Pelhřimov neprokázal totožnost hokejistů. Byl to podvod, tvrdí komise

A teď nastala obdobná situace také u rezervního pelhřimovského mužstva, které působí v krajské lize. Podle disciplinární komise hráli za Lední Medvědy 20. ledna v souboji s Vimperkem hned tři hráči na cizí registrační průkaz.

„Klub se za to trestá finančním postihem ve výši dvacet tisíc korun,“ stálo ve zprávě Jihočeského krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje (KVV ČSLH).

„Béčko“ Ledních Medvědů vedlo po dvou třetinách nad Vimperkem 2:1 (celkově skončil zápas výhrou Pelhřimova 3:2 po nájezdech, ovšem následně byl kontumován 0:5), ale hned o přestávce požádali hosté o kontrolu totožnosti celkem tří hráčů - Stanislava Kaminského, Jaromíra Linharta a Jana Bartáka. Ti se však ke kontrole nedostavili.

„Všichni tři se zranili, odešli do kabiny, a než jsem pořešil nějaké věci kolem, tak už jsem tam neměl koho poslat,“ snažil se obhájit hlavní kouč Radek Šáda.

Jenže ani jeden z jmenovaných hráčů nebyl u rozhodčích omluven a v takovém případě se podle regulí jedná o odmítnutí kontroly totožnosti. To je pak automaticky považováno za jasný důkaz provinění.

„Oni ale opravdu odešli. Jeden z nich navíc druhý den odjížděl do Portugalska na půl roku kvůli škole,“ dušoval se Šáda.

Nicméně jeho argumentace rozhodčím, a později ani disciplinární komisi, nestačila. K už zmiňované dvacetitisícové pokutě tak přibyl ještě trest pro kouče.

„Trenér Radek Šáda se trestá zastavením činnosti na šest měsíců. Trest platí na letošní rok od 21. ledna do 21. prosince s přerušením od 1. dubna do 31. srpna,“ zaznělo v rozhodnutí.

Prakticky to znamená, že trénovat může Šáda pelhřimovské „béčko“ dál, ovšem při zápasech nesmí stát na střídačce, případně vykonávat jakoukoliv jinou činnost v soutěžních utkání ČSLH. „Rozhodnutí komise musím respektovat,“ uznal Šáda.

Podle informací MF DNES měl na neoprávněný start hráčů upozornit vimperský tým jeden z diváků v hledišti pelhřimovského stadionu.

„Ano, taky si myslím, že to bylo na něčí podnět. Ani trenéři, ani hráči soupeře neměli ani tucha, kdo nastoupil,“ nechal se slyšet Šáda. „Možná to byla nějaká zášť, nevím. A ani to neřeším,“ dodal kouč.

MF DNES se na celou situaci chtěla zeptat i jednoho z majitelů klubu Aleše Kučery, ten však na otázku, zda ho může redakce vyrušit, zareagoval jednoznačně: „Ne, nemůžete!“ A poté hovor ukončil.

Na kontě mají čtyři body

Je jasné, že dvacetitisícová pokuta znamená pro klub nepříjemné finanční zatížení. „Jakým způsobem pokutu uhradíme, budeme teprve řešit,“ prozradil Šáda.

Pelhřimovský rezervní tým je ve své soutěži, stejně jako „áčko“, beznadějně poslední. Na kontě má tři kola před koncem sezony čtyři body za jedno vítězství a jednu porážku v prodloužení.

„Oproti loňsku jsou ale naše výsledky o dost lepší, loni jsme neměli ani bod,“ upozornil Šáda. „Navíc my hlavně zapracováváme mladé hráče, protože přechod mezi muže je pro ně obrovský skok. A každý zápas znamená velkou zkušenost.“