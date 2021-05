Hokejoví Piráti z Chomutova sílí. Chlubí se i zkušeným Chloubou

„Tým jsme omladili a začali jsme tvořit kostru pro 2. ligu, kam chceme postoupit,“ uvedl na webu Pirátů sportovní šéf klubu Petr Jíra, který je zároveň asistentem hlavního trenéra Petra Martínka.

Když chomutovská akciovka zkrachovala, převzal dospělé zapsaný spolek a musel začít od nuly, tedy z nejnižší soutěže. Plánovaný postup s partou patriotů zhatila pandemie koronaviru a zrušení jen zlehka rozehrané krajské ligy.

Hlavními pirátskými hity jsou návraty z Kadaně – a to útočníka Romana Chlouby a brankáře Miroslava Hanuljaka, který v Chomutově přidá už devátou sezonu. Zároveň bude v klubu trénovat mladé gólmany společně s Radkem Svobodou.

„Po sezoně v Kadani jsem přemýšlel, co dál. Přece jen už nejsem nejmladší, roky běží. A chci se posunout. Zapojit se do práce s mládeží a do toho aktivně hrát,“ svěřil se Hanuljak pirátské televizi. „Chci se učit nové věci, co se týče trénování. Sice jsem nechytal v NHL nebo nároďáku, ale pár trenérů gólmanů jsem zažil a vím, co by mohlo fungovat a dětem pomoct.“

V pirátské kabině se dál budou převlékat Freiberg, Rindoš, Kůs, Charousek, Chrpa či Žižka. Dveře nově otevře sedm mladíků. „Příchod nových kluků je pro nás avizovaným omlazením,“ řekl Jíra.

Končí mise Gombára, dvojnásobného finského šampiona Humla, Řepíka, Tona či Panochy. V realizačním týmu figurují kromě Martínka a Jíry i druhý asistent Pavel Damašek a vedoucí mužstva a kustod Martin Jor; oba za Chomutov hrávali.

„Na jednu stranu mě mrzí, že nebude pohromadě kádr jako loni, protože ti kluci sami přišli pomoct klubu, když na tom nebyl dobře. Chtěli ho posunout, kam patří. Za to jim děkuju. Na druhou stranu kvituju, že šanci dostanou mladí,“ vítá to Martínek. Hokej bez fanoušků ho nebavil, vyhlíží jejich návrat. „Chtěl bych, abychom měli vyprodanou halu a v polovině hlediště trenéry,“ směje se kouč. „I to je součást hokeje a přiznám se, že mi to chybí. Ať si diváci zakřičí, zanadávají a zafandí.“