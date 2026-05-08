Jinde chytat nemůžeš! Jekel umlčel kritiky, i když při návratu funěl jako hobík

Petr Bílek
  10:56
„Nemůžeš chytat jinde než v Třebíči!“ slýchal uštěpačně. Hokejový brankář Pavel Jekel dokázal, že může. Znovu se pasoval na klíčovou postavu chomutovských Pirátů, k jeho návratu po zranění se všichni modlili a pak pomohl k záchraně první ligy. Jisté výkony mu vynesly nový, dvouletý kontrakt.
Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games. Zápas první ligy Piráti Chomutov - Stadion Litoměřice. Pavel Jekel, brankář Litoměřic. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Sedlo mi to tady. V Třebíči o mně jeden dva dotyční lidé říkali, že jinde chytat nemůžu. A já chtěl ukázat, že chytat umím. Že i když půjdu jinam v první lize, kvalita bude vysoká,“ potěšilo třicetiletého Jekela, že jeho brankářský revír není omezený pouze na jednu adresu.

I výkonný manažer klubu Viktor Hübl s tím souzní: „V obou sezonách potvrzoval, že patří mezi špičkové brankáře soutěže.“

Ve svém prvním pirátském ročníku dovedl tým do play off a vytvořil novodobý klubový rekord neprůstřelnosti, jež trvala 231 minut a 43 sekund, skoro čtyři hodiny. Letos vychytal záchranu, předtím nadlouho vypadl kvůli zranění zad.

„V prvních okamžicích to vypadalo na operaci, ale díky dvouměsíčnímu cvičení se to obešlo bez zákroku. Ale bylo to vážné,“ přiznal. A Hübl přikývl: „Pavlovo zranění bylo pro gólmana limitující, proto máme kvalitní dvojici, abychom ani jednoho nepřetížili. Zároveň bude důležité, aby Pavel poslouchal své tělo a naučil se o sebe starat.“

Už proto, že pro brankáře s parametry 184 cm a 92 kg byl comeback složitý. „Pomohla mi mentalita, kterou díky zkušenostem a věku mám. Horší byla fyzička. V prvním zápase proti béčku Pardubic jsem funěl jako lokomotiva. Připadal jsem si jako hobík, kterého vzali před zápasem na parkovišti,“ usmál se Jekel. „Pak už to šlo dobře.“

Druhý brankář Komety Patrik Jekel sledoval zápas pod širým nebem na zapršené střídačce.

Rodákovi z Brna, který nastoupil za Kometu do osmi extraligových zápasů, se po záchraně stvrzené až v posledním kole ulevilo. „Po zranění jsem zatnul zuby. Chtěli jsme první ligu udržet kvůli fanouškům a lidem, kteří dali čas a energii do postupu,“ svěřil se Jekel, jenž uplynulý ročník zakončil s úspěšností zákroků 91,84 procenta.

V brance se bude dál střídat s maďarským reprezentantem Ádamem Vayem. „Je obrovský profesionál. Horší je komunikace, on mluví anglicky, já se snažím taky, ale nejsem úplný angličtinář. Ale jsme spolu v pohodě,“ necítil nevraživost.

Chomutov je po Třebíči a Vsetínu jeho třetím klubem v Maxa lize. Na severu Čech se zabydlel. „Líbí se mi to tady, já nejsem ten, co se rád stěhuje. Jsou tady i skvělí lidi,“ vysvětlil, proč zůstal. „A také věřím, že se podaří poskládat takový kádr, že budeme hrát se vztyčenou hlavou.“

K tomu jsou podle Jekela důležití lídři v kabině. „Kluci, kteří v zoufalých situacích tým podrží. Jako byli Viktor Hübl a Franta Lukeš. Pak už je to o taktice, strategii budování kádru a partě.“

Dopomoct k lepším časům může i prodloužení smlouvy s americkým kanonýrem Colem Coskeyem. „Nebyl jsem překvapený, že zůstává. Má to tady rád, našel si tu přítelkyni. A když to řeknu blbě, v Chomutově je za boha. Něco jako Dodo v Třebíči,“ poukázal Jekel na kapitána Martina Doležala. „Někteří hráči tohle mají hodně rádi. Nepotřebují se někam hnát a ukazovat, co v nich je, když mají dobré podmínky a fanoušci je zbožňují.“

I Jekela mají ti chomutovští za boha.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

