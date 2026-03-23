Holík byl v pátek u porodu, v neděli přijel na rozbruslení a rozhodl zápas

Tomáš Železník
  9:52
V pátek v Brně asistoval u narození své dcery Justýny, sobotu strávil v porodnici s ní a manželkou Lucií. V neděli dorazil do Zlína na dopolední rozbruslení, aby v podvečer rozhodl v prodloužení třetí semifinále Maxa ligy s Kolínem.
Petr Holík ze Zlína v semifinále s Kolínem. | foto: Jan SalačMAFRA

Kapitán Beranů Petr Holík rozjásal pět tisíc diváků v čase 63:54 jedinou brankou zápasu. Zlín díky jeho trefě vede sérii na čtyři výhry 2:1, pokračuje se už dnes v 17.30 opět na Zimním stadioně Luďka Čajky.

„Bylo to o jednom gólu a ten jsme dali my,“ vydechl si 34letý Holík.

Věnujete gól dceři?
Určitě. A taky mamince.

Jaká byla vaše příprava na zápas?
Nijaká. Přijel jsem na rozbruslení a šel hrát. Vyšlo to mezi zápasy, takže jsem s nimi strávil dva dny.

A co kdyby porod vyšel na dobu zápasu?
Měl jsem telefon u kustodů. Kdyby se zavolalo, tak se jdu vysvléct a jedu do porodnice.

Kde byl váš prvorozený syn Tomáš? Po zápase si na ledě užil děkovačku s vámi, skočil i oblíbenou „rybičku“...
Má to rád, takže jsem chtěl, ať jde na led se mnou. Byl u babičky s dědou, dneska (v neděli) přišli na zimák.

Jak jste viděl svůj gól?
Bylo to dva na jednoho, chtěl jsem nahrávat. Viděl jsem tam Vojtu (Riedla). Jejich hráč situaci dobře dobruslil, natáhl tam hokejku, tak jsem se rozmyslel. Nechtěl jsem puk trefil tak, aby to někam přeskočilo. Tak jsem to plácl na branku.

Po hubené výhře 1:0 vedete v sérii 2:1. Jak těžký to byl zápas?
Byl vyrovnaný. Šance jsme měli my i oni, gólmani dobře chytali. Vždycky je lepší, když se vyhraje a vedete v sérii. Líp se regeneruje na další zápas. Půjdeme do něj v lepší náladě. Ale uvidíme. V Kolíně nás po úvodní výhře přehráli.

Jak se proti Kolínu vůbec hraje?
Semifinále už je těžké, je to úplně jedno, kdo proti vám hraje. Jsou brusliví, hrají přímočaře. Nesmíme jim dávat puky zadarmo a pouštět je do protiútoků.

Hlavně ve druhé třetině vás soupeř přehrával, že?
Několikrát jsme si to zavařili a třeba blbě vystřídali. Není to o fyzičce, ale o tom, že pár puků jsme nedostali do středního pásma a oni vystřídali, zatímco my ne. Po minutě se dělají jiná rozhodnutí, než by se měla dělat, z toho vznikne pak závar.

Jaký tedy bude recept na pondělní čtvrtý souboj?
Musíme se soustředit sami na sebe. Podíváme se na video, jaké vymysleli signály, musíme taky něco vymyslet. Bude to o detailech. Ale víc se soustředíme na svoji hru.

