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Vyzbrojení Piráti. Kladno poslalo pět hokejistů, pomůže i exreprezentant Hanzl

Ondřej Bičiště
  16:50

Třinecký obránce Richard Nedomlel a vítkovický útočník Martin Hanzl sledují letící puk. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Sedmi posilami se těsně před startem první ligy vyzbrojili hokejoví Piráti. Extraligové Kladno do Chomutova pustilo obránce Martina Matějíčka, Tomáše Vandase i útočníky Adama Bareše, Sebastiána Redlicha a Ondřeje Bláhu. Z Litvínova přišel forvard Jan Šprynar a nejméně do konce října mužstvu pomůže také centr se 465 extraligovými starty Martin Hanzl.

„Spoléháme na jeho zkušenosti, ofenzivní hru i kreativitu v přesilovkách,“ říká člen trenérského štábu Pirátů Viktor Hübl o dvaatřicetiletém hráči. Hanzl se v minulosti ukázal na dva zápasy i v reprezentaci, v nejvyšší české soutěži nastupoval za Litvínov, České Budějovice a naposledy za Vítkovice - celkově nasbíral 221 bodů za 85 gólů a 136 asistencí.

S Piráty má Hanzl dohodu zatím do konce října, ale ti ho musejí uvolnit v případě nabídky z extraligy či ze zahraničí. Pokud nepřijde, kontrakt se může prodloužit až do konce aktuálního prvoligového ročníku.

„Je tu skvělá parta, mám to blízko domů, momentálně jsem neměl nic jiného, tak nebylo na co čekat,“ vysvětluje svůj podpis Pirátům ústecký rodák. První ligu si zkusil v Mostě i v Ústí. „Ale je to už asi deset let, určitě se to změnilo. Bude to těžká liga, nenamlouvám si, že to bude něco snadného, musím se na to adaptovat.“

Jedenadvacetiletý útočník Jan Šprynar se zatím výrazněji neprosadil v extraligovém Litvínově, kde v minulé sezoně odehrál 21 zápasů. I proto ho Verva poslala do Chomutova, s nímž spolupracuje. „Je to stále mladý hráč a navíc pochází z regionu, proto věříme, že dobře zapadne do týmu a pomůže nám v koncovce. Potenciál dávat góly určitě má,“ je přesvědčený Hübl.

Kladenský Tomáš Vandas pálí na hradeckého brankáře Stanislava Škorvánka.

Kladno, druhý partner Chomutova z extraligy, nasměroval k Pirátům dokonce pětici hráčů - Matějíček, Vandas, Bareš, Redlich i Bláha ovšem budou v případě potřeby Rytířům kdykoliv k dispozici. „Většinou jde o mladé hráče, kteří už mají celkem dost zkušeností se seniorským hokejem, což nám v první lize pomůže,“ doufá Richard Lobo, jenž v Chomutově tvoří trenérský triumvirát společně s Jakubem Grofem a Viktorem Hüblem.

Piráti se v minulé sezoně zachránili v první lize až v posledním zápase sezony proti Jihlavě (3:0), letos doufají v klidnější ročník. Do soutěže vstoupí ve středu 9. září ve Zlíně, domácí premiéru mají o dva dny později se Slavií.

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