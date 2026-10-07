„S některými potomky už jsme se spojili a setkali. Budeme ale rádi, pokud se nám ozvou další příbuzní sami, protože v případě některých zesnulých bude kontakt velmi obtížný,“ vyzývá majitel prvoligového klubu Jiří Sochor.
V letadle Iljušin Il-12B pravidelné linky Československých aerolinií na trase Curych – Praha seděli brankář Miroslav Pašek, útočníci Zdeněk Nový s Ondřejem Borovičkou, funkcionáři Stanislav Vaisochr s Janem Výborným a sportovní redaktor listu Práce Jindřich Vrba.
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Černý den kdysi prožil i Chomutov. Letadlo pohřbilo hráče a vedení
Většina výpravy se vracela z vítězného turnaje Preciza Cup o den dříve. Nešťastníci, kteří neměli zasáhnout do nadcházejícího zápasu v Plzni, ale museli uvolnit svá místa kubánské delegaci. Ortel smrti.
Stroj se 24. listopadu 1956 zřítil do pole poblíž švýcarsko-německé hranice kvůli poruše motoru krátce po startu, zahynulo pět členů posádky a 18 pasažérů včetně deseti členů Čínské národní opery z Pekingu.
S nápadem uctít oběti katastrofy přišel Roman Jüngling z marketingu Pirátů. Už loni v červnu vyrazili zástupci klubu do Wasterkingenu, aby s představiteli obce nedaleko letiště v Curychu jednali o vytvoření vzpomínkového místa.
Letos návštěvu zopakovali, Sochora doprovodili chomutovský primátor Milan Märc a klubový mluvčí Libor Kult.
Zjistili, že do čela obce se postavil Thomas Bosshard, jehož maminka se narodila v Liberci a v roce 1982 emigrovala s rodiči do Švýcarska. Starosta Wasterkingenu tak mluví česky, což ještě víc propojuje aktivity hokejového klubu s obcí.
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Chomutov uctí ve Švýcarsku své oběti letecké tragédie. Získal i dobové fotky
„Byli jsme seznámení s programem pro den, na který připadá 70. výročí leteckého neštěstí. Pan starosta zná jména všech 23 obětí. A navíc se Chomutov a Wasterkingen domluvily na partnerství měst,“ popisuje Sochor.
Piráti v přípravě nastoupili v retro dresech, na nichž jsou i jména spojená s nejčernějším dnem v historii klubu. Nyní jsou trikoty v aukci a výtěžek půjde na vytvoření pietního místa, které leží jen pár desítek metrů od dopadu letadla.