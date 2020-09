Boj o mladé znojemské Orly: Pucher se Stloukalem chtějí do vedení

„Jenomže podnět, abych se pokusil vstoupit do mládeže Orlů, přišel ze strany nespokojených rodičů,“ hájí svoje ambice Pucher.

Do vedení mládežnického hokeje ve Znojmě se snažil dostat již před dvěma lety, ale neúspěšně. „Dokázal sehnat dostatek lidí k svolání mimořádné konference spolku. Hlasů pro odvolání vedení však poté získal jen devatenáct, což bylo pro jeho záměr málo,“ upřesňuje současný předseda spolku a trenér znojemského dorostu Rudolf Cakl.

Hvězdnému veteránovi, jemuž kdysi Znojmo leželo u nohou, když ho vedl do semifinále extraligy a později do finále EBEL, Cakl nabízel pozici trenéra. „Petera jsme oslovili s nabídkou na naše finanční poměry nadstandardní, tuto nabídku ale odmítl,“ popisuje Cakl.

Nyní se o vstup do znojemské mládeže bývalý centr pokouší znovu, tentokrát při řádné volbě. Na pomoc si přizval Martina Stloukala, muže, který s juniorkou Orlů vyhrál v roce 2011 titul. Ten má být manažerem celého projektu.

„Peter Pucher je Znojemák, není mu to jedno a je obrovsky etablovaný v hokeji. Věnuje se mu, pořádá kempy a školičky pro děti a trénuje. Párkrát jsem s ním byl na ledě a moc se mi líbí, jak s dětmi pracuje. Proto mu pomůžu, co budu moci,“ hlásí trenér, který se nedávno „proslavil“ kontroverzním projevem k dorostencům Techniky Brno.

Dvojice hokejových matadorů minulou středu členům spolku představila svůj koncept vedení mládeže. Na současné situaci v klubu Pucherovi se Stloukalem vadí zejména nízký počet hráčů, kteří u hokeje zůstávají a probojují se do vyšších soutěží.

„Martin byl posledním trenérem, jehož ročníky něco dokázaly. Hráči teď v patnácti nebo šestnácti končí. Buď je nikdo pro jejich slabou výkonnost nechce, nebo nemají možnosti hrát dál,“ kritizuje Pucher.

Hokejový trenér Martin Stloukal (vpravo) a jeho kolega Karel Soudek.

Na jeho slova navazuje i Stloukal: „Má to tam těžce sestupnou tendenci. Jsem přesvědčený, že už to narazilo na dno a bojuje se tam o život celé mládeže. Kategorie nejsou naplněné, nehrají se tam vyšší soutěže. Dorostenci nehrají kvalitní ligu, juniorka hraje nejhorší možnou soutěž a teď i muži budou ‚jen‘ ve 2. lize,“ tepe znojemský hokej trenér Techniky.

Proti tomu se však nynější předseda Cakl ohrazuje. „Jen za posledních sedm roků znojemský klub vychoval několik hráčů, kteří hrají na profesionální úrovni, například Bartoš, Havlík, Stehlík, Lattner, Špaček, Bulín, Šťáva, Nováček, Horký,“ vyjmenovává. „Dali jsme také základy centrovi brněnské Komety Karlu Pláškovi, který vyrůstal ve Znojmě,“ dodává.

I přes fakt, že je Znojmo tradičně hokejovým městem, mládež má už delší dobu problém s naplněním kapacity. „Nemáme tu dostatek středních škol, proto nám někteří kluci odchází. Ještě se snad nestalo, že by někdo zavolal: Hele, jdu do Znojma do školy. Mohu za vás hrát hokej?“ připouští Cakl. „Největším podporovatelem naší mládeže je město Znojmo, proto bychom chtěli, aby se zde hokeji věnovalo co nejvíce dětí ze znojemského regionu,“ představuje Cakl vlastní vizi.