K Třebíči mám vztah, ale už jsem Zlíňák. Kubiš vzpomíná na své hokejové začátky

„V Třebíči jsem hrál od páté do deváté třídy a mám k ní vztah, ale už tam pořádně nikoho neznám. A hlavně jsem Náměšťák,“ zmínil Kubiš svoje rodiště známé renesančním zámkem nad řekou Oslavou.

Bude to pro vás speciální série?

Beru to, jak to je. Nevybírám si. Jdeme na Třebíč. Za zápasy v základní části jsem ji poznal. Je to silný soupeř, dokázal to vítězstvím v základní části.

Překvapila vás?

Hodně. Ale už loni měla Třebíč dobrou základní část. Mužstvo zůstalo pohromadě a jenom na to navázali.

Zlín je hokejové město. Co Třebíč?

Hlavně je Zlín krajské město a sleduje ho více lidí; skoro padesát let se tady hrála nepřetržitě extraliga, získal dva extraligové tituly. Třebíč měla výbornou mládež. Vychovali spoustu reprezentantů, mistrů světa. Patrik Eliáš, bratři Eratovi, Ondra Němec, Michal Mikeska, Vláďa Sobotka...

Měla Třebíč někdy extraligové ambice?

Ne, i když fanoušci by určitě chtěli. Extraliga je finančně náročná soutěž a už jen dotáhnout kvalitní hráče a zaplatit je není úplně reálné. Musel by přijít velký sponzor. Kousek od Třebíče je velká jaderná elektrárna, která má projít renovací. Peníze teď v kraji budou. Nevím, co v Třebíči zamýšlejí. Pro ně byl úspěch, že vyhráli základní část. Postoupili přes Přerov a budou chtít jít dál stejně jako my.

V konkurenci Jihlavy byla Třebíč vždycky ta druhá, že?

Jasně. Jihlava je krajské město. Peněz tam teče více. Ale teď mají problémy se stadionem, Třebíč to využila a přebrala na Vysočině hokejové otěže.

Zlínští hokejisté se radují z gólu.

Vy jste nechtěl do Jihlavy?

Třebíč je blíže k Náměšti, takže to byla logická volba. Od páté třídy jsem tam dojížděl na základní školu.

V Náměšti se nedal hokej hrát?

Měli jsme tam odkrytý zimní stadion. Led se dělal na přelomu listopadu a prosince, když začínalo mrznout, a v březnu končil.

Jak jste se v patnácti octl ve Zlíně?

Z Třebíče sem šla celá lajna a pan Venera si nás vybral. Dříve to bylo normální. Když jsi chtěl hrát dorosteneckou ligu a nebyla ve městě, musel jsi jít z baráku ven. To nebylo jako teď, kdy ji hraje přes dvacet klubů a kluci to mají zadarmo. My jsme museli vybrat město, kde hokej stojí za to, a ve Zlíně byla mládežnická základna vždy silná. Chodili sem i kluci z Třebíče, jako třeba Martin Erat.

Byl to pro vás velký životní skok?

Bydlel jsem na internátu. Mělo to svoje minusy, neřekl bych plusy. Byl jsem tehdy mamánek a pro mě to byl docela šok. Prošel jsem si tím a jsem za to rád. Zocelilo mě to.

A nakonec jste ve Zlíně zakotvil.

Vůbec by mě nenapadlo, že tady budu teď už 23 let. Věřil jsem, že se jednou vrátím domů, teď nevím. Jsem ve Zlíně. Mám tady rodinu, narodilo se nám tady dítě. Už se považuji za Zlíňáka. Ale pořád mi Náměšť a kontakt s rodinou chybí.

Jak často se dostanete domů?

Byly doby, kdy jsem jezdil každý volný den. Teď jednou za tři měsíce na víkend, aby babička viděla malou. To už ona jezdí častěji do Zlína.

Teď se na vás můžou blízcí podívat o víkendu v Třebíči.

Rodina prožívá hokej dost. Když jsme tam hráli v základní části, přišlo hodně lidí. Od kamarádů přes rodiče, příbuzné, sestru a její děti.

Zlínští hokejisté se radují z postupu do semifinále play off.

Fandí někdo z rodiny Třebíči?

Ne. Kolem Náměště je ostrůvek fanoušků Zlína. I sem jezdívali na extraligu. V Náměšti panuje rivalita mezi Kometou a Zlínem. Půlka městečka fandí Brnu, půlka nám.

Kdo je favoritem série?

Před sezonou bych řekl, že Zlín. Jak se vyvíjela základní část, tak Třebíč. Ale semifinále není pro nás strop. Když to zvládneme v hlavách, postoupíme.

Sedí vám, že jste se po špatné první půlce sezony zbavili role favorita soutěže?

Všechno si sedalo. Potřebovali jsme delší čas, než jsme si mysleli. Soutěž má svoji úroveň, na kterou si pořád zvykáme, i když výkony jsou lepší než na začátku.