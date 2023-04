Mám štěstí, práce mě baví, říká třebíčský hokejový brankář Jekel

Vnímáte Třebíč i jinak než jen jako hokejové město? Myslím tím, jestli máte oblíbená místa?

Musím přiznat, že na Třebíči oceňuju hlavně klid. Bydlíme na kraji města, máme to kousek do přírody, kam chodíme na procházky se synem. A taky s naším psem.

Když mluvíte o psovi, ti bývají občas pěkně žárliví. Už si ten váš zvykl na nového člena rodiny?

Docela jo, i když se mu samozřejmě některé věci nelíbí. Třeba to, když chce spát a syn má zrovna potřebu ho budit. (směje se)

Pavel Jekel Hokejový brankář Horácké Slavie Třebíč se narodil 4. července 1995 v Brně. S hokejem začal zhruba ve čtyřech letech, později se pak ukázalo, že ideálním postem pro něj bude ten brankářský. Prošel mládežnickými reprezentacemi do 16, 17 a 18 let. Za A-tým extraligové Komety Brno poprvé nastoupil v sezoně 2016/17. Ve stejném ročníku se poprvé objevil i v Třebíči.

Pojďme se chvilku věnovat hokeji. Už několik let patříte k nejlepším brankářům první ligy, takže by bylo logické začít se poohlížet po nějakém angažmá v nejvyšší domácí soutěži, jenže vy jste se před pár dny znovu upsal Třebíči. Znamená to, že jste svoje extraligové ambice odpískal?

Pro mě je teď na prvním místě rodina. A hokej je práce, kterou ji živím. Což můžu dělat i v Třebíči. Myslím, že mám celkově štěstí, že dělám práci, která mě baví. Ale i ambice mám pořád. A budu doufat, že mi nějaký klub šanci dá.

Vraťme se teď o pár týdnů zpátky, už jste překousl semifinálovou porážku od Zlína?

Pořád to mrzí. A když jsem se teď díval na finále, tak jsem si říkal, že jsme tam klidně mohli být i my. Na druhou stranu i semifinálová účast byla úspěch. Cíle jsme možná splnili až nad rámec. Jak už jsem řekl, vyřazení nás mrzí, ale všichni víme, že to byl úspěch.

Všichni teď chválí hlavně zlínského brankáře Daniela Hufa. Jednak za výkon v semifinále s Třebíčí a pak i za vyhrané finále se Vsetínem. Co vy říkáte na jeho formu?

Hufíno je výborný gólman a má za sebou i dost startů v extralize...

Třebíčský gólman Pavel Jekel inkasuje gól v semifinále play off proti Zlínu.

Cítím tam ovšem nějaké ale...

Já ho nechci shazovat, ale prostě si myslím, že třeba zrovna v sérii s námi měl Zlín mnohem větší šance než my proti němu. Tím říkám, že mu k těm výkonům hodně pomáhají spoluhráči. Což je v pořádku, protože hokej je týmová hra. I my měli super kolektiv, jenom možná o něco malinko méně zkušeností.

Zmínil jste, že jste se díval na finále, znamená to, že si od hokeje jen tak neodpočinete?

Ale jo, snažím se nad ním moc nepřemýšlet. Už jsem říkal, že mám skvělou rodinu, takže se snažím věnovat manželce a synovi. Nicméně občas doma na hokej přece jen přepneme, aspoň na pár minut. Jinak u nás na televizi většinou běží hlavně dětské pořady. (usmívá se)

Takže je z vás teď odborník na animované filmy a seriály?

(směje se) Je fakt, že znělky většiny už znám nazpaměť.

A která postavička zrovna hraje prim?

Vypadá to na medvídka Pú.

Prozradil jste, že manželku jste poznal v Třebíči, takže předpokládám, že hokeji rozumí.

Kdepak, hokej vůbec nesledovala.

Tak to by mě zajímalo, kde vy dva jste se mohli poznat, když většinu času trávíte u ledu?

Naštěstí pracovala jako recepční v hotelu, kde mě klub ubytoval.

Když už je řeč o práci, čím jste chtěl být jako malý kluk? Byla to ve vašem případě klasika jako policajt nebo popelář?

A víte, že ani jedno z toho. Já už ve dvou letech chodil s našima na stadion, protože chtěli, aby o dva roky starší brácha Radek hrál hokej. A já chtěl taky. Coby dvouletého mě vozila bráchova trenérka po ledě a říkala mi, že musím ještě počkat.

Jinými slovy, vy jste chtěl být vždycky hokejista?

Přesně tak. Hrával jsem za starší kluky i za svůj ročník a ještě jsem občas chodil s bráchou, takže někdy jsem měl i tři nebo čtyři tréninky za den. Všechnu pozornost jsem soustředil na hokej.

Nechtěl jste studovat?

Mám gympl. A pak jsem přemýšlel nad vysokou, že bych zkusil trenéra nebo rozhodčího, ale to padlo, když jsem přešel do Třebíče. Nechtěl jsem si přesouvat školu na dálkové studium.

A váš bratr také ještě hraje, nebo vám jen fandí?

Před deseti lety musel skončit ze zdravotních důvodů. Ale o hokeji samozřejmě občas pokecáme.

Rodiče se na vás jezdí dívat do Třebíče pravidelně, nebo se spíš dívají na stream?

Spíš na stream, protože táta dělá až do večera a nestíhá. A mamka raději nekouká vůbec, protože se hned stresuje. (směje se)