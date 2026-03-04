Slovan ať jde cestou Chomutova. Za Piráty se semklo celé město, radí Hübl rivalům

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  9:20
Extraligu zachraňoval v Litvínově jako hráč, první ligu v Chomutově coby trenér. V prvním případě měl Viktor Hübl propocené tričko z pohybu, ve druhém z nervů. „Už jsem zažil zápas o všechno. A spíš než slavící náladu cítím úlevu,“ řekl multirekordman nejvyšší hokejové soutěže poté, co Piráti porazili Jihlavu 3:0 a zachránili se. Co bude dělat Hübl dál, ještě netuší.
Legendární hokejista Viktor Hübl v pozici jednoho z trenérů v Chomutově

Legendární hokejista Viktor Hübl v pozici jednoho z trenérů v Chomutově | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...
Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...
Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...
Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...
12 fotografií

Sezonu jste končil jako výkonný manažer a zároveň trenér. V jaké roli zůstanete?
Úplně jsem nad tím nepřemýšlel. Nechám si to projít hlavou. Uvidíme, co vedení, majitelé. Jestli budou mít zájem, ať pokračuju, jaký bude plán na další sezonu.

Bylo těžší zápas o život prožívat na střídačce, než když jste hrál?
O hodně! Když jsme si na ni s kolegy stoupli, už to bylo docela dobré. Spíš příprava předtím, věci kolem. Tím, že jsem nový, abych něco nezanedbal, nepřehlédl, abych klukům předal nějaké informace. Klíčový zápas zvládli parádně. Za poslední dobu to neměli lehké, ale ukázali, že se umějí semknout.

Jak jste si po boku Jakuba Grofa a Richarda Loba trenéřinu užíval?
Radši bych si ji užíval v play off, kde bychom hráli v klidu. Ale je to další zkušenost. Co jsem zažil jako hráč, to jsem teď zažil i jako trenér. Věřím, že mi do budoucna pomůže zkušenost z tak těžkých zápasů. A už nebudu tolik překvapený.

Je to víc stresující než hrát?
Když člověk vleze na led, spadne to z něj a ví, že výsledek může přímo ovlivnit. Ze střídačky jen radou, pokynem, vesměs to je na hráčích. Není to úplně bezmoc, ale ve výstroji s tím prostě uděláte víc.

Rok 2026 a systém nevyblokuje hráče? Šéf Pirátů o kontumaci i rozšíření 1. ligy

A co je časově náročnější?
Trávili jsme teď hodně času na stadionu kvůli tomu, kam jsme se dostali. Hokej a práci kolem něj mám rád. Jestli se chci posunout a něco se naučit, čas tomu věnovat musím.

Vás trenérský trojlístek nahradil Martina Pešouta. Co jste přinesli?
Každý trenér má trošku jiné věci, detaily, ale během měsíce se zase hodně změn dělat nedá, aby v tom kluci neměli guláš. Spíš jsme společně zkoušeli tým zklidnit, někdy se to povedlo, někdy ne. Potřeboval nový impulz, novou radu, nový pokyn. Něco málo se změnilo.

Z čeho ze sezony se poučit?
Dá se říct, že ze všeho. I z pozitivních věcí, ale hlavně z negativních. Všichni si to zanalyzujeme, co bylo dobře a co špatně. A nastavíme to tak, aby se to neopakovalo.

Budil vás ze sna neoprávněný start Maštalířského, kvůli tomu kontumace výhry v Třebíči?
Já nejsem ten, co by házel vinu okolo. Beru to tak, že chybu jsme udělali jako klub. Jestli ten nebo ten, to je jedno, zodpovědní jsme všichni. A stejně tak za sezonu, jaká byla. I já. Zodpovědnosti se nezříkám. Jsem rád, že jsme dopomohli k záchraně, ale musíme pracovat daleko líp.

Je důležitá první liga i pro mládež?
Jsem tady tři roky a snažili jsme se vždy mít vyšší soutěž kvůli fanouškům a mládeži. Aby tady aspoň první liga byla a udrželi jsme svoje talenty. Doufám, že je zapojíme víc, klub fungoval od mládeže po áčko. A fanoušci ukázali, že tady mají hokej rádi. Jsem rád, že se semkli jak kluci na ledě, tak lidi v hledišti a ve městě. Zase jsme táhli za jeden provaz.

Na rozdíl od extraligy se v první lize padá přímo. Co vy na to?
Systém je tak nastavený, takže to beru, jak to je. Nejsem kritik ani jednoho modelu. Ani přímý sestup není špatný. Týmu, který byl po základní části nejhorší, to dlouhodobě nešlo. Spadne a během roku dvou se může zase vrátit. Jestli tým udrží, zkusí hned postoupit.

Transparent fanoušků chomutovských Pirátů v hledišti

Je důležité i z hlediska Ústeckého kraje, že jste se udrželi?
Taky. Ideální je návaznost, v okolí to je Litvínov, my, Most, Kadaň. Budu rád, když budou kluby držet při sobě, ať si pomůžeme všichni navzájem. Bohužel Ústí spadlo do krajské ligy, a jestli se nestane něco nepředpokládaného, bude muset jít cestou Chomutova. Začít v kraji, zkusit si to vybojovat. A hlavně stabilizovat, ať to není nahoru dolů.

