„Měli jsme tehdy rozehranou sezonu v juniorce, hráli jsme každý den. Bylo to náročné pro tělo, ale nic proti tomu, co zažívali kluci z áčka. Pro ně to muselo být strašné,“ oklepe se při staré vzpomínce dnes už 25letý útočník.

Svůj první extraligový start ozdobil vítězným gólem, ale pádu Pirátů po neúspěšné baráži nezabránil. A ke dvěma zápasům v elitní soutěži už od té doby také další nepřidal. I to je důvod, proč se teď vrací do Chomutova, Piráti touží být do tří let zpátky v extralize a Ouřada chce být u toho.

V poslední sezoně jste v Kolíně posbíral za 51 zápasů 16 gólů a 25 asistencí, přesto jste nedostal žádnou nabídku z extraligy?

Byla nějaká jednání, ale nevyšlo to, což mě mrzelo. Chtěl bych se posunout nahoru, ale k tomu musím mít výsledky v první lize každý rok.

Není lepší mít vytížení v první lize než paběrkovat ve čtvrté formaci v nejvyšší soutěži?

Určitě je to lepší, musí mě to také bavit. A věřím, že mě to tady bavit bude, když budu mít vysoký ice time. Ani finanční podmínky nejsou tak rozdílné, když hrajete ve čtvrté lajně v extralize nebo v prvních dvou v první lize.

Co byl hlavní důvod vašeho návratu do Chomutova?

Chci pomoct klubu s jeho ambicemi. Vyrůstal jsem tady, jsem tu doma, dávalo mi to největší smysl. O herním vytížení jsme už mluvili a finanční podmínky také nejsou tak rozdílné, abych třeba podepisoval smlouvu někde na druhé straně republiky.

Útočník Kryštof Ouřada se připravuje na sezonu po návratu do Chomutova.

Jak jste bral Piráty, když jste sem jezdil jako soupeř?

Bylo to zvláštní, chtěl jsem je vždy porazit. Když jsem proti nim hrál poprvé, byl jsem lehce nervózní, ale zvykl jsem si. Každopádně hrát za Chomutov pro mě bude příjemnější, než když jsem sem jezdil jako soupeř.

Jaké nejsilnější vzpomínky máte spojené s vaším předchozím působením v Chomutově?

Asi play off se Slavií, kterou jsme tady porazili v pěti zápasech na nájezdy. A potom ten první extraligový gól proti Karlovým Varům v play out o záchranu.

V klubu skončily legendy František Lukeš a Viktor Hübl a vy máte být jedním z hráčů, kteří se je pokusí nahradit. Nesvazuje vás to?

Ani ne. Přišel jsem hrát hokej, pomoct Chomutovu. Vím, že je těžké nahradit je, protože jsou nenahraditelní, ale budu dělat vše, abych přispěl k dobrým výsledkům.

A jak jste vnímal odchod legendárních dvojčat?

Asi každý vnímal, že legendy odcházejí, jsou to významní hráči v české extralize, i tady zanechali důležitou stopu, pomohli Chomutovu z nejhoršího.

Do letní přípravy jste naskočil po docela dlouhém volnu, doženete kondici?

Já začínám přípravu hned po konci sezony, mám kondičního trenéra, připravuju se celý rok. Nudím se doma, tak si jdu raději zacvičit.

Chomutov nyní spolupracuje s Litvínovem, může to být i pro vás šance nakouknout do extraligy?

Samozřejmě by to možné bylo, je to na vedení Litvínova. Dřív byly vztahy mezi kluby napjaté, teď je to jiné. Ale kdyby Chomutov postoupil do extraligy, zase by to bylo ostré derby.

Piráti spadli až do krajské ligy, teď šplhají zpátky. Sledoval jste jejich restart?

Je to krásný příběh, líbí se mi, jak to začali dělat. Sledoval jsem to, jezdil jsem na každé play off, když jsem měl čas. A jsem rád, že se dostali zpátky nahoru.