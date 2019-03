Brankáři Kváča a Strmeň? Vyrovnaná zbraň budějovických hokejistů

Co udělá, musí vymyslet během vteřiny. Gřeš vsadí na kličku do bekhendu, jenže Strmeňův beton je proti. K volnému puku rychle dojíždí havířovský Radek Veselý a před ním je už jen prázdná brána, Strmeň leží na ledě. Stačí do puku jen šťouchnout, kde kdo z Havířovských už zvedá ruce nad hlavu.

Jenže Budějovice zachránil perfektním zákrokem právě Strmeň. Po letícím puku jen instinktivně máchl lapačku. Havířovu tak středeční hvězda utkání doslova gól ukradla. Zákrok sezony.

Jestli se Motor může v play off na něco spolehnout, tak jsou to výkony obou mužů v masce. Petr Kváča i Jan Strmeň svůj tým dokázali v důležitých momentech proti Havířovu výrazně podržet.

„Gřeš tu kličku udělal hodně dobře, ale naštěstí pro nás jsem dlouhý a stačil jsem tam vystrčit beton. Pak už jsem si lehnul a zkoušel jsem to chytit na riziko,“ vzpomněl si Strmeň na svůj skvělý středeční zákrok. „Soupeř mi moji ruku vlastně trefil. Kdyby to dával víc nahoru nebo i silnější ránu, tak bych to nechytil. Byl v tom i kousek štěstí,“ přiznal gólman, který měl po dvou zápasech úspěšnost zásahů 88,89 procenta.

Strmeňův zákrok navíc budějovický celek „nakopl“ a Motor ve středu vyhrál 4:3.

Že brankářům trenéři Prospal s Totterem důvěřují v play off první hokejové ligy úplně stejně, dokazuje jejich pravidelné střídání. Po čtyřech odehraných duelech stál každý z nich v bráně dvakrát.

„Nedávno jsme se o střídání s Petrem bavili a shodli jsme se, že nám to takto vyhovuje. Zatím se daří oběma a hlavně šetříme síly do dalších utkání. Je to opravdu znát, jestli hrajete po odpočinku, nebo hned po těžkém zápase,“ dodal Strmeň.

Do pátečního pátého duelu čtvrtfinále, přesně podle trenérských pravidel, vyvedl jihočeský tým na domácí led Petr Kváča. Po dvou odehraných zápasech měl úspěšnost zásahů 95 procent.

„Každý v týmu máme svoji úlohu, a je tedy jedno, jestli na mě jde deset, nebo víc střel. Já je musím chytit. Od toho s Honzou v bráně jsme,“ zmínil Kváča před utkáním.

V pátek měl práce hodně. Ale moc štěstí svému týmu nepřinesl. Ráz utkání určila první akce hostujícího celku už ve čtvrté minutě.

Havířovský Jakub Kotala z rohu vybruslil až před domácího gólmana a bekhendem ho přehodil. O pár minut později vypadal brankář Motoru hodně zlomeně. V přesilové hře Havířova tečoval puk za Kváčova záda Tomáš Gřeš. Motor tak v sedmé minutě prohrával 0:2.

Na konci první třetiny naopak brankář Budějovic s číslem 30 zachránil svůj tým od třetí trefy soupeře, když vyrážečkou vytáhl střelu Branislava Rehuše. I když ze začátku utkání vypadal Kváča nejistě a puky z něj často vypadávaly, ve druhé třetině týmu hodně pomáhal svými jistými zákroky. Motor zásluhou Codyho Bradleyho v početní výhodě snížil, ale po hrubici domácí obrany ani Kváča nedokázal zabránit třetímu gólu Havířova, který přidal Lukáš Bednář.

Na začátku třetího dějství opět dotáhl Motor na rozdíl jediného gólu Bradley, když využil přesnou přihrávku Zdeňka Kutláka v přečíslení dva na jednoho. Od té chvíle Kváčovi práce ubyla a dlouho sledoval marné snažení svých spoluhráčů v útoku při dobývání havířovské branky. Při hostujících brejcích pak působil jistě.

Jenže to už Motoru nebylo nic platné. Prohrál 2:3 a čtvrtfinále bude pokračovat šestým duelem v neděli od 16 hodin v Havířově.