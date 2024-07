Jedinečné vzkříšení Pirátů. O obrodě chomutovského hokeje a bezesných nocích

Jak jste úspěch vstřebali?

Těsně po rozhodujícím finálovém zápase v Havířově byly zážitky intenzivní, i oslavy. Ale hned všechno zapadlo, protože jak jsme hráli dlouho, bylo nutné okamžitě začít domlouvat hráče a novou sezonu.

Zvládnou vaši Piráti první ligu finančně a hráčsky?

Já doufám, že ano. Že naše vystoupení bude finančně důstojné. Nečekám, že bychom měli nějak dramaticky vyšší rozpočet než ve druhé lize. Ona existuje poučka, že pokud chcete postoupit, musíte poskládat rozpočet té vyšší ligy. Myslím si tedy, že na druhou ligu jsme ho měli nadstandardní. Na první ligu bude jen o málo vyšší, jednáme i se sponzory o nějakém navýšení.

Můžete být konkrétní, na kolik vás postupová sezona vyšla?

Dobíhají ještě nějaké faktury, ale budeme se pohybovat kolem 18 až 20 milionů, až se všechno sečte.

22. 4. 2024. Druhá hokejová liga, finále play off, Piráti Chomutov - AZ Havířov. Malá fanynka.

Na co to bude stačit v první lize?

Uvidíme. Samozřejmě je sport o penězích, ale taky o skladbě týmu. A o nastavení. Tedy o tom, jak to v klubu funguje. Tudíž si myslím, že kvalitní hokej se dá hrát i za menší peníze. Samozřejmě se budeme snažit naplnit rozpočet co nejvíc, ale v našem regionu máme omezené možnosti.

Je pro vás mementem Znojmo, které postoupilo rok před vámi a hned sestoupilo?

Jenom částečně. U nich zahrály i jiné faktory. Třeba to, že oni prošli druhou ligou v podstatě jako nůž máslem, pak přišli do první ligy a mysleli si, že to půjde samo. Nechci to ale hodnotit za ně, nicméně já z toho až takové obavy nemám, že bychom mohli jít v jejich stopách. I když první liga bude i pro nás těžká.

Máte pocit zadostiučinění, že jste Piráty postavili zpátky na nohy? Po krachu předchozího klubu jste začínali z krajské ligy.

Splnil jsem si cíl a vlastně bych v tuhle chvíli měl skončit. S útočníkem Jakubem Chrpou jsme si nastavili, že postoupíme do první ligy, a šlus. Ovšem já bohužel, pro někoho asi bohudík, skončit nemůžu. Ještě chvíli to musím táhnout, než najdu někoho, kdo po mě sportovní vedení klubu převezme.

Proč zrovna s Jakubem Chrpou?

Jsme velcí kamarádi. Já ho už kdysi přemlouval, když ho v Kadani kvůli zranění vyhodili, ať jde k nám hrát kraj. Prozradil jsem mu, že můj cíl je postoupit do první ligy. Společně jsme si tedy řekli: Oukej, tak do ní postoupíme.

22. 4. 2024. Druhá hokejová liga, finále play off, Piráti Chomutov - AZ Havířov. Viktor Hübl, kapitán Pirátů.

Jak těžká to byla mise? Začínali jste od nuly.

Spíš s velkým finančním minusem. Bylo to opravdu dost náročné. Problémů v klubu byla spousta, stálo mě to i bezesné noci, když jsme přemýšleli, co s Piráty uděláme, co je v našich možnostech. Vymýšleli jsme různé scénáře. Myslím si, že nakonec jsme zvolili ten nejsprávnější. Zaplatili jsme dluhy, od začátku jsme to táhli čistě, z krajské ligy. A teď jsme zase v první lize. Ukázalo se, že to byla správná cesta. Za čtyři roky jsme tam, kde jsme chtěli být. Což je podle mě jedinečné.

Byl nějaký moment, kdy jste to chtěli zabalit? Třeba hned první sezona v krajské lize se kvůli covidu nedohrála.

