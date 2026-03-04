Slovan ať jde cestou Chomutova. Za Piráty se semklo celé město, radí Hübl rivalům

Sezonu jste končil jako výkonný manažer a zároveň trenér. V jaké roli zůstanete?
Úplně jsem nad tím nepřemýšlel. Nechám si to projít hlavou. Uvidíme, co vedení, majitelé. Jestli budou mít zájem, ať pokračuju, jaký bude plán na další sezonu.
Bylo těžší zápas o život prožívat na střídačce, než když jste hrál?
O hodně! Když jsme si na ni s kolegy stoupli, už to bylo docela dobré. Spíš příprava předtím, věci kolem. Tím, že jsem nový, abych něco nezanedbal, nepřehlédl, abych klukům předal nějaké informace. Klíčový zápas zvládli parádně. Za poslední dobu to neměli lehké, ale ukázali, že se umějí semknout.
Jak jste si po boku Jakuba Grofa a Richarda Loba trenéřinu užíval?
Radši bych si ji užíval v play off, kde bychom hráli v klidu. Ale je to další zkušenost. Co jsem zažil jako hráč, to jsem teď zažil i jako trenér. Věřím, že mi do budoucna pomůže zkušenost z tak těžkých zápasů. A už nebudu tolik překvapený.
Je to víc stresující než hrát?
Když člověk vleze na led, spadne to z něj a ví, že výsledek může přímo ovlivnit. Ze střídačky jen radou, pokynem, vesměs to je na hráčích. Není to úplně bezmoc, ale ve výstroji s tím prostě uděláte víc.
A co je časově náročnější?
Trávili jsme teď hodně času na stadionu kvůli tomu, kam jsme se dostali. Hokej a práci kolem něj mám rád. Jestli se chci posunout a něco se naučit, čas tomu věnovat musím.
Vás trenérský trojlístek nahradil Martina Pešouta. Co jste přinesli?
Každý trenér má trošku jiné věci, detaily, ale během měsíce se zase hodně změn dělat nedá, aby v tom kluci neměli guláš. Spíš jsme společně zkoušeli tým zklidnit, někdy se to povedlo, někdy ne. Potřeboval nový impulz, novou radu, nový pokyn. Něco málo se změnilo.
Z čeho ze sezony se poučit?
Dá se říct, že ze všeho. I z pozitivních věcí, ale hlavně z negativních. Všichni si to zanalyzujeme, co bylo dobře a co špatně. A nastavíme to tak, aby se to neopakovalo.
Budil vás ze sna neoprávněný start Maštalířského, kvůli tomu kontumace výhry v Třebíči?
Já nejsem ten, co by házel vinu okolo. Beru to tak, že chybu jsme udělali jako klub. Jestli ten nebo ten, to je jedno, zodpovědní jsme všichni. A stejně tak za sezonu, jaká byla. I já. Zodpovědnosti se nezříkám. Jsem rád, že jsme dopomohli k záchraně, ale musíme pracovat daleko líp.
Je důležitá první liga i pro mládež?
Jsem tady tři roky a snažili jsme se vždy mít vyšší soutěž kvůli fanouškům a mládeži. Aby tady aspoň první liga byla a udrželi jsme svoje talenty. Doufám, že je zapojíme víc, klub fungoval od mládeže po áčko. A fanoušci ukázali, že tady mají hokej rádi. Jsem rád, že se semkli jak kluci na ledě, tak lidi v hledišti a ve městě. Zase jsme táhli za jeden provaz.
Na rozdíl od extraligy se v první lize padá přímo. Co vy na to?
Systém je tak nastavený, takže to beru, jak to je. Nejsem kritik ani jednoho modelu. Ani přímý sestup není špatný. Týmu, který byl po základní části nejhorší, to dlouhodobě nešlo. Spadne a během roku dvou se může zase vrátit. Jestli tým udrží, zkusí hned postoupit.
Je důležité i z hlediska Ústeckého kraje, že jste se udrželi?
Taky. Ideální je návaznost, v okolí to je Litvínov, my, Most, Kadaň. Budu rád, když budou kluby držet při sobě, ať si pomůžeme všichni navzájem. Bohužel Ústí spadlo do krajské ligy, a jestli se nestane něco nepředpokládaného, bude muset jít cestou Chomutova. Začít v kraji, zkusit si to vybojovat. A hlavně stabilizovat, ať to není nahoru dolů.
