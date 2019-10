Pýcha první, Plášil druhý. V Budějovicích nejvíc bodují obránci

K tomu má po třinácti zápasech na kontě i dvanáct asistencí. To z něj s 15 kanadskými body dělá aktuálně jednoho ze dvou nejčastěji bodujících mužů českobudějovického Motoru. Pavel Pýcha je přitom obránce.

Aby toho nebylo málo, úplně stejný bodový příděl si uhrál i jeho kolega z formace a další bek Karel Plášil.

„Trenéři nám po každém zápase dávají statistiky, takže o našich bodech víme. Je dobře, že se nám teď takto daří,“ těší 23letého budějovického hráče. Přitom v obranné dvojici s Karlem Plášilem nehraje od začátku sezony, stáli vedle sebe zatím jen v pěti utkáních.

„Ale myslím si, že i tak jsme si sedli dobře. Celkem si vyhovíme, hokej vidíme podobně a snad nám to oběma takto vyhovuje,“ říká Pýcha s tím, že za jejich body stojí i kus štěstí.

„Kolikrát třeba ani netušíte, jak jste ke gólu či k nahrávce přišli,“ usmívá se kapitán Motoru. „Naše body také hodně pramení ze stylu hry, o kterou se snažíme. Pět hráčů jezdí dopředu a pět zase dozadu. Občas na nás na beky vyjde i přečíslení a z toho mohou vzejít body,“ zmiňuje hokejista.

Často také v utkáních uvidíte, že Pavel Pýcha raději vystřelí směrem na bránu, než by zvolil další nahrávku. Třeba zbytečnou. A to je také jeden z možných důvodů Pýchovy formy.

„Takhle jsem o tom zatím nepřemýšlel, ale trenéři po nás stejně chtějí, ať střílíme co nejvíce. Když vidím, že je spoluhráč v lepší pozici než já, tak mu to samozřejmě dám, ale kdybych nemohl dát nějakou čistou nahrávku, snažím se střílet. A z toho jsou pak ty dorážky před bránou,“ popisuje Pýcha další herní situace.

První útočník v bodování týmu je až na třetí pozici Roman Přikryl, který má dvanáct kanadských bodů za jeden gól a jedenáct asistencí. „Těžko asi budeme s Karlem takto bodovat celou sezonu, i když se možná může stát, že to třeba někomu z nás vydrží. Ale je jen otázkou času, kdy nás nějaký z útočníků přeskočí. Přeci jen trenéři asi na ně začnou tlačit, ať také přidávají body,“ domnívá se čtvrtý nejmladší kapitán Motoru v jeho historii.

Když před sezonou padlo Pýchovo jméno při volbě nového nositele „céčka“ na dresu českobudějovických hokejistů, řada lidí se možná podivila. Tak mladý a už je kapitán? Trenéři však byli o volbě dostatečně přesvědčení.

„S Alešem jsme si na to sedli, kandidátů bylo pochopitelně víc. Ale Čenda (přezdívka Pavla Pýchy) patří ke generaci kluků, kteří by to tady měli táhnout. Je to hráč, který v Budějovicích vyrostl a má za sebou vynikající sezonu. Někdo s tím může nesouhlasit, ale za mě je kapitán logická volba,“ uvedl už dříve hlavní trenér Václav Prospal k hráči, který v minulé sezoně uhrál 36 kanadských bodů a dal 12 gólů.

„Pro mě je to obrovská čest, zvlášť když jsem v Motoru vyrůstal a stal jsem se kapitánem v tak nízkém věku,“ doplňuje obránce.

Českobudějovický Karel Plášil (vpravo) se chystá přihrát přes bránícího Michala Hlinku z Jihlavy.

A už si Pýcha během odehraných 13 duelů na roli lídra týmu stačil zvyknout? „Jsme hodně vylučovaní, takže mně přibyly oproti minulé sezoně právě rozmluvy s rozhodčími. Třeba speciálně zápasy na Moravě byly hodně vyhecované, takže tam jsem měl hodně momentů k řešení. Ale na častá vylučování si musíme dát pozor,“ ví dobře kapitán Pýcha, který zatím nemusel předstoupit před kabinu s větším proslovem.

Není k tomu důvod. „Myslím si, že teď hrajeme dobrý hokej. Až na zápasy v Benátkách a doma s Litoměřicemi jsme odehráli solidní utkání,“ chválí Pavel Pýcha svůj tým.

Ve středu se od 17.30 hodin postaví Motor doma proti západočeskému Sokolovu. Naposledy se spolu týmy utkaly před 27 lety.