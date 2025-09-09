Zlínský kapitán Sedláček: Na postup cílí víc týmů. Vyloučení z ligy? Strach jsme neměli

Petr Fojtík
  8:35
Před minulou sezonou převzal Pavel Sedláček od Bedřicha Köhlera kapitánské céčko, teď i pozici hlavního vůdce Zlína, o kterou se přirozeně dělili. „Hrál jsem s ním hodně rád. Zamrzelo mě, že už se asi nepotkáme. Ale takový je hokejový život, nejde hrát do padesáti jako Jágr. Většinou se končí kolem čtyřicítky, i dříve. Jednou to přijít muselo,“ říká Sedláček před středečním startem prvoligového ročníku.
ZMĚNA.Pavel Sedláček převzal ve Zlíně pozici kapitána po Bedřichu Köhlerovi...

ZMĚNA.Pavel Sedláček převzal ve Zlíně pozici kapitána po Bedřichu Köhlerovi (vpravo). | foto: ČTK

Zlínský Pavel Sedláček s pukem v utkání první ligy proti Vsetínu
Momentka ze zápasu Zlín - Litoměřice. U puku domácí Pavel Sedláček.
Pavel Sedláček ze Zlína a Jan Strejček (vpravo) z Jihlavy.
Pavel Sedláček se snaží tečovat puk těsně před Maximem Žukovem.
Musel jste si dlouho zvykat na novou roli kapitána?
Ani ne. Tím, že v kabině byl Béďa, který vždycky měl co říct a také řekl, mi hodně pomáhal. Pro mě to bylo snadnější.

Takže po jeho konci bude tíha zodpovědnosti větší?
Nemyslím si. Je nás v týmu více, kteří mají co říct a zodpovědnost si rozdělíme mezi sebe.

Role se mi změnila, ale uražený nejsem. Köhler o stárnutí i duu Leška, Balaštík

Köhlera bylo hodně slyšet i vidět. O vás trenér Ján Pardavý říká, že jste tišší lídr.
Kabinu máme nastavenou tak, že to není o jednom hráči, který by měl pořád mluvit. V týmu je více kluků, kteří mají co povědět. Doplňujeme se. Už se párkrát stalo, že když jsme měli horší období a nedařilo se, sedli jsme si a řekli si, co se musí změnit. Býváme naladění na stejnou notu a snažíme se to v klidu vyříkat.

V čem bude nejvíce Köhler chybět?
Béďa odehrál skoro tisíc zápasů v extralize. Měl obrovské zkušenosti. Všichni k němu vzhlíželi a poslouchali. V tom bude scházet nejvíce. A samozřejmě i na ledě, v oslabení, v práci dozadu.

Místo něj nově nastupuje ve vašem útoku se Sadovikovem Petr Kratochvíl. To je docela změna, že?
Je typově jiný než Béďa. Skvělý bruslař. Když mu nahodíme puk, věřím, že u něj bude první a bude je získávat. Jsem přesvědčený, že zapadne a bude to fungovat.

Zlínský Pavel Sedláček s pukem v utkání první ligy proti Vsetínu

Vaše lajna hrála hodně silově. To zůstane?
My se Stanem budeme stejní a budeme se snažit Kraťase využívat do rychlosti. Mohl by se díky tomu dostávat do brejkových situací a dát nějaké góly.

Zlínským cílem je opět postup do nejvyšší soutěže. Extraligové kluby ale dál blokují změnu pro prvoligisty krajně nevýhodného modelu baráže. Štve vás to?
Popravdě pro mě je nejdůležitější, abychom do baráže vůbec došli. Je to fakt těžké. Poslední dvě sezony se nám to nepovedlo, podařilo se to jen první po sestupu. V baráži se může stát cokoliv, třeba soupeři onemocní půlka týmu, přijdou zranění, nebo budeme v takové formě, že to zvládneme. Ale tím, jak je nastavená, je samozřejmě těžké se dostat zpátky.

Měl jsem slabší sezonu, ví Říčka. Zlínu chce být platný i po boku parťáka Holíka

Vnímáte, že je rok od roku složitější se do baráže prokousat?
Nová sezona bude od našeho sestupu nejkvalitnější. Hodně týmů dobře posílilo. Předchozí sezony chtěli postoupit Vsetín, Poruba a my. Teď přibyla Jihlava.

V říjnu budete v Jihlavě spoluotevírat její nový zimní stadion. Je to pro vás zajímavé?
Neřeším to. Tohle bude řešit hlavně Jihlava, pro kterou to bude velká sláva.

Hodně odborníků favorizuje právě Jihlavu. Souhlasíte s nimi?
Na jaře ligu vyhráli a klub má nového majitele, který dává docela dost peněz, takže budou chtít postoupit. Ale to chce více týmů.

Hokejový Zlín zůstává v první lize. Šéf extraligy se ohradil vůči výroku primátora

Minulý týden hlasoval výkonný výbor svazu o možném vyloučení Zlína z první ligy kvůli pozdě uhrazeným dluhům. Jak jste to vnímali v kabině?Mezi sebou jsme si z toho dělali trochu legraci. Něco jsme řekli Čapínovi (obránce Čáp), protože jeden dluh byl zrovna za něj. Že bychom měli strach z vyřazení ze soutěže, to vůbec ne. Odpoledne nám akorát poslali z vedení zprávu s vyjádřením a tím se to uzavřelo.

Těší vás, že z úvodních pěti kol hrajete třikrát po sobě v domácí hale?
Neřekl bych, že je to extra výhoda, protože v další čtvrtině se to obrátí. Ale tím, že je začátek sezony, by nám to mohlo pomoct. Může přijít více lidí, poženou nás k lepším výsledkům.

Tým bude potřebovat čas. Sýkora o posilách, Pešánovi i o viróze v přípravě

Když na předsezonní tiskovce odpovídal na otázky týkající se extrémní síly letošního A-týmu pardubických hokejistů, odmítl si „honit triko“. Sportovní ředitel pardubického Dynama Petr Sýkora...

8. září 2025  10:17

Debakl s juniory, devět hodin cesty a gól v Lize mistrů. Výborný pocit, říká Gašo

V pátek, kdy Mountfield hrál ve švýcarském Bernu, musel útočník Alex Gašo přijmout porážku 2:7 v Třinci v zápase juniorské ligy. Už v neděli odpoledne se ale výrazně podepsal pod výhru hradeckého...

8. září 2025

