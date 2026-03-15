Co mohlo, to se podělalo, ulevil si Havelka po záchraně Pirátů. Čtrnáct dní nespal

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  10:30
V koutku duše snil, že v sobě objeví střelce, ale i mezi chomutovskými Piráty platil za dříče, pracanta, bojovníka. Hokejový útočník Martin Havelka však cítil, že je platný a uznávaný. „Fanoušci mi dávali jasně najevo, že si mě váží,“ potěšilo bývalého extraligového hráče Litvínova, který se do první ligy přesunul loni v létě. A po ročníku, v němž Chomutov zpečetil záchranu až v posledním kole, si pořádně oddechl.
Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v Povrlech, hlavní zápas Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Martin Havelka z Chomutova. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jaká byla pirátská sezona?
Teprve ji musím strávit. Po posledním zápase s Jihlavou jsem byl psychicky úplně vyčerpaný. Předtím jsem čtrnáct dní nespal. Co jsem tady letos zažil, to jsem nikdy v kariéře nezažil.

Jak to? Vždyť i s Litvínovem jste hrál dole, o záchranu.
Ale že by se podělalo všechno, co se podělat mohlo, to ne. Všechno šlo proti nám. Zranění, individuální chyby, špatná rozhodnutí nás všech. Byli jsme v tom jako jeden tým. Poslední kapkou byla kontumační prohra s Třebíčí. Anebo zápas na Slavii, poslední venku. Srovnali jsme na 2:2, měli jsme tři čtyři další tutové šance, Gut měl před sebou prázdnou bránu, ale zlomí hokejku.

Bál jste se, že jste prokletí?
Týmově v hokeji už nemůže být nic horšího. V pár zápasech se dařit nemusí, ale ne, aby všechno proti bylo celou sezonu. V Litvínově jsme taky měli období, kdy se nevedlo, ale přišel zlom a během chvíle se to otočilo. Samozřejmě jsme měli krizové situace, hrála se baráž, ale vždycky se to nějak ukopalo.

Odměna pro záchranáře, Hübl a spol. pokračují jako trenéři Pirátů

O to sladší byla záchrana po výhře 3:0 nad Jihlavou v posledním kole základní části.
Semkli jsme se a Jihlavu jsme do ničeho nepustili, přehráli jsme ji. Hráli se zápas o život a my tomu šli naproti. I díky skvělým fanouškům.

Chybné nasazení útočníka Maštalířského, které vás stálo výhru v Třebíči, jste ve finiši sezony nerozebírali nějak víc?
Vůbec. Nemá cenu nikomu nic vyčítat. To nebylo jen o administrativní chybě, to byl jen vrchol celé té smůly. V Chomutově jsem zažil soudržnost jako prase. Všichni jsme stáli za každým, v posledním zápase to bylo vidět. Odlehčím to: když nás trénoval ještě pan Pešout, říkal, že si to rozdáme ve finále, my a Jihlava. A pro nás to nakonec bylo jako finále, ačkoli z druhé strany.

Jak jste prožíval stresující finiš?
Musel jsem vydechnout psychicky. Fanoušci si třeba řeknou, proč jsme jako v posledním zápase nehráli celou sezonu. Já bych přál každému, aby si to zkusil. Je těžké se udržet v takové situaci, hrát pořád top, není to vůbec sranda. A to říkám vzhledem ke svému věku i tomu, že mám něco odehráno také v extralize.

Rok 2026 a systém nevyblokuje hráče? Šéf Pirátů o kontumaci i rozšíření 1. ligy

Dal jste tři góly, přidal čtyři asistence. Chtěl jste v sobě objevit střelce, ale...
Povím to asi takhle: udělal jsem rekord gólů v sezoně! (smích) Samozřejmě žertuju. Už před sezonou jsme si řekli, že moje role bude stejná jako v Litvínově. Přišel jsem z extraligy a laici možná ode mě čekali víc, že bych mohl tvořit hru. Jenže moje role je daná a já viděl od partnerů, majitelů, trenérů, jak si mě hrozně váží za to, co dělám. Musím vedení poděkovat. A také fanoušci mi to dávali jasně najevo. Jsou si vědomi, že nebudu od toho, abych dával 20 gólů za sezonu.

