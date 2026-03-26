Jihlava je jednou z top adres na hokejové mapě. Fink vyhlíží další baráž o extraligu

„Věřím, že Dukla v semifinálové sérii Litoměřice nakonec ubije, byť k tomu možná bude potřebovat sedm zápasů. A že potom uspěje i ve finále Maxa ligy. Ať už to bude proti Zlínu, nebo Kolínu. Jen baráž je pro mě těžko uchopitelná, tam si netroufám tipovat,“ zamýšlí se někdejší hráč Jihlavy, Znojma, Kladna či Ústí nad Labem, který letos v létě oslaví 50. narozeniny.
Připomenete si občas svoji kariéru? Například při prohlížení fotek, dávno zapomenutých výsledků či jenom pouhým sledováním hokeje v televizi?
(usmívá se) Fotkama se neprobírám, ale hokej sleduju pořád. Mám tři syny a konkrétně Samík s Páťou hrají tady v Jihlavě za Duklu v kategorii U15. To oni občas odněkud vytáhnou nějaký můj pravěk a pak se o tom spolu bavíme.
S vaším dovolením se do vzpomínání na chvilku pustím i já. Pokud se nepletu, ve své kariéře jste zažil celkem pět baráží o extraligu. Vybavíte si všechny?
Začal jsem kdysi tou, ve které jsme s Jihlavou hráli s Kralupama. Pak byla ta se Znojmem proti Dukle, další s Jihlavou proti Českým Budějovicím, s Kladnem proti Havířovu a s Ústím jsme hráli se Vsetínem. Je fakt, že pět není zrovna málo.
Ve čtyřech jste navíc slavil postup...
To je pravda. Neuspěli jsme jen v době, kdy jsem hrál za Ústí proti Vsetínu.
Prozradíte, kterou baráž jste si užil nejvíc?
Rozhodně nezapomenutelná pro mě byla ta v roce 2004, kdy jsme postoupili s Jihlavou přes Budějovice. Tehdy jsem to bral tak, že jsem s Duklou srovnal účty.
Protože jste ji naopak se Znojmem poslal o ligu níž?
Přesně tak. Viděno dnešní optikou se to zdá skoro jako hloupost, ale tehdy nebylo zvykem, že by hráči měnili mateřské kluby. Proto se na mě taky po baráži v roce 1999 spousta lidí dívala skrz prsty. A když jsem v roce 2004 naopak dostal možnost pomoct Dukle nahoru, měl jsem radost, že se to povedlo.
Mimochodem, když už byla řeč o Ústí, co říkáte jeho aktuálnímu pádu až do krajské ligy?
Dlouhodobě to tam nebylo dobré, takže mě jeho sestup ani moc nepřekvapil. To víte, když jsou peníze, můžete hrát hokej na špici prakticky kdekoliv. Za mě bylo v Ústí zázemí, peníze i pěkný stadion, takže snaha o extraligu k tomu patřila. Pak ale stačí, aby skončil velký sponzor a přichází průšvih.
Patrik Fink
Bývalý hokejový útočník se narodil 19. 7. 1976. Jeho mateřským oddílem tedy byla Dukla Jihlava, s níž si během své kariéry zahrál i nejvyšší domácí soutěž. Extraligu si dále vyzkoušel také ve Znojmě.
Mnohem víc sezon si však připsal v 1. lize, kde oblékal dres Brna, Kladna, Prostějova, Ústí nad Labem, Havířova, Hradce Králové a Kadaně.
Třem týmům pomohl k postupu do nejvyšší české soutěže (Znojmo 1999, Kladno 2003, Jihlava 2004), neúspěšnou baráž prožil v dresu Ústí nad Labem (2006).
V zahraničí působil pouze na Slovensku, konkrétně ve Skalici.
Hokej hrají v současnosti v Jihlavě i jeho dva synové – dvojčata Samuel a Patrik (14 let).
To už potom nepomůže ani Vladimír Růžička na střídačce...
