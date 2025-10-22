Hrůzný incident se šťastným koncem se odehrál v polovině září na dovednostním tréninku juniorky. „Patrik si během něj stěžoval spoluhráči, že se necítí moc dobře a během chvíle upadl do bezvědomí. Na pomoc mu okamžitě přispěchali přítomní trenéři, kteří když zjistili, že nedýchá, začali okamžitě resuscitovat,“ uvedli Bílí Tygři na klubovém webu.
Za pomoci defibrilátoru a zdravotníků se podařilo hráče libereckého juniorského celku zachránit a transportovat do nemocnice, kde ho stabilizovali.
„Do srdce mu byl voperovaný defibrilátor, který nyní monitoruje jeho aktivitu a měl by zabránit podobným náhlým kolapsům. Na základě dalších vyšetření mu lékaři nedoporučili pokračovat ve vrcholovém sportování,“ dodal klub.
Za nečekanými zdravotními problémy mladého hráče byla vzácná srdeční vada, o níž dosud nikdo nevěděl.
Křížek je odchovancem jihlavského hokeje, pod Ještěd zamířil v roce 2023 z Havlíčkova Brodu. Během dvou sezon v nejvyšší juniorské soutěži nastoupil do 109 utkání, v nichž si připsal 45 bodů za 17 gólů a 28 asistencí.
Další zápasy na vrcholové úrovni už nepřidá, v běžném životě by ho ale nemělo nic omezovat. Z Liberce se vrátil zpět do Jihlavy, kde je doma, na sever Čech se však bude vracet kvůli nezbytným lékařským vyšetřením.