Divíte se, že legendární trenér Vladimír Růžička tam trénoval?
Byl bez práce, hokej mu chyběl. Jestli dostal šanci od Slovanu, proč ne? Než být doma, mohl trénovat.

Chlán po záchraně: Extraliga mě láká

Pomohl Pirátům zachránit první ligu a teď půjde o dům dál? Možná hokejový útočník Petr Chlán po své střelecky nejlepší sezoně dostane nabídku z extraligy, ale i kdyby zůstal v Chomutově, nos ohrnovat nebude.

„Něco se řešilo už v lednu a v únoru, ale já se chtěl naplno věnovat boji o záchranu s Chomutovem. Uvidíme teď, extraliga mě láká. Ale zároveň jsem i otevřený možnosti zůstat tady,“ potvrdil útočník, jenž v 51 zápasech posbíral 31 bodů za 18 gólů a 13 asistencí.

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga. Petr Chlán, útočník Pirátů.

To z něj dělá spolu s Karrim Forsblomem druhého nejproduktivnějšího Piráta po nedostižném Coleovi Coskeyovi (24+22). „Pořád je mi jen 26 let, bylo pro mě docela těžké vzít to na sebe jako lídr. Na konci sezony už to po mně i trenéři vyžadovali, ale naštěstí nás na to bylo víc. Vzali jsme si to zasvé a na bedrech jsme Chomutov k záchraně dotáhli.“

Pro Chlána, který tu působil od mladšího dorostu, to bylo o to emotivnější, i když jako dospělý zatím za Piráty nastoupil jen v neúspěšné baráži o extraligu v roce 2019. Po konci v chomutovské juniorce hrál v Prostějově, nejvyšší soutěž okusil ve Vítkovicích. „Ale tady jsem začínal, byl jsem tu šest sedm let. Beru to, jako že jsem tady doma. I proto jsem rád, že jsme první ligu udrželi.“

Rozhodlo se až v posledním kole, Piráti porazili Jihlavu 3:0 a o patro níž se zřítila Poruba, která měla před závěrečným dějstvím stejně bodů a horší vzájemnou bilanci s Chomutovem. „Každý do toho šel, jako by se hrálo o nějaký pohár. Viděli jsme, co pro tohle město znamená hokej, že tady tu ligu musíme udržet.“ Už kvůli fanouškům, kterých přišly tři tisícovky a hráče povzbuzovali mnoha vzkazy. Některé visely v pirátské kabině. „Jsme rádi, že i v této situaci za námi fanoušci stáli. Potěšily nás všechny ty fotky a vzkazy. Určitě nám to pomohlo,“ děkoval Chlán.

Boj o záchranu komplikovala marodka v závěru sezony a kontumace na ledě vyhraného zápasu s Třebíčí za administrativní chybu. Chomutov neoprávněně nasadil kmenového útočníka Litvínova Matěje Maštalířského. „Byla to pro nás těžké, ale my taky během sezony udělali chyby třeba v prodloužení, které nás stály body. I tohle se stane, naštěstí nás to sestup nestálo.“

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. Petr Chlán z Chomutova slaví svůj gól.

Zabrala i trenérská změna. Na posledních 13 kol tým převzalo po rezignujícím Martinovi Pešoutovi trio Jakub Grof – Richard Lobo – Viktor Hübl. „Možná je to i důvod, proč bych byl nakloněný tomu, abych tu zůstal. Je s nimi skvělá spolupráce, jasná komunikace. Cítím, že je to baví, že jsou s tím týmem. Jsou to nejlepší trenéři, co jsem zažil, pod nimi bych chtěl hrát,“ vysekl Chlán poklonu novému realizačnímu týmu.

V extralize nastřádal 166 startů, v nichž nastřílel 24 gólů a zapsal 22 asistencí. Přidá v příští sezoně další? „Určitě mě to láká, chtěl bych to hrát. Mám vyřešené tabulky, které bohužel v českém hokeji jsou a mně trochu zbrzdily kariéru. Ale zase bych třeba nebyl v Chomutově, nestal se ze mě lídr, nedával bych góly v posledních vteřinách. Někam mě to posunulo, asi to tak mělo být!“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Zlín vs. Pardubice BHokej - 2. kolo - 4. 3. 2026:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
4. 3. 17:30
  • 1.90
  • 4.19
  • 3.21
K. Vary vs. KometaHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:K. Vary vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 2.10
  • 4.11
  • 2.93
Litvínov vs. TřinecHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Litvínov vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 4.43
  • 4.81
  • 1.59
Sparta vs. KladnoHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 1.68
  • 4.49
  • 4.14
Vítkovice vs. PardubiceHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Vítkovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 2.64
  • 4.19
  • 2.26
Liberec vs. Hradec Kr.Hokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Liberec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 2.24
  • 3.60
  • 2.97
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

Slovan ať jde cestou Chomutova. Za Piráty se semklo celé město, radí Hübl rivalům

Legendární hokejista Viktor Hübl v pozici jednoho z trenérů v Chomutově

Extraligu zachraňoval v Litvínově jako hráč, první ligu v Chomutově coby trenér. V prvním případě měl Viktor Hübl propocené tričko z pohybu, ve druhém z nervů. „Už jsem zažil zápas o všechno. A spíš...

