Před play off se musíme dostat do pohody, říká gólman Kváča

Necelé tři měsíce strávil v Třinci. U lídra extraligové tabulky hostoval, sbíral zkušenosti a kryl záda tamní jedničce a vimperskému rodákovi Šimonu Hrubcovi. Teď je zpět. Brankář Petr Kváča se vrátil do českobudějovického klubu, aby na závěr ročníku vyztužil jeho defenzivu.

Po zranění poprvé chytal na Slavii a důvěru dostal i v domácím utkání proti Litoměřicím.

Přičichl k extraligovému hokeji. Na konci října se vydal na hostování na sever Moravy. Nejprve na měsíc a později si Oceláři jeho služby ještě prodloužili. Ale chytal jen ve třech utkáních. Více prostoru nedostal i kvůli zranění, které si přivodil na Spengler Cupu ve Švýcarsku. „Působení v Třinci mi dalo opravdu hodně. Měl jsem možnost nabrat plno skvělých a nových zkušeností. I když jsem toho tolik neodchytal, tak si vážím toho času, který jsem tam strávil,“ mluvil o své štaci.

S Oceláři se zúčastnil i legendárního Spengler Cupu, ovšem vzpomínat jenom v dobrém na něj nebude. V prvním duelu proti Magnitogorsku se postavil do branky na samostatné nájezdy a při třetím pokusu si natáhl stehenní sval.

„Dostal jsem pokyn, že půjdu chytat nájezdy. Řádně jsem se rozcvičil, první dva nájezdy proběhly v pohodě. Při třetím udělal soupeř zpětnou kličku a mě píchlo ve svalu. Nemohl jsem dál pokračovat, do kabiny jsem se dostal pouze za pomoci spoluhráčů,“ popsal kritickou situaci.

Zároveň dodal, že si účasti na tak prestižní akci moc váží. „Davos bych nazval jakousi malou Kanadou v Evropě. Stadion, zázemí, atmosféra to všechno bylo skvělé. Každému bych doporučoval se tam podívat. Na každém rohu byla cítit tradice turnaje, opravdu to byl jeden z největších zážitků v mé kariéře,“ rozplýval se Kváča. Trenéři mluvili o tom, že by mohl chytat proti Jihlavě, ale zpátky do branky Jihočechů se postavil až o víkendu v Edenu proti Slavii. Domácí dokázali urvat tři body, přičemž Kváča inkasoval třikrát. „Zápas se nevydařil, to se zkrátka stává. Musíme jet dál a už se tím nezabývat.“

Zároveň zmínil, že jeho zdravotní stav ještě není stoprocentní. „Při nějakých pohybech mě to ještě tahá, v určitých situacích mě to omezuje. Cítím, že sval stále není úplně v pohodě. Nahrazuju to ale jinými pohyby, neberu to jako žádné minus. Vliv na výkon to má minimální.“

Proti Litoměřicím byl jistý

Proti Litoměřicím už to bylo o něčem jiném. Kváča působil od prvních minut suverénním dojmem, několikrát tým podržel a inkasoval pouze z hole Patrika Marcela. „Už jsem si připadal na ledě jistější, bylo to lepší. Důležité je, že máme tři body, které jsme enormně potřebovali,“ říkal po vítězném utkání.

Po dohrávce 42. kola čeká Motor dnešní duel s Přerovem, v sobotu mají svěřenci Václava Prospala volný los. „Je třeba se před vyřazovacími boji dostat do pohody a získat klid na hokejky, abychom do play-off mohli vletět. Pomalu musíme získávat sebevědomí a připravovat se na závěr sezony,“ dodal brankář, na jehož výkony bude Motor nyní hodně spoléhat.