Mladému hokejistovi z Liberce zachránili na tréninku život, srdce ho na led nepustí

Autor:
  11:38
Nedávný trénink libereckých hokejových juniorů se změnil v nečekané drama. Útočníkovi Patriku Křížkovi se náhle zastavilo srdce a přežil jen díky duchapřítomnosti trenérů a rychlému příjezdu záchranářů. Talentovaný hokejista však musel předčasně ukončit kariéru.

Patrik Křížek v libereckém dresu | foto: Jan Běhounek / hcbilitygri.cz

Hrůzný incident se šťastným koncem se odehrál v polovině září na dovednostním tréninku juniorky. „Patrik si během něj stěžoval spoluhráči, že se necítí moc dobře a během chvíle upadl do bezvědomí. Na pomoc mu okamžitě přispěchali přítomní trenéři, kteří když zjistili, že nedýchá, začali okamžitě resuscitovat,“ uvedli Bílí Tygři na klubovém webu.

Za pomoci defibrilátoru a zdravotníků se podařilo hráče libereckého juniorského celku zachránit a transportovat do nemocnice, kde ho stabilizovali.

„Do srdce mu byl voperovaný defibrilátor, který nyní monitoruje jeho aktivitu a měl by zabránit podobným náhlým kolapsům. Na základě dalších vyšetření mu lékaři nedoporučili pokračovat ve vrcholovém sportování,“ dodal klub.

Za nečekanými zdravotními problémy mladého hráče byla vzácná srdeční vada, o níž dosud nikdo nevěděl.

Křížek je odchovancem jihlavského hokeje, pod Ještěd zamířil v roce 2023 z Havlíčkova Brodu. Během dvou sezon v nejvyšší juniorské soutěži nastoupil do 109 utkání, v nichž si připsal 45 bodů za 17 gólů a 28 asistencí.

Další zápasy na vrcholové úrovni už nepřidá, v běžném životě by ho ale nemělo nic omezovat. Z Liberce se vrátil zpět do Jihlavy, kde je doma, na sever Čech se však bude vracet kvůli nezbytným lékařským vyšetřením.

Výsledky

Nejčtenější

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Boj o olympiádu a NHL. Jiříček a Špaček v rolích kamarádů i soků. Kdo bude slavit?

Premium

Jde o zcela unikátní situaci. Český hokej se nemůže pyšnit velkým množstvím špičkových obránců, přesto ti dva možná nejtalentovanější bojují na stejném území. David Jiříček a David Špaček válčí o...

22. října 2025

22. října 2025

Nedávný trénink libereckých hokejových juniorů se změnil v nečekané drama. Útočníkovi Patriku Křížkovi se náhle zastavilo srdce a přežil jen díky duchapřítomnosti trenérů a rychlému příjezdu...

22. října 2025  11:38

Velký návrat kamaráda. Pastrňák vítal Marchanda v Bostonu, ten se rozplakal

Jakmile NHL zveřejnila rozpis zápasů pro sezonu 2025/26, fanoušci Bruins si toto datum zakroužkovali výraznou fixou. Zápas hokejistů Bostonu s Floridou nesliboval jen příjezd posledních vítězů...

22. října 2025  11:34

Skalp Sparty a nekončící pohoda. Chceme odčinit minulou sezonu, hlásí Kovařčík

V úterním šlágru hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem (1:4) táhl speciální tým během pětiminutové přesilovky, kterou hosté ve třetí třetině dostali po tvrdém faulu Adama Rašky. Nejprve vymazal...

22. října 2025  10:10

Kaše po vlastním gólu: Mrzí mě to, ale nám se nesmí stávat, že máme tolik vyloučení

David Kaše nastoupil za trápící se Litvínov poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním. K odvrácení desetizápasové série proher však 28letý hokejový útočník svému týmu nepomohl. Naopak byl u tří...

22. října 2025  9:14

Pastrňák se Zachou byli u dvou tref, Nečas dal gól Vejmelkovi

V úterním programu hokejové NHL se prosadila pětice Čechů. Body útočníků Davida Pastrňáka (0+2) s Pavlem Zachou (1+1) pomohly Bostonu jen ke zmírnění prohry 3:4 s Floridou. Po jedné přihrávce brali...

22. října 2025  7:10,  aktualizováno  8:55

Jágr hledá formu a otevřeně hlásí: Je dost pravděpodobné, že přijdu a řeknu konec

Už před uplynulou sezonou avizoval konec. „Asi jsem lhal,“ pousměje se zpětně Jaromír Jágr. Z legendárního útočníka stále vyzařuje energie, kterou ho v životě nabíjí snad jedině hokej. I ve...

22. října 2025  7:26

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

22. října 2025  6:31

Raškův ostrý faul? Musí to líp vyhodnotit, pravil Nedvěd. Duel ovlivnila i kontroverze

Ne že by do té doby byla Sparta lepší, ale stále držela s třineckými hokejisty nerozhodný stav. Fanoušci očekávali dramatický závěr, jenže ve 48. minutě útočník Adam Raška tvrdě nalétl kolenem do...

21. října 2025  22:16

Olomoucká pohádka pokračuje, je čtvrtá. I díky výzvě a vlastenci Kašeho

Dvě třetiny se trápili. Nakonec ale lze konstatovat, že olomoučtí hokejisté i po úterý pokračují ve své pohádce. Všemi odepisovaní, přece očividní adepti na baráž, se po šestnácti kolech vyhřívají na...

21. října 2025  21:59

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

21. října 2025  21:04,  aktualizováno  21:21

České Budějovice udržely oporu. Lídr extraligové produktivity Olesen prodloužil smlouvu

Má našlápnuto k nejlepší sezoně v kariéře. A vysloužil si i nový kontrakt. Dánský hokejový útočník Nick Olesen prodloužil s Českými Budějovicemi smlouvu o dva roky. Jihočeši si pojistili jeho služby...

21. října 2025  18:16,  aktualizováno  18:24

