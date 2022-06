Tak tady končíš, četl Jaroš. Podivný odchod trenéra jihlavských brankářů

„Jsem tam evidovanej,“ potvrdil Jaroš v rozhovoru pro iSport.cz. „Jestli mi něco nabídnou, klidně bych něco vzal. Nebo třeba nějaký rekvalifikační kurz,“ říká trenér, který se s českou reprezentací podílel na čtvrtém místě na olympiádě v Pchjongčchangu 2018.

Uplynulých 13 sezon přitom trávil Jaroš v Jihlavě. Zde pomáhal ve výkonnostním růstu nejen Davidu Rittichovi, Jakubu Škarkovi nebo Josefu Kořenářovi. Tedy odchovancům Dukly, kteří to dotáhli až ke smlouvě s klubem NHL.

O to překvapivější byla na začátku května informace, že v mateřském klubu končí.

„Byli jsme si vědomi jeho ambice zisku angažmá u extraligového nebo zahraničního klubu,“ vysvětloval tehdy hlavní trenér Dukly Viktor Ujčík. „Petr na naši nabídku na pokračování spolupráce nereagoval do stanoveného termínu, dál jsme nemohli čekat a museli hledat jiné koncepční řešení.“

Samotný Jaroš však v článku, v sobotu zveřejněném na iSport.cz, celé jednání popsal odlišně. „Dodneška nevím, co se stalo. Jsem z toho zklamaný,“ uvedl.

Jediný bez smlouvy? Jednatel na něj prý zapomněl

Zatímco hlavní trenér Ujčík a jeho realizační tým s klubem prodloužili smlouvy už během sezony, Jaroše oslovil jednatel klubu Bedřich Ščerban až později. „Pan Ščerban měl už někdy v únoru podepsané hlavního trenéra, asistenta i kustody. Za mnou vůbec nebyl, nebavil se se mnou,“ popisuje Jaroš. „Až když jsme vyhráli Chance ligu a byli v baráži s Kladnem, tak přišel s tím, že na mě zapomněl.“

Ujčík připouští, že za dodatečným jednáním s Jarošem stojí chyba ve vzájemné komunikaci hlavní trenér – jednatel. „Pan Ščerban se mě ptal, jestli chci pokračovat se stejným realizačním týmem. Já jsem mu řekl, že ano, a víc jsem se o to nezajímal,“ říká Ujčík.

„Nezjišťoval jsem, kdo má podepsáno na další sezonu. Myslel jsem, že pan Ščerban všechny oslovil,“ pokračuje Ujčík. „Petr mi celou dobu neřekl, že ne. Když se to potom nějakým způsobem zjistilo, hned jsme to napravili. Petrovi jsme se omluvili, že to byla chyba z naší strany. A dostal jasnou nabídku, aby v klubu pokračoval.“

Jaroš podle svých slov zájem prodloužit smlouvu avizoval. „S panem Ščerbanem jsme se sešli, řekl mi nějaké finanční podmínky, já jsem s tím souhlasil. Po baráži s Kladnem mi ještě volal Viktor Ujčík. Řekl jsem mu, že zůstávám, chci pokračovat,“ tvrdí Jaroš.

Působení v Jihlavě pro něj bylo přínosné také z rodinných důvodů: stará se totiž o otce, jenž má zdravotní problémy. „Bral jsem to za uzavřené, i ústní dohoda je dohoda. Platí to na celém světě, u mě obzvlášť, co řeknu, to tak je,“ říká Jaroš.

Jenže vedení Dukly vidělo situaci odlišně. „Věděl jsem, že odjíždí za sestrou do Ameriky. Odlétal tuším ve středu, já jsem mu čtvrtek předtím volal a řekl jsem mu, ať do té doby zavolá panu Ščerbanovi a domluví se na podmínkách,“ tvrdí Ujčík. „Že nemusí nic podepisovat, ale ať se aspoň domluví. On od čtvrtka do středy nebyl schopen vzít telefon a ozvat se.“

Ultimátum poslané přes SMS Jaroš prospal

Těsně před odletem do Kalifornie měl Jarošovi trenér Ujčík poslat klíčovou esemesku. „Do půlnoci se ozvi Béďovi Ščerbanovi, jinak tady končíš,“ cituje ji Jaroš.

„Když mi pan Ščerban psal, že se mu Petr neozval, byl už jsem naštvanej,“ připouští nyní Ujčík. „Protože jsem se s ním domluvil, že to nějak bude.“

Jenže Jaroš podle svých slov v době příchodu zásadní zprávy spal, a tak nemohl odpovědět.

Později si tak pouze přečetl další informaci od Ujčíka: „Tak tady jsi skončil.“

„Když jsem si to přečetl na letišti, byl jsem z toho přepadlej,“ tvrdí Jaroš. „Po příletu do LA jsem volal jak panu Ščerbanovi, tak Viktoru Ujčíkovi. Ale už se s tím nedalo nic dělat,“ tvrdí Jaroš. „Viktor mi řekl, že je mu to trochu proti srsti, asi o tom přemýšlel. Ale že už své rozhodnutí nebude měnit.“

Ujčík má jasno: „Chápu, že někam letěl a že spal. Ale to je jeho problém. Od čtvrtka do středy měl šest dní, tedy dost času, aby vzal telefon a domluvil se. Když to neudělal, bral jsem to tak, že už u nás pokračovat nechce,“ říká jihlavský kouč.

Ten připouští, že dodatečně s Jarošem mluvil. „Bylo mi to blbé, říkal jsem si, že to celé mohlo dopadnout jinak. Ale vždy říkám: ať tady hrají a trénují lidé, kteří tady chtějí být,“ říká Ujčík. „Jestliže někde tvrdím, že jsem na odchodu, že se na hokej už asi vyprdnu, tak asi ani nemůžu čekat nic jiného.“

Pohledem jednatele „Čekali jsme reakci na nabídku. Marně“ Podle jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana probíhala jednání o nové smlouvě s Petrem Jarošem delší dobu. „Byli jsme si vědomi jeho snahy najít si uplatnění v rámci vyšší soutěže a potvrzovali nám to zástupci z několika klubů, kteří chtěli znát naše reference,“ uvedl Ščerban s tím, že Jaroše prý agentura nabízela od 23. března.

„Sám se během sezony netajil tím, že neví, jestli chce v Dukle pokračovat. Od nás dostal zcela konkrétní nabídku a čekali jsme na jeho reakci. Marně,“ dodal jednatel Dukly. Uvolněný post pak zaujal Lukáš Sáblík.