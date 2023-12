V pátek dal málem gól, v sobotu zaskočí v Kometě. Snad zaujmu, těší se Jekel

Když má Kometa v brankovišti personální potíže, sahá po svém bývalém gólmanovi Jekelovi vcelku pravidelně. Předloni ho narychlo povolala do Liberce k rozhodující bitvě předkola play off, Jekel tam začal jako náhradník, ve druhé třetině střídal a dojel zápas i celou sérii s porážkou 1:6. Letos v lednu si pro změnu odseděl duel Komety proti Třinci na fotbalovém stadionu v Bratislavě pod dekou na střídačce, do hry nezasáhl, i v tomto případě to skončilo z brněnského pohledu 1:6.

Dnes se osmadvacetiletý Jekel s brněnskou výpravou vydá do Kladna k poslednímu extraligovému kolu roku 2023.

„Mluvil jsem s trenéry, budu chytat. Doufám, že Kometě pomůžu,“ dozvěděl se v pátek večer v Třebíči po prvoligovém derby proti Znojmu, v němž domácím pomohl k výhře 4:1. Na extraligovou epizodu v dresu mateřského oddílu se těšil, přestože ho Kometa dřív během jeho kariéry odložila. „To je sice smutné, ale hráč se snaží dostat co nejvýš, což je u nás extraliga. Pro mě je to šance ukázat se, a když to vyjde, doufám, že dostanu šanci a budu se ukazovat dál. Těším se na to. Zatím je to jen na jeden zápas, víc než sobotní plán nevím,“ uvažoval o svém záskoku.

Po derby bude čelit Jágrovi

Příležitost pro něho paradoxně přichází v rozporuplné sezoně. Její začátek kvůli potížím se zády vynechal, až od listopadu zase chytá za Třebíč jako jednička. Na kontě má dosud pouhých sedm zápasů, vytížení jezdil hledat i do druholigového Velkého Meziříčí.

Sám uznává, že do někdejší formy, se kterou byl nejlepším brankářem první ligy, mu ještě něco chybí. Nyní chytá s úspěšností zákroků 91,9 procent.

„Není to úplně stoprocentní, jak to bývalo, ale lepší se to každým zápasem. Budu doufat, že to zase najede do zajetých kolejí,“ řekl.

Teď ho prověří borci v čele s Jaromírem Jágrem, navíc půjde o druhý zápas ve dvou dnech. „Myslím, že kondičně to zvládnu dobře, pár zkušeností z extraligy mám. Hráči jsou tam hlavně systematičtí, čekají na pořádnou šanci. Není to jako v první lize, ze se střílí pomalu odevšad,“ líčil po vítězném prvoligovém derby.

V něm se málem vyznamenal gólem při power play Znojma. Do karet mu hrálo všechno: nahození soupeře dostal přímo do lapačky a nikdo ho neatakoval, takže si mohl puk hodit na zem a rozhodnout se pro vysoký lob. Třebíč navíc hrála v oslabení, takže nehrozilo zakázané uvolnění a okamžitý návrat hry do jejího pásma, pokud by rána do klece nešla.

Chybělo pár decimetrů. „Jsem rád, že jsem to aspoň zvedl dost vysoko. Většinou při takové situaci trefím prvního borce po zemi. Aspoň jsem to vyhodil a ušetřil jsem nějaké vteřiny,“ hodnotil svůj pokus Jekel. Přiznal, že puk do sítě tlačil očima. „Už ve vzduchu jsem viděl, že to jde malinko vedle. Člověk doufá, že se to nějak stočí, že tam bude nějaká hrana a puk změní směr do brány. Nedá se nic dělat. Aspoň mám cíl a budu to zkoušet dál,“ předsevzal si s úsměvem.

Druhý brankář Komety Patrik Jekel sledoval zápas pod širým nebem na zapršené střídačce.

O dění v Kometě, které – údajně pro zranění kolene – od listopadu citelně chybí Dominik Furch, nemá úplně detailní přehled. Poslední brněnský zápas s Českými Budějovicemi, v němž se v brance neúspěšně vystřídali Štěpán Lukeš a Jan Kavan, neviděl, věděl jen výsledek.

Taktéž jen z doslechu ví o hrubce osmnáctiletého mládežnického reprezentanta Kavana, který vyjel k modré čáře, tam byl u puku pozdě a inkasoval do prázdné.

„Nemůžu to z doslechu hodnotit. Ale stejně, i kdyby to hrubka byla, tak to se stává. Já jsem taky v našem zápase s Jihlavou měl moment, že jsme se nějak nedohodli s (obráncem) Tondou Bořutou, on mně řekl pozdě, mně se puk seknul v lapačce, zkusil jsem rozehrát a dostal jsem do prázdné. Je to hokej, je to hra chyb,“ pokrčil rameny Jekel.

Kavana, mladíka s nadějnou budoucností, viděl za Kometu chytat v létě v přípravném utkání, a líbil se mu. „Zdál se být šikovný, měl všechno pod kontrolou. Může mít super kariéru. Záleží, jak bude dostávat šance a jak to zvládne hlavou,“ uvedl Jekel.