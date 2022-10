Letos bude sezona pořádně napínavá, tuší třebíčský brankář Jekel

„Je pravda, že všichni včetně trenérů jsme čekali, že Prostějov bude hrát trochu jinak, že bude víc ofenzivnější,“ prozradil brankář domácí Horácké Slavie Pavel Jekel. „Nakonec obě strany hrály opatrnější hokej a čekalo se na chybu jednoho či druhého,“ dodal.

Jako první se z gólu radovali hosté. Mohl jste podle vás udělat něco lépe, aby Jiránek neuspěl?

Sotva. Měli jsme lépe vystřídat. Kluci udělali drobnou chybu, za kterou nás rozhodčí poslali do čtyř a právě v oslabení jsme inkasovali. Puk letěl od modré, Míra Holec ho přede mnou chtěl zablokovat, ale zároveň mi nechal prostor, abych ho viděl. Bohužel tam ale byl v souboji s jedním hráčem Tonda Bořuta a tečoval ho těsně přede mnou. Puk změnil směr a skončil v bráně.

Nakonec dospěl zápas až do samostatných nájezdů. A pro vás byly už podruhé za sebou vítězné...

Vždycky je to trochu vabank. Záleží na šikovnosti hráčů a je to také hodně o štěstí gólmana.

Váš prostějovský protějšek Josef Němeček se zdál být hodně velký, zabral spoustu prostoru, všímal jste si jeho stylu, že byste třeba poradil svým spoluhráčům, kam by mohli pálit?

Přiznám se, že ne. Já jsem se před nájezdy soustředil hlavně na sebe. Jejich gólmana jsem vůbec neznal, každopádně musím říct, že chytal výborně.

Ovšem to vy také. Jediný, kdo vás v nájezdu překonal, byl Roman Vlach. Tedy při svém prvním pokusu, podruhé už jste ho vychytal...

Gól mi dal ze střely, tak jsem se soustředil, aby se to nestalo znovu, ale on zvolil kličku. Naštěstí jsem se stačil přemístit a puk mě trefil.

Středečním kolem skončila první čtvrtina soutěže a vy jste v tabulce druzí, to zní dobře, ne?

No není to špatné, ale jsou týmy, které mají o zápasy méně, tak uvidíme, jestli nás někdo ještě nepřeskočí. Každopádně letošní sezona bude napínavá a vyostřená až do konce.

V sobotu vás čeká cesta na led aktuálně poslední Slavie Praha, která přitom měla velká ambice...

Však Poruba loni taky a trápila se skoro do konce sezony. Pořád je jen začátek, uvidíme, co bude dál.