Po historické éře krach. Ať značka Piráti neshoří, přeje si její tvůrce

„Mrzí mě, jak to dopadlo,“ řekl současný náměstek chomutovského primátora k situaci, kdy Piráti kvůli dluhům vzdali 1. ligu dospělých a budou hrát jen krajský přebor, tedy to nejnižší, co je.

Jak vám je po srdci?

Vůbec ne příjemně. Bohužel poslední dva roky byly věci kolem klubu dost negativní a tohle je vyústění. Jestli se na něco dá připravit, tak v tomhle smyslu jsem se s tím smířil dříve. Tohle je definitivní tečka. Nepřišlo to ze dne na den, a kdo to jen trochu sledoval, bylo mu jasné, že konec je nevyhnutelný.

Co to podle vás znamená pro chomutovský hokej?

Jednu velkou černou kaňku na jeho historii. Letos je 75 let existence klubu. Podílel jsem se na sepsání historie 60 let, teď uplynulo dalších patnáct a ani ve snu by mě nenapadlo, že výročí se bude „slavit“ smutně. Je to velké zklamání. Mám chomutovský hokej nastudovaný dobře, byly tam druholigové časy, ale ani já nepamatuji, kdy senioři působili v nejnižší soutěži.

Jak to poškodí mládež?

Neumím to odhadnout. Seniorský a mládežnický hokej jsou spojené nádoby. Je vždy lepší, když jsou na vysoké úrovni obě složky. Na druhou stranu je v Česku pár klubů, které se soustředí výhradně na mládež a dosahují dobré výsledky, hrály i extraligu juniorů a dorostu. A dokonce vůbec nemají dospělé. Teď tady bude chybět propojka mezi áčkem a mládeží. Děti chtějí chodit koukat na dospělé a dotahovat se na ně, vidět na jejich místě jednou samy sebe. Nejsem odborník na sport, tuhle stránku neumím posoudit, ale mít dětské vzory ne jen z televize, ale přímo ze svého města, svého zimáku, svého domova je skvělé. Teď to ztratí svoje kouzlo.

Chomutovská čísla 71 let nehrál Chomutov nejnižší hokejovou soutěž. Naposledy v sezoně 1948/49 II. třídu

38 let trvalo, než se hokejový Chomutov vrátil do nejvyšší soutěže. Bylo to v roce 2012 6 sezon strávil Chomutov v české extralize, po prvním pádu se vrátil, při druhém už měl dluhy

Co to znamená pro město?

Že přišlo o dost významný sport v ryze profesionální soutěži, což 1. liga je. Nepříjemnost. Fotbal a hokej jsou dva nejpopulárnější sporty v Česku a Chomutov v nich nemá zastoupení. To je zarážející a doufám, že se to brzy změní. Protože infrastruktura v podobě stadionu jak pro hokej, tak i pro fotbal je na perfektní úrovni. Chybí tomu jen obsah, snad se podaří naplnit. Někdo to bude mít o něco jednodušší, než jsme měli my, když jsme fungovali na starém zimáku a snili jsme o extralize. Tehdy musel přijít někdo třetí, město muselo sehnat prostředky a něco vybudovat, až potom jsme dodali obsah. Naši nástupci už zázemí řešit nemusí.

Krajskou ligu přihlásí nový klub, akciová společnost Piráti Chomutov je v insolvenci. A město nárokuje 10 milionů. Jsou ztracené?

Nevím, nejsem znalec insolvenčního řízení. Netuším, jestli státní a veřejné instituce nejsou zvýhodněné. Na městě to řeší naši právníci a ekonomové. Upřímně, dluh, který vznikl, byl vyústěním nějakého politického rozkolu. Co se stalo půjčkou, byla prvotně žádost o dotaci. To není, že by někdo vzal peníze, odnesl je, postavil si za ně nový dům a koupil dvě auta. Použili to ve prospěch hokeje. Pravidla byla nějak nastavená, nedodrželi je.

Jak se teď bude město chovat k novému klubu, který má vzniknout kvůli dospělým, a k zapsanému spolku provozujícímu mládež?

Pořád stejně. Jako ke všem sportovním klubům. Bude reagovat na aktuální situaci. Klub může očekávat podporu, která vychází z toho, jak kvalitní soutěž hraje. Dlouho jsme usilovali o podporu vrcholového profesionálního sportu, který je výkladní skříní, vzniklo memorandum. Letos skončilo a bude se diskutovat o novém. Budeme muset vést debaty, jestli účast v krajském přeboru naplňuje podstatu té podpory. Protože všichni víme, že to není vrcholová ani profesionální soutěž. Pro mládež jsou pravidla stanovená dlouho, tam se extra nic nemění. Záleží na velikosti členské základny.

