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Piráti hledají příbuzné obětí leteckého neštěstí. Na výročí odhalí pamětní desku

Petr Bílek
  8:19
Hokejisté před zimním stadionem v prosinci 1956, než se smuteční pochod vydal...

Hokejisté před zimním stadionem v prosinci 1956, než se smuteční pochod vydal na poslední cestu s tragicky zesnulými členy Baníku Chomutov. | foto: Archiv Pirátů Chomutov

Rakve na poli u švýcarské obce Wasterkingen, kde v roce 1956 spadlo letadlo i s...
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11 fotografií
Dojemný skutek hokejových Pirátů Chomutov. Ve švýcarském Wasterkingenu už brzy odhalí pamětní desku věnovanou svým obětem leteckého neštěstí z roku 1956 – a ještě pátrají po příbuzných, aby se zúčastnili vzpomínkové akce k sedmdesátiletému výročí.

„S některými potomky už jsme se spojili a setkali. Budeme ale rádi, pokud se nám ozvou další příbuzní sami, protože v případě některých zesnulých bude kontakt velmi obtížný,“ vyzývá majitel prvoligového klubu Jiří Sochor.

V letadle Iljušin Il-12B pravidelné linky Československých aerolinií na trase Curych – Praha seděli brankář Miroslav Pašek, útočníci Zdeněk Nový s Ondřejem Borovičkou, funkcionáři Stanislav Vaisochr s Janem Výborným a sportovní redaktor listu Práce Jindřich Vrba.

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Většina výpravy se vracela z vítězného turnaje Preciza Cup o den dříve. Nešťastníci, kteří neměli zasáhnout do nadcházejícího zápasu v Plzni, ale museli uvolnit svá místa kubánské delegaci. Ortel smrti.

Stroj se 24. listopadu 1956 zřítil do pole poblíž švýcarsko-německé hranice kvůli poruše motoru krátce po startu, zahynulo pět členů posádky a 18 pasažérů včetně deseti členů Čínské národní opery z Pekingu.

S nápadem uctít oběti katastrofy přišel Roman Jüngling z marketingu Pirátů. Už loni v červnu vyrazili zástupci klubu do Wasterkingenu, aby s představiteli obce nedaleko letiště v Curychu jednali o vytvoření vzpomínkového místa.

piratichomutov

Thomas Bosshard – syn české matky a také nový starosta obce Wasterkingen. Právě s ním se dnes setkali zástupci klubu společně s primátorem @chomutov.cz Mgr. Milanem Märcem, aby doladili detaily listopadové akce, během které bude odhalen památník, jenž navždy připomene leteckou katastrofu z 24. listopadu 1956, při níž zemřelo několik členů našeho klubu.

Zároveň bude mezi @chomutov.cz a Wasterkingenem uzavřena dohoda o partnerství obou měst.

10. září 2026 v 15:58, příspěvek archivován: 6. října 2026 v 21:02
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Letos návštěvu zopakovali, Sochora doprovodili chomutovský primátor Milan Märc a klubový mluvčí Libor Kult.

Zjistili, že do čela obce se postavil Thomas Bosshard, jehož maminka se narodila v Liberci a v roce 1982 emigrovala s rodiči do Švýcarska. Starosta Wasterkingenu tak mluví česky, což ještě víc propojuje aktivity hokejového klubu s obcí.

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„Byli jsme seznámení s programem pro den, na který připadá 70. výročí leteckého neštěstí. Pan starosta zná jména všech 23 obětí. A navíc se Chomutov a Wasterkingen domluvily na partnerství měst,“ popisuje Sochor.

Piráti v přípravě nastoupili v retro dresech, na nichž jsou i jména spojená s nejčernějším dnem v historii klubu. Nyní jsou trikoty v aukci a výtěžek půjde na vytvoření pietního místa, které leží jen pár desítek metrů od dopadu letadla.

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