4. března 2026  9:20

Nečas překonal Dostála, Nosek se vrátil do sestavy Floridy po zranění

Martin Nečas z Colorado Avalanche střílí na bránu Anaheim Ducks.

V úterý hokejová NHL nabídla jedenáct zápasů. Skvělou formu opět potvrdil colorádský Martin Nečas, jenž jednou překonal krajana v bráně Anaheimu Lukáše Dostála a podpořil tak výhru lídra soutěže 5:1....

4. března 2026  7:15,  aktualizováno  8:24

Hubenější a v top formě. Brízgala: Čísla jdou bokem, po 13 letech chceme play off

Kladenský brankář Adam Brízgala

Je mu sedmadvacet, už trénoval i s reprezentací, ale play off? Pro kladenského brankáře Adama Brízgalu v dospělém hokeji neznámá kapitola. V extralize ani ťuk, v první lize jediný zápas. Teď může...

4. března 2026  8:23

Frölunda popáté ovládla Ligu mistrů, finále s Luleou rozhodla v prodloužení

Střelec vítězného gólu Frölundy Jere Innala slaví s pohárem pro vítěze Ligy...

Hokejisté Frölundy popáté ovládli Ligu mistrů. Ve finále doma v Göteborgu zvítězili nad dalším švédským týmem Luleou 3:2 v prodloužení a navázali na úspěchy z let 2016, 2017, 2019 a 2020. V čase...

3. března 2026  23:11

Pardubický Tourigny kvůli napadení sudího přijde o zbytek základní části extraligy

Čárový rozhodčí Vít Lederer padá kontaktu s Miguëlem Tourignym z Pardubic.

Pardubický obránce Miguël Tourigny dostal zákaz startu ve dvou zápasech hokejové extraligy za fyzické napadení rozhodčího v utkání s Karlovými Vary. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan bude vítězi základní...

3. března 2026  19:19

Postupová matematika: kdo na koho narazí v play off hokejové extraligy?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývají poslední dvě kola. A pořád je o co hrát. O automatickou účast ve čtvrtfinále, o postup do play off. Jasno o konečném umístění po základní části mají jen první Pardubice a poslední Litvínov....

3. března 2026  16:50

Postup po gólu v šesti bych nechtěl. Rulík se vrátil k hrám, pojedou na MS mladíci?

Pohled na českou střídačku. Trenér Rulík kouká na střídajícího Tomáše Hertla,...

Už měl trochu času olympijské hry vstřebat. Získat lehký odstup, vše si zanalyzovat. K čemu Radim Rulík došel? „Týmové srdce se objevilo až ve čtvrtfinále,“ prohlásil při hodnocení. A vrátil se i k...

3. března 2026

Formát 3 na 3 se navzdory kritice nemění. Je to nejlepší varianta, vzkázal šéf IIHF

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Řešilo se to už během olympijských her v Miláně a později se debaty ještě zintenzivnily. Téma prodloužení na mezinárodních turnajích v současnosti rezonuje světovým hokejem, a to především kvůli...

3. března 2026  14:30

Nikdo není lepší než on. Nečas v NHL po pauze září, neuznaný gól ho však rozčílil

Martin Nečas z Colorada se raduje z gólu v utkání s Los Angeles.

Formu z posledních dnů ještě vylepšil, proti Los Angeles zazářil při triumfu Colorada 4:2 hned třemi body. Díky nim si hokejista Martin Nečas ve statistikách vyrovnal osobní maximum v sezoně v jednom...

3. března 2026  12:40

Tříbodový Nečas řádil proti LA, Vladař vychytal výhru na ledě Toronta

Martin Nečas z Colorado Avalanche se pokouší obejít Jeffa Malotta z Los Angeles...

Hokejový útočník Martin Nečas po návratu z olympiády pokračuje ve skvělých výkonech. Ze čtyř posledních startů vyprodukoval úctyhodných devět bodů, naposledy bilancí 1+2 režíroval výhru Colorada 4:2...

3. března 2026  7:14,  aktualizováno  8:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlín prohrál s rezervou Pardubic v předkole play off, je zápas od vyřazení

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Třebíč vyhrála úvodní zápas předkola první hokejové ligy proti Táboru 4:3 v prodloužení. Rezerva Pardubic zvítězila na domácím ledě 3:1 nad Zlínem. Hraje se na dva vítězné zápasy, takže loňský...

2. března 2026  22:12

Melovský má kontrakt v NHL. S New Jersey podepsal nováčkovskou smlouvu

Matyáš Melovský se raduje z gólu v semifinále proti Švédsku.

Český hokejový útočník Matyáš Melovský podepsal v NHL dvouletou nováčkovskou smlouvu s New Jersey. Devils ho draftovali předloni jako 171. hráče v pořadí. Klub informoval o podpisu kontraktu na svém...

2. března 2026  19:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.