Značka Pirátů je vaše dítě. Co teď s ní podle vás bude?

Asi oslovím insolvenčního správce a koupím si ji. (smích) Značka je předmětem insolvenčního řízení, bohužel autorská práva na všechny znaky byla vždy majetkem akciové společnosti. Je to registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jestli se ji zapsaný spolek pokusí vykoupit, nebo se vrátí k původnímu názvu, nevím. Popravdě od doby, co jsem odešel, mi nebyla prezentace značky a celého klubu úplně blízká. Poslední roky byly takové rozporuplné. Moje práce po dobu nějakých dvanácti sezon, nebo potom od roku 2010 na novém zimáku, kdy jsme se přejmenovali, spočívala v tom, abych budoval dobrou image klubu. A když si otevřete noviny za poslední dva roky, je každému jasné, že co se deset let budovalo, je během chvíle nenávratně pryč. Pověst se dlouho buduje a strašně rychle ztrácí. Přistupuju k tomu pragmaticky, už jsem to potom nemohl ovlivnit.

Maskot pirát Picaroon a všechny loga patřily k české špičce.

Doufal jsem, že se vytvoří nová tradice. Všichni jsme mluvili o tom, že se budou rodit nové generace fanoušků, že to budou Piráti od začátku se vším všudy. Možná se jedna generace stihla Pirátem narodit a stát se jím. Bude na to vzpomínat. Třeba budou i další, ale neznám plány současných majitelů. A hlavně nevím, jestli značka Piráti neshoří v insolvenci. Registrovali jsme ji jako kombinovanou značku, netuším tedy, jak je to s textovým a slovním používáním spojení Piráti Chomutov.

Odpověděl jste si na otázku, kdo za tohle všechno může?

Určitě jsem o ní přemýšlel, ale neodpověděl jsem si na ni. Já tam od konce roku 2016 nebyl. To byla sezona, kdy senioři uhráli semifinále extraligy, byli čtvrtí. Pak jsem odešel na město. Nebyl jsem u převodu klubu z rodiny Veverků na nové majitele, neznám detailně věci, co si mezi sebou předali anebo případně nepředali. Neznám fungovaní ani dalšího nového výboru, nových lidí. Nechci nikomu křivdit. Myslím, že každý na tom má podíl.

„Pirátům chyběli dobří manažeři, pak i peníze. Proto přišla černá kaňka.“ David Dinda náměstek primátora

Během éry rodiny Veverků přišly zlaté časy i černý konec. Jak hodnotíte jejich roli v klubu?

Nechci být nikoho žalobce ani obhájce a už vůbec ne soudce. Lidi mají tendenci vnímat spíš to horší, co se nepovedlo. A hlavně vidět aktuální věci, které se snadno pamatují. Podle toho na ně veřejnost nahlíží. Asi to chce větší časový odstup. Pan Veverka starší přišel v roce 2005, skončil loni po 14 letech. V tom bylo sportovně deset nejúspěšnějších let chomutovského hokeje. A neříkám to proto, že v tom mám emoce. Vždyť za 75 let hokejového klubu podepsalo do NHL přímo z Chomutova deset hráčů a z toho sedm v posledních 10 letech. To o něčem vypovídá. Do extraligy jsme se jako Chomutov pod vedením těchhle lidí dostali po 38 letech. Hrála se extraliga tu dobře, tu špatně, nějak. Vyústilo to v současný stav. Nechci, aby to vypadalo, že jim fandím. Taky dělali spoustu chyb, myslím, že to vědí nejlíp sami. Ale ať se na mě nikdo nezlobí, skutečně těch deset let bylo nejlepších v historii. A až někdo bude navazovat na naši knihu, označí tu desetiletku za maximálně úspěšnou.

Jenže teď to fanoušky bolí.

Na velký sport jsou potřeba velké peníze. A když dojdou, může to skončit špatně. Ať byl majitelem kdokoli, přesvědčoval jsem ho, že největší partner je na tribunách. Fanoušek. Neopustí nás, když se o něj budeme dobře starat. Zato firma, sponzor, když se v byznysu dostane do těžkostí, tak jako první věc odmaže zábavu. Což je hokej. Bez něj se firmy obejdou. To je asi příběh i chomutovského hokeje. Podhoubí místních firem a silných partnerů tady nebylo. A k tomu se sešlo, že ani manažersky nebylo kde úplně brát. Dobří manažeři na stromech nerostou a kompetentních lidí v místech jako Chomutov je hrozně málo. Kombinace těchhle věcí dospěla k černé kaňce.