Divíte se, že legendární trenér Vladimír Růžička tam trénoval?
Byl bez práce, hokej mu chyběl. Jestli dostal šanci od Slovanu, proč ne? Než být doma, mohl trénovat.
Chlán po záchraně: Extraliga mě láká
Pomohl Pirátům zachránit první ligu a teď půjde o dům dál? Možná hokejový útočník Petr Chlán po své střelecky nejlepší sezoně dostane nabídku z extraligy, ale i kdyby zůstal v Chomutově, nos ohrnovat nebude.
„Něco se řešilo už v lednu a v únoru, ale já se chtěl naplno věnovat boji o záchranu s Chomutovem. Uvidíme teď, extraliga mě láká. Ale zároveň jsem i otevřený možnosti zůstat tady,“ potvrdil útočník, jenž v 51 zápasech posbíral 31 bodů za 18 gólů a 13 asistencí.
To z něj dělá spolu s Karrim Forsblomem druhého nejproduktivnějšího Piráta po nedostižném Coleovi Coskeyovi (24+22). „Pořád je mi jen 26 let, bylo pro mě docela těžké vzít to na sebe jako lídr. Na konci sezony už to po mně i trenéři vyžadovali, ale naštěstí nás na to bylo víc. Vzali jsme si to zasvé a na bedrech jsme Chomutov k záchraně dotáhli.“
Pro Chlána, který tu působil od mladšího dorostu, to bylo o to emotivnější, i když jako dospělý zatím za Piráty nastoupil jen v neúspěšné baráži o extraligu v roce 2019. Po konci v chomutovské juniorce hrál v Prostějově, nejvyšší soutěž okusil ve Vítkovicích. „Ale tady jsem začínal, byl jsem tu šest sedm let. Beru to, jako že jsem tady doma. I proto jsem rád, že jsme první ligu udrželi.“
Rozhodlo se až v posledním kole, Piráti porazili Jihlavu 3:0 a o patro níž se zřítila Poruba, která měla před závěrečným dějstvím stejně bodů a horší vzájemnou bilanci s Chomutovem. „Každý do toho šel, jako by se hrálo o nějaký pohár. Viděli jsme, co pro tohle město znamená hokej, že tady tu ligu musíme udržet.“ Už kvůli fanouškům, kterých přišly tři tisícovky a hráče povzbuzovali mnoha vzkazy. Některé visely v pirátské kabině. „Jsme rádi, že i v této situaci za námi fanoušci stáli. Potěšily nás všechny ty fotky a vzkazy. Určitě nám to pomohlo,“ děkoval Chlán.
Boj o záchranu komplikovala marodka v závěru sezony a kontumace na ledě vyhraného zápasu s Třebíčí za administrativní chybu. Chomutov neoprávněně nasadil kmenového útočníka Litvínova Matěje Maštalířského. „Byla to pro nás těžké, ale my taky během sezony udělali chyby třeba v prodloužení, které nás stály body. I tohle se stane, naštěstí nás to sestup nestálo.“
Zabrala i trenérská změna. Na posledních 13 kol tým převzalo po rezignujícím Martinovi Pešoutovi trio Jakub Grof – Richard Lobo – Viktor Hübl. „Možná je to i důvod, proč bych byl nakloněný tomu, abych tu zůstal. Je s nimi skvělá spolupráce, jasná komunikace. Cítím, že je to baví, že jsou s tím týmem. Jsou to nejlepší trenéři, co jsem zažil, pod nimi bych chtěl hrát,“ vysekl Chlán poklonu novému realizačnímu týmu.
V extralize nastřádal 166 startů, v nichž nastřílel 24 gólů a zapsal 22 asistencí. Přidá v příští sezoně další? „Určitě mě to láká, chtěl bych to hrát. Mám vyřešené tabulky, které bohužel v českém hokeji jsou a mně trochu zbrzdily kariéru. Ale zase bych třeba nebyl v Chomutově, nestal se ze mě lídr, nedával bych góly v posledních vteřinách. Někam mě to posunulo, asi to tak mělo být!“