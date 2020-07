Zadlužení Piráti vzdali první ligu, budou hrát v nejnižší soutěži

„Šéf hráčské asociace Libor Zbořil i samotní hráči se snažili najít shodu s menšinou kolem agenta Tomáše Krejčího, která s návrhem nesouhlasila, ovšem to se nepodařilo, takže seniorský hokej bude v Chomutově na krajské úrovni,“ uvedl v tiskové zprávě Daniel Badinka, předseda zapsaného spolku Piráti Chomutov.

Krejčí, jehož agentura Unlimited Sport Management zastupuje například Bretta Flemminga, Juraje Valacha nebo Justina Peterse, tvrdí: „Postoj našich hráčů se nezměnil. Nenechají se zatlačit do úzkých a nechat se vydírat tím, že dostanou 30 procent, nebo nic. My jsme ochotni jednat o férové nabídce, tu jsem předložil dost jasně – třicet procent teď, zbytek na splátky na tři čtyři roky, aby to klub tolik nezatížilo. Pokud nějaký tým nemá po dobu čtyř let na placení 166 tisíc měsíčně, čímž by umořil dluh, nebo to nechce, nemá na to asi dostatečné finanční prostředky a možná bude lepší, aby hokej nedělal. Může se pak stát, že to budeme za rok řešit znova. Anebo to začnou praktikovat jiné týmy – a co pak budeme dělat? “

Zkraje prázdnin oslovila výkonný výbor zapsaného spolku skupina investorů v čele s bývalým brankářem Martinem Altrichterem, která byla ochotna uhradit hráčům jednorázově třicet procent jejich pohledávek vůči klubu.

Podle vyjádření Pirátů s tím nesouhlasila menšina hráčů, takže klub se nemůže do konce července prokázat bezdlužností, nutnou k obhájení prvoligové licence. Krejčí tvrdí, že nesouhlasili i hokejisté mimo jeho agenturu. Pohledávky hráčů se tak v celé výši budou řešit v rámci insolvenčního řízení s akciovou společností Piráti Chomutov. Společnost je v úpadku, dluhy odhadla na 37 milionů korun, zatím se přihlásilo 17 subjektů o 26 milionů.

Chomutovský hokej prožil vzestup a pád pod křídly rodiny Veverkových. Vrcholem bylo extraligové semifinále v ročníku 2016/17. Loni přišel sestup, to už se vršily dluhy.

Klub pak převzalo sedm podnikatelů, ovšem ani ti Piráty nedokázali ekonomicky uzdravit. Nyní má zapsaný spolek nové vedení v čele s Badinkou.