Hokejista Vampola posílí prvoligovou Slavii, od Kladna nabídku neměl

„Asi to nebude sezona na trhání rekordů, ale je to pro mě opět výzva,“ uvedl Vampola na Instagramu. „Od Kladna jsem nabídku nedostal, tak to je. Minulý rok, když už jsem měl v plánu hokej pověsit na hřebík, mi JJ68 (Jaromír Jágr, pozn.) zavolal a přemluvil mě. Nakonec jsem na to kývl a jsem strašně rád, že jsem to udělal. Povedlo se postoupit do extraligy.“

Teď se Vampola přesune do Prahy, kde pomůže Slavii.

„S Petrem jsme byli dlouhodobě v kontaktu a měli jsme o něj velký zájem. Jsem rád, že nám pomůže se zkvalitněním týmu i s výchovou mladých hráčů. Měl by pro nás být důležitým hráčem v rozhodujících situacích, v přesilovkách a ve finální fází útoku,“ uvedl trenér Miloš Říha mladší na klubovém webu.

Sedmatřicetiletý útočník získal extraligový titul se Vsetínem, Plzní a Libercem. V první lize působil v předešlých dvou sezonách, kdy hrál za České Budějovice a Kladno.

„Jedná se o produktivního hráče, který má za sebou skvělou minulost a řadu zkušeností, proto věříme, že i nám pomůže v nadcházející sezoně k lepším výsledkům,“ řekl sportovní manažer Slavie Jiří Veber.