže nějaký kontakt pořád máme.“