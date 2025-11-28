Snaha je málo. Někteří hráči mě absolutně nepřesvědčili, říká zlínský kouč Oremus

Petr Fojtík
  9:33
Třetí trenér za dva týdny, desátá porážka v řadě. Prvoligové hokejisty RI Okna Zlín neprobral ani Peter Oremus. Středeční domácí porážka 1:2 od Litoměřic přiblížila Berany bod od posledního místa, na výkonu týmu našel zkušený slovenský stratég jen minimum pozitiv. „Snahu hráčům nemůžu upřít, ale abyste byli úspěšní, je to strašně málo,“ řekl natvrdo Oremus, který byl při pozápasovém hodnocení tvrdý a přímý.
Hlavní trenér Zlína Peter Oremus v zápase s Litoměřicemi.

Jste hodně zklamaný z nepovedené premiéry?
Byl to těžký zápas, Litoměřice jsou v popředí tabulky. Ve druhé třetině jsme nějaké šance měli, ale naše střely byly tak slabé, že absolutně neměly šanci proniknout za brankáře. Také přesilovky byly velmi slabé. Takové mužstvo nemůže být v posledních šesti minutách dvakrát vyloučené, to neexistuje, a rozhodlo to o zápase. Hlavně ale máme slabou efektivitu. Je tady strašně málo pracantů, kteří dotlačí puk do sítě.

Desátá prvoligová porážka v řadě. Ani kouč Oremus zatím Zlín nespasil

Čeká vás moře práce, že?
Hodně práce je v každém mužstvu. Když se chcete prosadit v útočném pásmu, musíte mít kvalitu, a někteří hráči mě v zápase absolutně nepřesvědčili, že se dokážou proti obráncům prosadit. Ze šancí, které jsme měli ve druhé třetině, musíme dát góly.

Co se s tím dá dělat?
Teď je pro Zlín taková sezona, že těch gólů padá hrozně málo. Když se člověk pohybuje v hokeji, zažívá i takové sezony. Musí tam být větší snaha, větší nasazení, větší zarputilost. V první třetině bych našel pozitiva. Na střely jsme vyhráli 9:2, hráli jsme v útočném pásmu. V takových zápasech rozhodují přesilovky, které jsme měli velmi špatné.

Zamíchal jste složením útoků, pozměnil první formaci. Jak jste přemýšlel?
Bylo třeba se sestavou něco udělat. Přišli noví hráči, Kordule, Svoboda. Dostali příležitost, ale musí být příště o dost lepší. Byli málo viditelní, aby byli vedle Holíka dobří.

Zlínský hlavní trenér Peter Oremus.

Když vás Zlín oslovil, kývl jste hned?
Nepřemýšlel jsem dlouho. Je to devět let, co jsem v Česku trénoval. Taková nabídka potěší. Rád jsem ji přijal.

Asistenti Kapuš s Hamrlíkem u týmu působili. Je to výhoda?
Jsem za ně rád, mančaft znají. My můžeme dát hráčům noty, ale realizace je na nich na ledě.

Co se dalo za dny tréninku udělat?
Musíte se ponořit do systému. Promluvit si s hráči. Odhodlání mají, ale sami vidíte, že vyjedou do zápasu a jednoduše jim to nejde. To je ten největší problém, na kterém musíme pracovat.

Na hráčích leží deka. Jak ji sundat?
Každý z nich chodí do práce. Musí být psychicky vypořádaní s tím, když jsou první, nebo předposlední v tabulce. Zapracovali jsme na věcech, které jsem chtěl. Ale opakuju, jednoznačně jsme selhali v koncovce.

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Už po následujícím kole můžete být poslední. Hrajete o záchranu?
Určitě. Když jsem sem šel, věděl jsem, jak je na tom mužstvo v tabulce, jaký je tady tým. Je naše práce, abychom se z toho dostali. Je nutné sérii co nejdříve přerušit. Ztrácíme body, soupeřům přibývají. Musíme se připravit na Slavii (v pátek od 17.30 hodin doma) tak, abychom dávali góly, protože jeden je strašně málo.

Co víte o Maxa lize? Dá se srovnat se slovenskou extraligou?
Sledoval jsem český hokej, extraligu i první ligu. Na Slovensku je to postavené tak, že máte šest sedm legionářů, kteří rozhodují. Kdyby tady někteří dnes hráli, mají v zápase čtyři body.

