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Špunti na hokeji: Pirátům nakreslili dres, moderovali, točili a zápas rozzářili

Petr Bílek
  13:51
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14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas...

14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas Děti dětem. Osmiletý Erik Procházka jako redaktor a moderátor a útočník Pirátů Jan Stránský. | foto: Petr Bílek, MF DNES

14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas...
14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas...
14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas...
14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas...
32 fotografií
Děti, kam se podíváš. Na ledě, za mikrofonem i kamerou, v režii, v hledišti. Hokejoví Piráti z Chomutova věnovali sobotní prvoligový zápas se Sokolovem malým a mladým. A první ročník akce Děti dětem nadchl. „Tihle špunti dostanou jedničku s hvězdičkou a ještě podtrženou,“ oznámkoval je domácí útočník Jan Stránský po vítězné bitvě, které přihlížely tři a půl tisíce diváků.

Piráti znovu potvrdili, že marketingové akce umí. Nastoupili v dresu, který se vybíral z dětských malůvek. Vítězný návrh s věží, pirátským logem a stromy nakreslil Honzík Strádal, chomutovský čtvrťák, kterému přímo do třídy donesl kus s výrobním číslem 001 zraněný obránce Radek Havel. Nesmělý školák pak vhodil čestnou buly unikátního zápasu.

Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě. Už ukázali vítězný návrh

„Maminka klučiny mi psala dojemnou zprávu, když jsme ho ve škole překvapili. Zahřálo mě to u srdce,“ svěřil se Roman Jüngling, šéf pirátského marketingu. „Těší mě, že zůstal prvek malování včetně zdeformovaného pirátského loga.“

I Sokolov se navlékl do speciálního dresu, v němž písmeno B v kruhu připomínalo slavný znak Boston Bruins. Trikot navrhl Theodor Rohan, syn bývalého kapitána Baníku a současného asistenta trenéra.

Myslelo se na milion a jednu drobnost.

Nejmenší namalovali roztomile vtipné portréty hráčů, které při představování týmů běžely na kostce. Rozhodčí dovedli na led malí sudí, hráče obou týmů jejich mládežníci. Moderátoři se rekrutovali taky z dětí, mikrofon čapli jak teenageři, tak bezprostřední osmiletý Erik Procházka. Dělal rozhovory s aktéry přestávkových dětských minizápasů i s domácími profesionály. Po zápase třeba vyzpovídal pro klubovou televizi mazáka Stránského, posilu z Pardubic a autora jednoho z gólů.

„A viděl jsi už na ledě někdy tolik plyšáků?“ zeptal se baby redaktor.

„Popravdě viděl, ale naposledy v juniorském věku v Kanadě, kde jsem hrál,“ odpověděl útočník.

Po interview Erika chválil: „Ještě se mnou osmiletý kluk rozhovor nedělal. Bylo to srandovní i hrozně milé, viděl jsem taky ostatní a všichni pokládali dobré otázky. Na žurnalistiku se hodí.“

Plyšáci v rámci Plyšákománie letěli na led po prvním gólu domácích, zápas se zastavil, škvrňata i sami hráči led uklízeli, náhradní hostující brankář Adam Dybal betonem hrnul hračky na hromadu, děti je nakládaly do nákupních vozíků.

Pouštěly se dětské písničky, třeba Raketou na Mars, na kostce se hledali dvojníci pohádkových postav včetně Shreka, připodobněného k překvapenému domácímu kustodovi. V hledišti hostesky prodávaly minidresy ze tří dětských návrhů.

„Doma si musím pustit fotky a videa, abych všechno viděl. Posledních pár dní byly enormní přípravy, málo spánku, padá mi hlava,“ odfoukl si Jüngling. „Dětí jsme měli deset dvanáct, osvětlovači pomohly jeho vlastní, ostatní byly ze škol, do kterých jsme navíc rozdali osm set lístků.“

Chomutov, Čermákovo déja vu: Špatnou sezonu dokážeme zvrátit

I za kamerou se objevila mládež, v režii zase mladý hlasatel spolu s grafikem, který se staral o kostku.

„Celá akce mě napadla na mistrovství světa ve Švýcarsku. V pirátské režii máme Jakuba Bečváře a Tomáše Kurice, kteří taky začínali jako mladí talenti a dostali se na vrcholné sportovní akce v Česku i ve světě. Oni končí, jde o poslední rok jejich generace, tak chceme najít nové Bečváře a Kurice,“ jmenoval Jüngling své kolegy, kteří při utkání se Sokolovem působili v roli mentorů mladých tvůrců.

A doplnil: „Moje manželka Kikina dělá na Základní škole Písečná dětskou televizi, zprávy posílá do ČT, byli ocenění Senátem. Říkali jsme si, že by se mohli zapojit.“

Zapojení se povedlo. „Plyšáci mi letěli kolem hlavy, měli jsme krásný dres i hodně diváků, atmosféra skvělá. A všechno hezké ještě zvýraznila naše výhra,“ pochvaloval si chomutovský asistent Ivan Majeský po vítězství 2:0 a první nule sezony, pod kterou se podepsal debutující brankář David Honzík, výpomoc z Přerova.

Prohlédněte si fotky ze zápasu věnovaného dětem

14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas Děti dětem. Speciální puky.
14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas Děti dětem. Honzík Strádal jako autor chomutovských dresů vhazuje čestnou buly.
14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas Děti dětem. Domácí Cole Coskey ve speciálním dresu.
14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas Děti dětem. Program na kostce.
14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas Děti dětem. Kotel.
32 fotografií

Piráti už nejsou poslední, ale třetí od konce, Sokolov na dně zůstává. Jeho trenér Jiří Žůrek navzdory smutku z výsledku aranžmá neobvyklého střetnutí vyzdvihl. „Fantastická kulisa a fantastický projekt, jen víc takových!“ kochal se Žůrek. „Byla tady spousta dětí, které to rozzářily.“

Rozzáří Rocknet Arénu i za rok? Jüngling mrkl: „Bude záležet na pocitu, až si Děti dětem vyhodnotíme. Ale když jsem akci pojmenoval jako první ročník, tak prý bude potřeba i druhý.“

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