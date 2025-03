Sbohem, legendy! „Dvojčata“ ukončila kariéru, Hübl zůstane u Pirátů v jiné roli

„Měl bych v Chomutově zůstat, ale už ne v roli hráče. Uvidíme, co bude za měsíc. Máme se o tom bavit,“ zvažuje šestačtyřicetiletý veterán přestup na druhý, funkcionářský břeh. „S panem Sochorem, místopředsedou, si sedneme a na něčem se dohodneme.“

Ještě existovala špetka naděje, že se Hübl s Lukešem z dresu s pirátskou lebkou na hrudi nevysvléknou. Trenér Martin Pešout na sklonku základní části tvrdil, že o ně stojí a že jim nechá čas do konce června na rozmyšlenou. Jenže po páteční domácí porážce 1:4 ve čtvrtfinále moderátor oznámil konec kariéry nerozlučných parťáků. Stadion bouřil, kotel vytasil děkovný transparent.

„Hokej je droga. Zápasy jsou paráda, ten adrenalin a soutěživost pořád ve mně jsou. Možná si budu drbat hlavu, že jsem skončil. Ale mohlo by to být obráceně. Kdybych pokračoval, motal bych se tam a říkal si, proč jsem radši neskončil.“

Hübl s Lukešem patřili mezi pilíře zlaté sestavy Litvínova ze sezony 2014/15. Starší z dvojice lámal v extralize rekordy a drží jich pěknou řádku. Namátkou – odehrál nejvíc zápasů (1276), dal nejvíc gólů (402), v základní části si zapsal nejvíce kanadských bodů (840), zaznamenal i nejvíce vítězných branek (87). Kromě Litvínova působil i v Českých Budějovicích a Slavii. Dvaačtyřicetiletý Lukeš v nejvyšší soutěži oblékal výhradně černo-žlutý dres, v němž zvládl 847 zápasů a 626 bodů.

Před deseti lety zařídili Litvínovu vítězství v rozhodujícím sedmém finálovém zápase v Třinci. Lukeš dal vítězný gól a zlatý úspěch 2:0 zpečetil do prázdné branky po nezištné Hüblově asistenci.

Když po ročníku 2021/22 skončili kamarádi v Litvínově, společně se vydali zvedat Chomutov z druhé ligy. Podařilo se jim to za dvě sezony a teď zachránili Piráty i v lize první. V základní části Hübl zazářil 41 body (17+24), Lukeš si jich zapsal 27 (8+19). A během sezony našli své trojče, Američan Cole Coskey se blýskl průměrem bodu na zápas.

„Na mě s Ferym si soupeři dávali pozor. A najednou museli střežit ještě Coskeyho, což nám uvolnilo prostor a ruce. Pomohli jsme si navzájem,“ těšilo Hübla.

Na své statistiky už se neohlížel. „Řešil jsem jen týmový výkon. Tím se bavím daleko víc, než když člověk dříve koukal na produktivitu. Nezaplácl jsem si tím hlavu, soustředil jsem se na něco jiného a občas nějaké góly jsem dal,“ pronesl. „Kdybych nebodoval, ani tak bych to neřešil. Možná fanoušci, lidi kolem hokeje by řekli – Ježiš, on se tam motá, ani gól nedá. Naštěstí jsem občas něco dal, takže nemohli říkat, že jsem tam jen do počtu.“

Nebyl. On ani Lukeš. Pešout by je z fleku bral i pro příští ročník. Obstáli i po dvou sezonách strávených ve třetí nejvyšší soutěži. „Na první ligu jsem se nachystal hlavou i fyzicky, nic jsem nepodcenil,“ tvrdil Hübl, který pracoval zároveň jako skaut v Litvínově, zatímco Lukeš trénuje děti v rodné Kadani. „Věděl jsem, že se nejdu do nějaké ligy jen vyprdět. Doufal jsem, že trochu platný aspoň budu.“

Čísla 26 a 16 patřila k ozdobám pirátské sestavy. Pomohla napsat dojemný příběh klubu, který povstal z popela. „V tom je Chomutov obdivuhodný. Spadlo se na dno, začalo se od nuly a postupnými krůčky se došlo až sem. Důležité bylo, že nešlo o žádný blázinec. Soustředíme se, abychom dělali co nejlíp to, na co máme. A funguje to tady parádně. Fanoušci si to zaslouží, všechno děláme pro ně.“

Hübl v tom bude pokračovat, otázkou zůstává, v jaké roli.