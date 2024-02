Obránce Vodička: Sváteční střelec? Dá se říct, ale moc toto označení nemusím

Zdá se, že nedávná téměř třítýdenní krize hokejistů Horácké Slavie Třebíč konečně pominula. Svěřenci kouče Kamila Pokorného vybojovali v posledních třech kolech 8 bodů a dál se drží mezi čtveřicí nejlepších týmů celé Chance ligy.

„Nerad bych to zakřikl, ale snad je špatné období už opravdu za námi,“ svěřil se s přáním 26letý třebíčský obránce Petr Vodička.

Ve středu jste k výhře velkou měrou přispěl i vy, když jste chvilku před koncem převrátil vedení v derby s Jihlavou na stranu svého týmu...

Dostal jsem puk na modrou, ale neměl jsem prostor, kudy ho vystřelit na bránu. Tak jsem ho pořád táhnul dál a dál, až se mi zdálo, že už přede mnou nějaká skulina je, tak jsem to zkusil a puk byl v bráně.

A za dalších 27 vteřin pak pečetil vítězství vašeho týmu Martin Dočekal. Z vašeho pohledu tedy nemohlo utkání na pelhřimovském ledě dopadnout lépe...

Jasně. Měl jsem obrovskou radost. A měli jsme ji všichni ještě druhý den. Bylo to super zase vyhrát.

Pokud se nepletu, byla to teprve vaše druhá přesná trefa v letošní prvoligové sezoně. Považujete se za svátečního střelce?

Dá se to tak nazvat, i když já konkrétně tohle označení moc nemusím. Každopádně to byl můj druhý gól.

A ten první byl stejně důležitý?

Vůbec ne, prohráli jsme tehdy s „béčkem“ Pardubic 1:3, takže jsem z gólu žádnou velkou radost neměl. Teď to bylo mnohem lepší.

Třeba se vám něco podobného povede i teď, v souboji se Sokolovem. Mimochodem, jelikož jste v jeho dresu v minulosti hrál, měl byste mít o zvýšenou motivaci postaráno. Co říkáte?

Máte pravdu, bude to pro mě taky speciálnější zápas. Těším se na něj a doufám, že pro nás dopadne vítězně jako derby s Jihlavou.

Pojďme na chvilku trochu změnit téma. V jednom z nejnovějších seriálů televize Nova Jedna rodina se jeden z hlavních hrdinů jmenuje jako vy – Petr Vodička. Sledujete doma s rodinou příběh mladého pana doktora?

(směje se) Náhodou jo, je to naše večerní zábava.

Také máte bratra Medarda?

Ne, mám bratra Radka, Medarda nikoliv. A popravdě, takového bych ani nechtěl. (směje se)

Všiml si shody seriálového jména i některý ze spoluhráčů?

A víte, že jo? Nedávno mi to někdo říkal. Docela jsme se tomu zasmáli.