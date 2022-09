Zlínský kapitán Kubiš: Musíme se naučit zase vyhrávat

Vzpomenete si, kdy jste naposledy hrál první ligu?

Moc dobře. Jeden rok (sezona 2014/15) jsem byl zraněný, tak jsem se šel rozehrát na dva zápasy do Havířova. Předtím jsem ji hrál jako mladý kluk ve dvaceti za Třebíč.

Od té doby se Chance liga dost změnila, že?

Hodně se zkvalitnila. Poslední sezonu sestoupilo pět klubů a na trhu zůstalo více hráčů. Když to řeknu blbě, bruslit umí každý a silný je také každý. Nemyslím si, že bychom Chance ligou měli jen tak prokráčet. Budeme muset fungovat jako tým a jít si za každým vítězstvím.

V čem bude největší rozdíl mezi extraligou a první ligou?

Nebudeme mediálně tolik na očích. Extraligové týmy mají do posledního detailu propracovanou taktiku. Vůbec nevím, co od Chance ligy očekávat. Neznám tým, neznám kluky, jestli hraje technicky, tvrdě. V extralize jsem hráče poznal hned, když jsem nastoupil na led, už jen podle helmy. Věděl jsem, jestli je to centr, bek. Teď budu hledat, koho mám hlídat. Tohle bude největší změna.

V přípravě jste z první ligy hráli jen s Porubou. Co vám přímá konfrontace ukázala?

Že má soutěž nějaké parametry. Prvních třicet minut to od nás nevypadalo vůbec zle, ale druhou půlku jsme nedohráli podle představ. S tím se musíme také vypořádat, abychom dokázali takové duely vyhrát 4:1, a ne 4:3 v prodloužení.

Každý se na vás bude chtít vytáhnout. Jste na to připravení?

Pro nás to bude jenom dobře. Jestli chceme mít sezonu úspěšnou a dlouhou, každá prověrka a každý zápas, který nás vyhecuje, nás posune dál.

Zvyknout si musíte i na odlišné stadiony, většina postrádá extraligový komfort.

Bude to úplně jiné. Každý zimák je jiný. Nikdy v životě jsem nebyl na zimáku v Kolíně, v Sokolově. Nevíme, do čeho jdeme.

Studoval jste mapu prvoligových klubů?

Moc ne. Vím, kdo Chance ligu hraje. Soutěž jsem sledoval celý život. Každou středu a sobotu jsem si zapnul výsledky. Fandil jsem Třebíči, odkud pocházím. Mužstva znám podle jména, jenže nevím, jak hrají.

Zmínil jste Třebíč. To bude speciální duel, že?

Popravdě, raději bych si vzájemné utkání odpustil, ale na stará kolena si zahraji doma. Vím, že tam pojedeme v sobotu. Rodiče mi volali, že bych pak u nich mohl přespat.

I se Zlínem je v lize devět moravských klubů. Ulevíte si od cestování?

Určitě je to výhoda. Zlín to měl v extralize docela daleko. Každá síla ušetřená na další zápasy může hrát roli.

Čím to, že v extralize mají jasnou převahu týmy z Čech?

Netuším. Možná je to tím, že kluby z Čech mají větší finanční možnosti. Ale zase týmy z východu vyhrávají častěji tituly, teď třikrát Třinec, předtím dvakrát Kometa.

Kromě Třebíče bude extra zápasem také derby se Vsetínem. Hrát se bude ve Zlíně už příští sobotu. Vnímáte jeho výjimečnost?

Těším se na atmosféru. Jen vůbec nedokážu říct, co od něj očekávat. Když jsem hrával extraligová derby, tak Vsetín měl finanční problémy a kulisa nebyla taková. Ale když jsem se chodil dívat na derby jako dorostenec, dokázala mě atmosféra vtáhnout. Policajti jezdili před zimákem na koních jako někde v Anglii na fotbale. Doufám, že se vytvoří podobná atmosféra. Že to bude svátek první ligy.

Může se přemotivovanost fanoušků přenést i na hráče?

Fanoušci derby řeší více než my v kabině. Mám spoustu kamarádů, kteří chodili na derby a pořád se mě na něj ptají. Je hezké, že tady taková hokejová rivalita je. Jen doufám, že se to obejde bez výtržností. Chceme vyhrát každý zápas, ale tenhle bude specifický tím, že zajímá celý kraj.

Koho považujete kromě Vsetína za spolufavorita?

Určitě Jihlavu. Bude to černý kůň soutěže. Má zkušený tým, hraje pravidelně baráž. A play off je vyloženě o zkušenostech, které nasbíráte za kariéru. Před sezonou jsem vždycky tipoval, že daleko dojde Přerov. Hrávali jsme s nimi přípravné zápasy na Zubr Cupu a měli nepříjemný mančaft. Frýdek-Místek vypadá zajímavě, možná Slavia.

Co vaše Třebíč?

Ještě v lednu soutěž vedli. Pak vypadli v prvním kole play off. Co vím od kluků z Třebíče, tak hrají hodně defenzivně.

A co síla vašeho týmu, který se z poloviny obměnil?

Kluci, kteří přišli, ukazují kvalitu. Věřím, že postupem času si to bude sedat a každý zápas budeme hrát lépe a lépe. Budou hrát v mužstvu prim.

Vy nastupujete v lajně s Antonínem Honejskem na centru a Petrem Mrázkem na druhém křídle. Ten byl v Prostějově produktivní v přesilovkách. Jak se jeví ve Zlíně?

Má neskutečnou střelu, takže mu to stačí vyloženě jen naservírovat a on to trefí. To je jeho obrovská přednost. Může klidně vyhrát krále střelců. Potřebujeme, aby byl co nejvíce platný týmu svými góly.

Tým znovu vede trenér Rostislav Vlach. Změnil se?

Pár kluků, co jsme s ním zažili extraligový titul, v týmu zůstalo. Je pořád stejný, klidný.

Vlach řekl, že máte lepší výsledky kondičních testů než loni. Cítíte se lépe?

Testy tomu odpovídají, váhy jsou vyšší. Ale může přijít zápas a nebudete se cítit dobře, znervózníte a ztuhnou vám nohy.

Hodně to zvedl nový kondiční trenér Libor Chytil?

Hlavně je s námi pořád. To nám předtím chybělo. Kdokoliv má nějaký svalový problém, tak s ním pracuje. A jdou vidět posuny. Každý den máme posilovnu, i když kratší. Pořád na něčem pracujeme, na detailech. Máme hrudní pás, měří nám tepové frekvence. Každému speciálně upravuje trénink.

Jak jste vnímali na konci léta tahanice o obsazení pozice generálního manažera klubu?

Tohle byla situace, kterou jsme nemohli v kabině ovlivnit. Bavili jsme se o tom, ale moc jsme toho nevěděli. Jen co jsme četli v médiích. Můžeme být rádi, jak to dopadlo.

Bitka mezi Kellym Klímou a Pavlem Kubišem.

Předchozí dvě sezony ovlivňoval covid. Už jste ho vytěsnili z mysli, nebo se ho ještě trochu obáváte?

Posledního půlroku se toho událo tolik, že teď už se neřeší covid, ale něco jiného. Doufám, že sezonu dohrajeme kompletně celou bez přerušení a s maximálním počtem diváků.

Co čekáte od zlínských fanoušků? Nezatratí vás po sestupu?

Přál bych si, ať chodí. Věřím, že pokud týmu jednou fandí, tak mu budou fandit celý život. I když nepocházím ze Zlína, budu si vážit, když nás přijdou podpořit.