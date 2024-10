Derby mi nikdy nezevšední. Klhůfek ve Vsetíně našel hokejovou pohodu

„Lépe se dýchá, když se daří a padá to. Hlavně jsem rád, že vyhráváme,“ myslí Klhůfek především na týmový úspěch. „Ale je fakt, že náš útok je tady od toho, aby dával góly.“

S 22 body (12+10) je centr elitní vsetínské formace spolu s křídelníky Jonákem a Robem členem suverénně nejúdernějšího útočného komanda prvoligového lídra.

Vzpomenete si, kdy jste vstřelil naposledy čtyři góly v jednom utkání?

Na Slovensku s Košicemi v Liptovském Mikuláši jich bylo dokonce pět. I teď jsem to mohl dorovnat. Měl jsem to v hlavě. Jel jsem sám na prázdnou bránu, trošku jsem to podcenil, naštěstí to Stříťa (Stříteský) napravil. Ale to je jedno, jsem šťastný, že jsme vyhráli třetinu 6:0. To je famózní. Ukázali jsme sílu. Byli bychom smutní, kdybychom tenhle zápas prohráli. Měli jsme tlak, hráli jsme dobře. Jenže donekonečna je otáčet nemůžeme. Na začátku sezony je to možná trošku jednodušší než v play off. Teď nikdo nehraje dozadu na krev a hokej je otevřenější.

Statistiky ukazují, že máte excelentní úspěšnost střelby, každá třetí končí v síti soupeřovy brány. Kde se to ve vás bere?

Hráče dělají spoluhráči. V lajně jsme si sedli. Pracujeme jeden pro druhého. Kondor (Rob) dokáže zakončit, má hokejové myšlení. To stejné Johny (Jonák), který mě umí zastoupit, když se vydám na výlet dopředu. Jsem centr, který má bránit, ale občas je to padesát na padesát, když se vrhnu – někdy i bezhlavě – do útoku. Vím, že si to můžu dovolit. To je naše velká výhoda. Vůbec bych se nedivil, kdyby byl na čele bodování Víťa nebo Kondor.

Ve Vsetíně jsem spokojený, našel jsem nové kamarády. Těším se na zimák.

Řekl byste, že vám to tak bude klapat, když vás trenéři loni poprvé dali dohromady?

První sezonu jsem hrál s Mirou Holcem a také nám to šlo výborně, hlavně v play off. Na začátku minulé se ale pral se zdravím, bylo to pro nás těžké, neměl jsem formu jako teď. Víťa s Kondorem hrají spolu strašně dlouho, ví o sobě. Přechod k nim byl o to jednodušší. První společné zápasy ale byly těžké. Zvykal jsem si, zjišťoval, kdo kam jezdí. Ale věřil jsem, že to může klapat. Když se Berzinš, který s nimi původně hrál, zranil podruhé, bylo to už lepší.

Dohromady jste posbírali v této sezoně 53 kanadských bodů.

Je super, když to jde individuálně a lajna šlape. Poslední sezony jsem tak podařený vstup do sezony neměl a rozjížděl jsem se později. Když to udržíme, bude to fantastické, ale v sezoně přijdou momenty, kdy to bude náročnější a budeme se muset opřít jeden o druhého.

Vycházíte spolu i v soukromí?

Potkáváme se i mimo stadion. Kluci za mnou párkrát přijeli na návštěvu do Zlína, na kafe, s rodinou Luboše Roba jsme zašli s dětmi do zoologické zahrady.

Nedávno jste prodloužil smlouvu do konce sezony 2026/27. Když jste přicházel předloni do Vsetína, tipl byste, že vydržíte na Lapači tak dlouho?

Už jsem se chtěl z Košic vrátit domů, založit rodinu, což se podařilo. Aby děti neměly babičky, dědečky čtyři sta kilometrů daleko. Hledal jsem klub kolem baráku a Vsetín to splňoval. Dojíždím každý den, ze Zlína to mám půl hodiny.

Neplánoval jste se vrátit do mateřského Zlína?

To byla moje první myšlenka, když jsem odcházel z Košic. Zlínští kluci to věděli, klub se ale bohužel neozval.

Zklamalo vás to?

Hlavně jsem byl nervózní, že jsem dlouho neměl angažmá. Vsetínu jsem vděčný, že mi těsně před začátkem přípravy na ledě nabídl smlouvu. Že mě Zlín nechtěl, bylo nakonec ku prospěchu. Našel jsem si ve Vsetíně nové kamarády. Jsem spokojený, těším se na zimák, se všemi vycházím, není jediný člověk, kvůli kterému bych nechodil na stadion rád. Důvodů, proč jsem se chtěl zavázat na delší čas, bylo více. Loňská sezona byla fantastická. Vyhráli jsme finále, na led se vyhrnulo dva tisíce lidí, fotili se s námi. Pak fanoušci vyprodali oba zápasy baráže v Brně. Pro takové zážitky hrajeme hokej.

Dlouhodobé smlouvy parafovali i Rob s Jonákem. Vypadá to, jako byste se domluvili.

Ze všech tří jsem smlouvu podepsal nejpozději. V únoru jsem uplatnil opci na letošní sezonu a už tehdy jsem říkal, že bych chtěl dlouhodobý kontrakt. Že můžeme hrát spolu další sezony, byla jedna z věcí, když jsem přemýšlel, jestli ve Vsetíně zůstat. Chcete vědět, jakou budete mít pozici, s kým budete hrát. Může se stát, že se lajna z nějakých důvodů rozpadne, ale je lepší zůstat někde, kde to funguje, než začínat jinde od nuly.

Dříve ve Vsetíně běžně hrávali zlínští odchovanci, teď jste ale jediným. Nepředhazoval vám to někdo?

Zpočátku občas někdo něco řekl, Gottwaldováku. (úsměv) Když jsme hráli první derby se Zlínem, měli kluci narážky, ale jak jsme odehráli více vzájemných zápasů, časem to odeznělo.

Se Zlínem máte za sebou už dvě finálové série. Nezevšedněla vám derby?Pořád jsou prestižní. Na každé se těším. Když se hraje ve Zlíně, přijedu na stadion z domu, nemusím autobusem jako ostatní kluci. Nic lepšího než derby v téhle lize není. Přijde pět tisíc lidí a vytvoří atmosféru, která v jiných utkáních není. Pro každého hráče je to zážitek. Se Zlínem jsou zápasy kvalitní, mají extraligovou úroveň.

Třetí vzájemné finále by se vám líbilo?

Finálový hattrick bych si přál. Lidi, kteří tady chodí na hokej, by si to zasloužili.



Ve jste za zlínské áčko odehrál jedinou extraligovou sezonu 2017/18. Mrzí vás, že jich nebylo více?

Mrzí, nemrzí... Všechno je pro něco dobré. Za patnáct let, co hraju profesionální hokej, jsem prošel hodně kluby a jsem za to rád. Když jsem jako junior odcházel do Slavie, neviděl jsem perspektivu v áčku. Chtěl jsem změnu, poznat nové prostředí.

Pak jste ve Zlíně skončil po jednom roce, přestože se vám play off povedlo. Jak jste to nesl?

Nikomu nic nevyčítám. Sezona byla pro mě složitá. Ve Zlíně jsem podepsal smlouvu v únoru a v březnu se vážně zranil. Měl jsem rozdrcenou čéšku, vůbec nebylo jisté, že si ještě zahraji hokej. Dlouho jsem se dostával zpátky, podle toho vypadala také základní část, až v předkole jsem se začal cítit lépe. Udělal jsem nějaké body, ale bylo to jen pár zápasů a Zlín pak neuplatnil opci.