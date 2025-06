Hokejem se baví, i když góly dává výjimečně. „Někdo čeká na šanci, aby si vystřelil, pro mě je zábava taková ta dravost po puku, v tom jsem se našel.“

Nebylo to tak ale od začátku, i Vodičkovi nějaký čas trvalo, než se smířil s tím, že góly a nahrávky nejsou všechno. „Taky jsem s tím pár let zápasil. Vždycky jsem si říkal, že v mládeži jsem góly dával, tak proč bych to nezvládal. Ale úplně prostor pro to nebyl a v nějakou chvíli se člověk musí ztotožnit s tím, že bude pro tým dělat jinou práci.“

Se svými 187 centimetry a 93 kilogramy je pro ni 28letý bek předurčený. „U mě je to o agresivní hře, zastavit hráče hned v prvním souboji, odebrat mu puk. Agresivní hra, rychlost, výbušnost,“ popisuje, co bude jeho doména. „Ale zároveň se nebudu bát ani zaútočit, když bude příležitost, byť to není moje specialita.“

Tou je především spolehlivá defenziva, hlavně pro tu si Vodičku v zimě v Třebíči vyhlédl chomutovský kouč Martin Pešout. „Trenér v mém rozhodování určitě sehrál roli. A pak také prostředí a dlouhodobé ambice Pirátů,“ vysvětloval, proč kývl na nabídku Chomutova.

Vodička se potkal s Pešoutem krátce v Karlových Varech, kde se narodil a s hokejem začínal. A také tu na čtyři zápasy nakoukl do extraligy.

Na Chomutov má zatím spíš špatné vzpomínky. „Jako mládežník jsem tady dostal pukem a měl jsem nadvakrát zlomenou čelist, pak mě ještě jednou prokopli nohu bruslí a bylo z toho osm stehů,“ vybavují se mu nepříjemné zážitky.

Ani jako soupeř do Rocknet Arény nejezdil rád. „Chomutov byl extrémně bruslivý, nepříjemný soupeř. Jako nováček takový nevyzpytatelný. Zápasy s ním byly hodně těžké.“

Teď Piráti ještě zvedají laťku, do tří let touží po návratu do extraligy. „Nevím, do kolika let, ale v konverzaci s vedením klubu slovo extraliga padlo. Což je vždy super, každý raději hraje o přední příčky než jen údržbu.“

Nově složený chomutovský tým by určitě jen o záchranu hrát neměl. „Jsme tu mladí perspektivní kluci, můžeme se vyšvihnout vysoko,“ věří Vodička.