A může se to stát?
Neříkám, že do budoucna se to nemusí podařit. Hokej je strašně nevyzpytatelný, ale stojím nohama na zemi. Jsem hrozně rád, že jsem 90 procent sezony hrál s Tůmou a Koblížkem. S výbornými kluky, kteří hokeji tolik obětovali! Až by se všichni divili. I oni přijali roli, kterou jsme jako čtvrtá lajna měli.

Mužstvu pomáhal také mentální kouč Laco Bittner. Projevila se jeho práce?
Zažil jsem poprvé, aby byl mentální kouč v kabině. A i kdyby to mělo pomoct jednomu člověku, tak to splnilo svůj účel. Laco nám ukázal úplně jiné vnímání sportu, jeho pohled si můžeme přenést i do života. Otevřel mi oči.

V čem je jeho kouzlo?
Byla velká výhoda, že nás posuzoval v krizových situacích jako nezávislý člověk. Z role diváka a specialisty na hlavu. Vůbec v tom nebyl zainteresovaný a viděl všechno z úplně jiného pohledu. Otevřel mi spoustu různých postřehů, které jsem dřív neviděl. Dnes už je vidím. Samozřejmě s tím zapracoval u vícero kluků, já mluvím za sebe.

Vy už máte splněno, co váš mateřský Litvínov? Udrží extraligu v baráži?
Nebude to o síle týmu. Všechno jsou kluci z masa a kostí. Můžeme se bavit, že vítěz play off první ligy bude unavený, ale hrát roli bude především hlava. Jihlava má lepší tým než my, přesto jsme ji porazili – bylo to o tom, kdo chce víc. Baráž v tom nebude jiná.

Záchranář Maštalířský: Baráž je nápor

Záchranářská sezona hokejového útočníka Matěje Maštalířského. Nejprve pomohl Pirátům udržet první ligu, za pár týdnů bude v baráži bojovat o zachování extraligy v Litvínově. „Snad mi ta zkušenost z Chomutova pomůže, baráž bude nápor,“ počítá s nervákem dvacetiletý forvard.

Matěj Maštalířský z Chomutova.

Za prvoligové Piráty naskakoval formou střídavých startů z Litvínova a stihl tu odehrát 10 zápasů, v nichž nasbíral 7 bodů za 4 góly a 3 asistence. Jeho nasazení do duelu ve Frýdku-Místku ovšem přineslo Chomutovu zásadní komplikace v boji o záchranu, jak se později ukázalo, Maštalířský hrát podle řádů nesměl a výhra 3:1 na ledě se změnila v kontumační porážku 0:5.

„Nikdo moc nevěděl, jak na to reagovat. Zpětně jsme si z toho s kluky dělali i srandu, v kabině mi nikdo nic nevyčítal.“

Ani nemohl, tahle chyba šla za realizačním týmem Pirátů. V Chomutově si nepohlídali, že Maštalířský kvůli vysokému počtu extraligových startů už po 15. únoru nemohl zasáhnout do Maxa ligy. „Byla to hodně zvláštní situace, naštěstí jsme to zachránili, byla by škoda, kdyby Chomutov kvůli takové chybě o první ligu přišel,“ odfoukl si po posledním zápase sezony dvojnásobný bronzový medailista ze světového šampionátu juniorů.

Už jen v civilu sledoval, jak Piráti na konci února v zápase o všechno porazili Jihlavu 3:0, oslavili záchranu a do druhé ligy poslali Porubu. Teď už má Chomutov dovolenou, ale Maštalířský se s Litvínovem připravuje na baráž s vítězem Maxa ligy. Jestli naváže na výkony z druhé poloviny sezony, mohl by být oporou Vervy. V 46 zápasech bral 17 bodů za 9 gólů a 8 asistencí. „Docela se mi dařilo, ale týmově nám to vůbec nevyšlo,“ mrzí útočníka, že tradiční hokejová bašta skončila v základní části extraligy poslední. A do baráže půjde po chmurné sérii jedenácti porážek v řadě.

„Kousalo se to těžce, nikdo nechce prohrávat. Určitě jsme se na to chtěli naladit líp.“ Úspěch v baráži by i tohle temné období Litvínova smazal.

Co mohlo, to se podělalo, ulevil si Havelka po záchraně Pirátů. Čtrnáct dní nespal