Nedokážu ohodnotit jeho kvality, nevím, jaký je to teď trenér. Vlastně v tom vidím jediný potenciál, že když máte u týmu takové jméno, rozhodčí berou střídačku mnohem víc vážně. Totiž, když vám něco říká Vladimír Růžička, je to jiné, než když to povídá Franta Vopršálek odněkud z Horní Dolní.
Dobře, pojďme se vrátit k Jihlavě. Na rozdíl od Ústí má nyní nového většinového majitele, ambice, krásnou novou halu...
Za mě je to na veliký potlesk. Jsem přesvědčený, že Jihlava je teď jednou z nejlepších adres na české hokejové mapě. Chybí tomu jenom postup „áčka“ do extraligy. Bohužel nejsem přesvědčený, že se současným modelem je postup reálný.
Jinými slovy byste byl pro přímý sestup a postup?
To by bylo určitě nejspravedlivější, jenže na to extraligové kluby nepřistoupí. Byly by samy proti sobě.
Co by tedy podle vás pomohlo?
Množí se hlasy, že by se mohl zavést systém podobný tomu z NHL. Máš peníze, stadion, zázemí? Pak tě rádi vezmeme mezi sebe.
Řekl jste, že dostat se do extraligy sportovní cestou je prakticky nemožné. Vám se to ale zrovna s Jihlavou v roce 2004 povedlo...
Samotnou baráž si vybavuju, ale jaká byla cesta celým play off, to už přesně nevím.
Ve čtvrtfinále jste porazili Hradec Králové 3:0, v semifinále Chomutov 3:1, ve finále Beroun po boji 3:2 a stejně jste potom Motor spláchli 4:0...
Jasně, jenže oproti hokeji před dvaadvaceti lety je ten současný zase někde úplně jinde. Především je mnohem rychlejší. Dukle bych postup sportovní cestou samozřejmě moc přál, ale reálně to opravdu nevidím.
V jedné odpovědi jste zmínil svoje dva syny, kteří hrají v Jihlavě extraligu 9. tříd. Podle statistik jsou mimořádně produktivní. Stojí ještě o názor taťky, který kdysi hokej také hrával?
Jsou fakt šikovní, mám z nich velkou radost. A ano, zatím na mě pořád dají. Dokonce se těší, až jim po zápase pošlu hodnocení a poznámky k jejich hře.
Už vás při střelbě porážejí?
Občas si s nimi jdu zastřílet do ICE Point 112, což je taková malá hala s ledem, kterou v Jihlavě postavil Petr Schwarz. A v blafáku do bekhendu a do víka kluky pořád ještě porážím. Ale když pak zkoušíme něco jiného, třeba trefovat břevínka, tak to už ztrácím. A bude určitě hůř. (usmívá se)
Vy sám jste s profihokejem skončil relativně brzy, už ve 32 letech. Nelitoval jste někdy svého rozhodnutí?
Člověk by měl podle mě skončit ve správný čas, a já si myslím, že se mi to tenkrát povedlo. Chtěl jsem vystudovat vysokou školu, což tehdy při profihokeji nešlo, tak jsem si prostě vybral. Přičichl jsem k financím a investicím a v tomhle oboru se pohybuju pořád. Baví mě to, jsem spokojený.
Měl byste pro současné hráče Dukly nějakou radu nebo tip na rituál, který by jim pomohl dojít třeba až do baráže?
Řeknu to takhle... Můj kamarád Radim Freibauer, se kterým jsem hrával kdysi ve Znojmě, měl rituálů spoustu. Na rozdíl ode mě. Spávali jsme při play off pokaždé na jednom pokoji a pamatuju si, že muselo být třeba celou noc otevřené okno. Nebo na oběd si Radim dával pořád to samé, stejně jako si nazouval vždycky jako první levou brusli, a ke svačině musel mít vždycky banánek v čokoládě... A jeho tatínek mu říkal: Hele, vyprdni se na ty svoje rituály, pamatuj si, že na to buď máš, nebo nemáš.