„Věříme, že sezona dopadne, jak si všichni v Chomutově přejí,“ uvedl v tiskové zprávě Grof, čtyřiačtyřicetiletý bývalý obránce a autor chomutovského gólu v prodloužení sedmého prvoligového finále v Ústí nad Labem, který poslal v roce 2012 poslal Piráty do nakonec postupové extraligové baráže.
Pešout končí v Chomutově, klub dočasně povede extraligový rekordman Hübl
Po nedělní domácí prohře s Přerovem skončila kompletní trenérská trojice, tedy kromě Pešouta i Angel Krstev a Petr Martínek. Pátrání po jejich nástupcích trvalo jen několik desítek hodin.
„Hledali jsme dostupné řešení, které by nám dávalo smysl i dlouhodobě, což oba nově příchozí pánové splňují. Noví trenéři si vyžádali Viktora Hübla, který mužstvo zná, na čemž jsme se rychle dohodli,“ prozradil manažer A-týmu a majitel klubu Jiří Sochor.
Trenérská rošáda podle něj byla až posledním řešením. „Jsem zastánce, že trenér se mění až na poslední chvíli, protože práci mají odvádět hlavně hráči. My si už krizí prošli, v listopadu jsme tabulkou postupovali nahoru, ale v prosinci jsme se dostali zase do nebezpečných vod,“ připomněl Sochor. „Pan Pešout ze svých zkušeností poznal, že na mužstvu leží deka, kterou pomůže odhodit jen takový impulz.“
Grof, který dělal asistenta v Přerově či Karlových Varech a hlavního kouče Tábora, byl oslovený jako první: „Když jsem s panem Sochorem mluvil, dal jsem si podmínku, že bych chtěl jako spolupracovníky Richarda s Viktorem. V tuhle chvíli bych se úplně nebavil o tom, kdo bude hlavní trenér. Budeme rovnocenná trojice. Těším se na návrat i spolupráci s lidmi, které znám. Jsem rád, že kondiční trenér Petr Švehla i vedoucí mužstva Miroslav Hanuljak pokračují.“
Trenérský záskok Hübl: Soutěže bych nezavíral, ztratí kvalitu. Baráž bych zrušil
Lobo opouští Děčín, s Grofem spolupracoval v Táboře, na jaře spolu vybojovali návrat do druhé nejvyšší soutěže. Hübl je legendou extraligy, v níž drží desítku rekordů. Kariéru ukončil po loňské sezoně a přešel do funkcionářského štábu Pirátů. Pešout v klubu zůstává jako sportovní manažer a nejspíš se postaví i na střídačku juniorů.