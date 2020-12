Hajlování, rvačka v hospodě. Hokejista Marcel má podmínku, klub ho podržel

„Pokračuje u nás. V době, kdy k případu došlo, ještě neměl s Litoměřicemi profesionální smlouvu. A o incidentu jsme se dozvěděli až minulý týden před soudem,“ připomněl předseda klubu Daniel Sadil, že Marcel se popral v dubnu 2018.

Tehdy už měl po sezoně, ve které působil v Klatovech a zároveň v českobudějovickém Motoru. „Mluvil jsem s ním po úterním tréninku. Rozsudek není pravomocný a on doufá, že od hajlování a podobných věcí ho osvobodí, že to ze sebe smyje. Samozřejmě s tímhle bych se neztotožňoval, tyhle věci bych odsoudil. Z očí do očí mi řekl, že to nedělal.“

Podle serveru novinky.cz, který na případ upozornil, Marcelovi hrozilo za pokus o těžké ublížení na zdraví, výtržnictví, pokus o ublížení na zdraví a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod až deset let vězení.

Před soudem stanul se svým otcem a se dvěma kamarády. Předseda senátu Luboš Patzenhauer prohlásil, že Marcel mladší patřil mezi nejagresivnější útočníky. Fyzicky napadl v plzeňské pivnici Parkán tři osoby a dvěma způsobil zranění. Předcházet tomu mělo vyvolávání nacistických hesel a výzva jednoho z hostů k opuštění podniku.

Kromě tříleté podmínky musí Marcel zaplatit jednomu z poškozených bezmála 290 tisíc korun jako bolestné. „Jako jediný z obžalovaných se částečně doznal a doposud vedl řádný život. V mezidobí od události nebylo k obžalovanému zjištěno nic negativního. Za této situace by bylo uložení nepodmíněného trestu nepřiměřeně přísné,“ vysvětlil pro novinky.cz Patzenhauer. Jeden z obžalovaných se na místě odvolal.

Patrik Marcel v dresu mládežnické reprezentace v roce 2013.

Sadil tvrdí, že kdyby se Marcel popral už coby hráč Litoměřic, jednal by jinak. „Důrazně bychom ho potrestali, třeba i ukončením smlouvy. V tomhle případě je to jeho občanský život a musí se s tím vypořádat sám. Pro něj je to daleko nepříjemnější v tom, že se to řeší v médiích a odsuzuje ho okolí.“

Marcel i díky svým sto kilogramům patří k důrazným bekům, ale kromě trestných minut sbírá i kanadské body. Loňská sezona byla jeho nejpovedenější v hokejové kariéře, v 57 zápasech si zapsal 34 bodů (14+20). Letos zasáhl do 11 prvoligových utkání.

„Výkonnostně roste a doufám, že i v této době bude mít myšlenky na hokej. Uvidíme, jak celá kauza dopadne,“ řekl Sadil. Litoměřice vychovávají mládežnické reprezentanty, neměli by tedy zkušenější hráči jít příkladem? „Za dobu, co u nás je, se příkladně chová. Je vzorem pro naše hráče a mezi fanoušky je velice oblíbený. Za víc než dva roky tady neměl jediný problém.“