Kupodivu nám covid trošku pomohl tím, že nakonec byla roční pauza. Mohli jsme se zorientovat. Odehráli jsme jen dva zápasy a sezona se ukončila. Alespoň jsme měli víc času na práci, na vyřešení problémů. A hned v dalším ročníku jsme z kraje jednoznačně postoupili a mohli jsme se ve druhé lize soustředit na další krok.

Jednou tedy vy osobně skončíte?

Řízení klubu je intenzivní práce. Já samozřejmě nezavřu dveře. Rád budu Piráty podporovat, pokud tam budou lidi, kteří budou na stejné vlně jako já. Ovšem mám svoji firmu a už to čtvrtý rok táhnu na dvou frontách, jak se říká. Mám rodinu, mám nějaké své koníčky, které jsem musel odsunout. A teď je hlavním koníčkem hokej. Můj syn ho minulou sezonu začal hrát, takže to je trošku další kotva, která mě tady drží.

Kapitán Viktor Hübl, mnohonásobný rekordman extraligy, hráčskou kariéru protáhl o další rok. Poroste jeho role v klubu?

Jsem nadšený, že Viktor pokračuje. Koukal jsem se na to i z jeho strany, takže bych se mu nedivil, že by skončil v uvozovkách na vrcholu. Tedy v době, kdy postoupil a slavil se svým klubem, kde vyrostl. Máme dohodu, že mu začnu předávat nějaké své zkušenosti. A zasvěcovat ho do řízení. Chtěl bych, aby tady pak začal dělat nějakou manažerskou práci.

Jak vám pomohl nástup protřelého trenéra Martina Pešouta, který je i sportovním manažerem?

Jeho zkušenosti jsou nenahraditelné, proto jsme ho s kolegou Badinkou angažovali. My se v první druholigové sezoně snažili kolem Vánoc sehnat na trhu nějaké hráče, ale byli jsme absolutně bez šancí třeba i z důvodu, že jsme neměli kontakty. V první chvíli bylo spíš sci-fi oslovit extraligového trenéra, zda by k nám šel. Ukázali jsme mu naši vizi a finanční možnosti. Přesvědčili jsme ho. A jsme rádi, že ho tady máme.

Je těžké ho udržet? Úspěchy slavil i v extralize.

Smlouvu má u nás ještě na jeden rok. I v průběhu minulé sezony dostával nějaké nabídky, ale také on vidí, že je součástí naší rodiny. A táhneme to společně.

Chomutov, Litvínov, Most a Kadaň domluvily spolupráci. V první chvíli se fanoušci lekli, že budete farmou Litvínova.

Všichni, kteří mě znají, vědí, jaký mám postoj k Litvínovu, ale dívám se na to pragmaticky. Naše spolupráce bude vždy oboustranně výhodná, nikomu farmu samozřejmě dělat nechceme. Nemůžeme opomenout, že jsme dva sousedící kluby, které si za určitých okolností můžou vyjít vstříc. A naším úkolem je zabydlet se v první lize.

Jaký je váš postoj k Litvínovu?

Já jsem mu nikdy nefandil. A fandit nebudu. (úsměv)

22. 4. 2024. Druhá hokejová liga, finále play off, Piráti Chomutov - AZ Havířov. Domácí brankář Michael Petrásek.

Akciovka Pirátů ještě v sezoně 2018/19 hrála extraligu. Je to téma i pro vás?

V tuhle chvíli musíme být nohama na zemi a stabilizovat se v první lize. Jak už jsem naznačoval, v našem regionu je finanční podpora možná jen do určité výše. A dokud se tady neobjeví nějaký silný partner, a asi bude odjinud, tak pro nás extraliga není téma.

Takže nejde teď říct: do pěti let extraliga?

To je otázka. Silný partner se může objevit příští týden a můžeme hrát o postup hned. Anebo tady nemusí být někdo takový dlouho.