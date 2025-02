Dvojí radost pro Chomutov. Piráti udrželi první ligu i americký objev

Pět kol před koncem základní části už mají hokejisté Litoměřic jistý přímý postup do prvoligového play off a mohli by odpočívat či taktizovat, ale útočník Filip Kuťák má pro finiš soutěže úplně jiný...

Švédsko se rozloučilo výhrou, proti USA rozhodl útočník Bratt

Švédští hokejisté nastupovali do svého třetího zápasu na turnaji NHL Four Nations Face-off již s vědomím, že nepostoupí do finále. To si totiž zajistili hráči Kanady a USA. V rozlučkovém duelu tak...