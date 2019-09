V Pelhřimově vzniká zbrusu nový hokejový klub. Vrátí se diváci?

„Naše ambice jsou hlavně obnovit pelhřimovský hokej, vrátit diváky zpátky na tribuny, protože pamatujeme časy, kdy zimák byl po strop narvaný,“ shodnou se.

Spojili se proto s Lukášem Vlčkem, starostou Pacova, který se už dlouho aktivně angažuje v pelhřimovském hokeji. „Chtěli jsme po něm hlavně názor, jestli je vůbec možné něco takového zrealizovat,“ popisují Siříště s Kasalým.

„Souhlasil však pouze pod podmínkou, že bývalé vedení, s kterým měl korektní vztahy, skutečně bude chtít skončit,“ líčí. „Jakmile měl informaci sám osobně potvrzenou, nebránilo nic tomu, aby se s námi pustil do práce.“

Rozhoduje „rada starších“

Právě Vlček zařídil podporu města Pelhřimov, včetně finanční stánky věci. Jelikož ale městské peníze mohly být použity pouze na pronájem ledu, organizaci domácích zápasů a cestovné, zbytek financí si museli hráči sehnat sami.

„Hned na začátku jsme přibrali Martina Buchtu a Dominika Vrátného, kteří velice pomohli se sháněním sponzorských peněz,“ líčí Siříště s Kasalým.

„V průběhu času, přibližně kolem dubna, jsme zapojili Petra Votápka s Dominikem Kasalým, kteří celému projektu propůjčili tvář a dnes jsou na všech propagačních předmětech,“ popisují s tím, že v závěru hodně pomohl také Martin Vysloužil, který přes svou profesi pomohl v zaměstnání dotáhnout design všech reklamních předmětů. „Dnes jsou veškeré organizační věci probírány v této radě starších, do které patří ještě bratři Hadravové,“ dodávají.

Kádr vznikl z někdejších pelhřimovských hokejistů

Nově vznikajícímu klubu se daří naplňovat původní vizi: postavit ho na lidech z pelhřimovského hokeje. „Chtěli jsme propojit to, co zbylo z A týmu, a loňský B tým. Většina byla od začátku jasně pro,“ líčí Siříště a Kasalý.

„Osloven byl prakticky každý, kdo v Pelhřimově u hokeje nějaký čas působil nebo tady hrál. Výslednou soupisku vidíte,“ odkazují na 31 jmen hráčů, kteří by se měli zapojit do nadcházející sezony.

Soupiska HC Pelhřimov Brankáři: Jakub Kaiseršot, Jan Jíra, Martin Urban, Aleš Stibal. Obránci: Jan Doubek, Martin Buchta, Filip Bříza, Adam Cerhán, Patrik Bříza, Martin Hráček, Lukáš Martínek, Dominik Kasalý, Radek Šáda, Dominik Vrátný, Richard Adam. Útočníci: Miroslav Kopic, Filip Kasalý, Martin Hadrava, Marek Hadrava, Lukáš Siříště, David Šulák, Lukáš Svoboda, Jan Štěrba, Jan Štěpán, Bohumil Svoboda, Martin Vysloužil, Petr Votápek, Lukáš Vlček, Jan Zadražil, Josef Vrátný, Marek Moucha.

„Pokud se někdo rozhodl tady nepůsobit, za zlé mu to určitě nemáme,“ vzkazují. „Cítíme to spíš tak, že ze začátku, když jsme sondovali tyto hráče, nám dost možná nevěřili, že jsme schopni celou tuto věc dotáhnout do konce.“

Novému klubu, který bude hrát pod názvem HC Pelhřimov, se podařilo oslovit sponzory. „Obešli jsme veškeré firmy, které jsme mohli a měli na ně nějaké vazby. Šli jsme hlavně představit, že v Pelhřimově bude hokej dál. Pokud se někdo rozhodl nás podpořit, byli jsme jedině rádi,“ vzkazují.

Všechny subjekty, které se rozhodly poskytnout peníze, klub představí na velké plachtě na zimním stadionu, na lístcích, permanentkách i na facebookových a webových stránkách.

„Ty hlavní pak na dresech. Ještě jednou jim touto cestou děkujeme. Bez nich by HC Pelhřimov v tomto modelu, jak ho vidíte, určitě nevznikl,“ uvědomují si.

Nové dresy i logo klubu, na kterém je vyobrazen hokejový poutník, odkazují na historii pelhřimovského hokeje.

„Chtěli jsme začít něco nového, odlišit se. Sami pro sebe. Udělat tlustou čáru a začít znovu,“ vysvětlují. „Logo navrhl Dominik Kasalý. Odkazuje na historii města - proto poutník. Kombinace černobílé barvy odkazuje na historický Spartak, červená symbolizuje novodobou historii, ve které jsme všichni vyrůstali a začínali s hokejem v Pelhřimově.“

Hrát budou zadarmo, peníze ještě přinesou

Zásadní informací je to, že hráči budou hrát zadarmo. „Naopak každý platí 4 000 korun členské příspěvky,“ upřesňuje klub. „Skládáme se na vybavení kabiny, jakou jsou lednice, posilovna, rehabilitační vana, nápoje, týmové akce atd. Chceme si vytvořit zázemí na vysoké úrovni, aby si hráči vážili toho, že můžou být u restartu pelhřimovského hokeje, a chtěli tady hrát, i když budou v jakékoli roli,“ mají jasno.

„Ze systému našeho finančního fungování není možné vytáhnout peníze na platy hráčů. A i kdyby to šlo, tak to neuděláme,“ prozrazují Siříště a Kasalý. „Přesně tato situace tady byla v minulosti. Cizí hráč peníze bral, domácí ne. A to rozhodně dobrotu nedělalo. Teď je nebere nikdo a je klid.“

Soupeři HC Pelhřimov Příprava:

Už se hrálo 30. 8. Velké Meziříčí (V) 8:2

1. 9. Světlá n. S. (V) 0:8 Další program 6. 9. Benešov (D) 19.00

8. 9. J. Hradec (V) 17.00

13. 9. Velké Meziříčí (D) 19.00

15. 9. Světlá n. S. (D) 18.00 Krajská liga jižních Čech: 22. 9. Božetice (V) 16.30

28. 9. Vimperk (D) 17.00

HC Pelhřimov začíná v nejnižší soutěži, tedy konkrétně v Krajské lize Jihočeského kraje. „Chceme se pohybovat na horních příčkách tabulky. A hlavně s pokorou,“ hlásí Siříště s Kasalým. „Uvědomujeme si, že kvalita tu je. Půjde hlavně o to, jak k tomu všichni přistoupí.“

Mužstvo pod vedením trenéra Josefa Lukašíka by díky zkušenostem mohlo patřit k favoritům soutěže.

Jak by se v Pelhřimově dívali na možnost případného postupu do druhé ligy? „Pokud by nastal tento model, bude k tomu potřeba člověk, který by se o klub staral tzv. naplno. A to je podle našeho názoru ten největší oříšek. My z naší pozice to určitě nebudeme,“ mají jasno Siříště s Kasalým.

„Byl by potřeba člověk, který je ideálně místní, má vazbu na Pelhřimov, zná historii i celý ten příběh, zároveň umí chodit v hokejovém prostředí a má kontakty a konexe. O nikom takovém zatím nevíme,“ tvrdí otevřeně. „Druhá věc jsou finance. Vůbec nechceme předbíhat, uvidíme, co se stane tuto sezonu,“ dodávají Siříště a Kasalý.