Jihlava je jednou z top adres na hokejové mapě. Fink vyhlíží další baráž o extraligu

  11:05
Hokej na profesionální úrovni hrál zhruba do svých 32 let. A soubojů, ve kterých šlo o bytí či nebytí, zažil možná víc než kterýkoliv jiný hráč. Baráž o extraligu si zahrál celkem pětkrát... Odchovanec jihlavského hokeje Patrik Fink moc dobře ví, co nyní v závěru sezony prožívají jeho následovníci.
Někdejší jihlavský hokejista Patrik Fink | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Patrik Fink (vpravo) na archivním snímku v dresu prvoligové Kadaně
V sezoně 2003/04 slavil Patrik Fink (úplně vlevo) s jihlavskou Duklou postup do...
„Věřím, že Dukla v semifinálové sérii Litoměřice nakonec ubije, byť k tomu možná bude potřebovat sedm zápasů. A že potom uspěje i ve finále Maxa ligy. Ať už to bude proti Zlínu, nebo Kolínu. Jen baráž je pro mě těžko uchopitelná, tam si netroufám tipovat,“ zamýšlí se někdejší hráč Jihlavy, Znojma, Kladna či Ústí nad Labem, který letos v létě oslaví 50. narozeniny.

Připomenete si občas svoji kariéru? Například při prohlížení fotek, dávno zapomenutých výsledků či jenom pouhým sledováním hokeje v televizi?
(usmívá se) Fotkama se neprobírám, ale hokej sleduju pořád. Mám tři syny a konkrétně Samík s Páťou hrají tady v Jihlavě za Duklu v kategorii U15. To oni občas odněkud vytáhnou nějaký můj pravěk a pak se o tom spolu bavíme.

V sezoně 2003/04 slavil Patrik Fink (úplně vlevo) s jihlavskou Duklou postup do extraligy. V baráži tehdy tým z Vysočiny přejel do té doby extraligové České Budějovice hladce 4:0 na zápasy.

S vaším dovolením se do vzpomínání na chvilku pustím i já. Pokud se nepletu, ve své kariéře jste zažil celkem pět baráží o extraligu. Vybavíte si všechny?
Začal jsem kdysi tou, ve které jsme s Jihlavou hráli s Kralupama. Pak byla ta se Znojmem proti Dukle, další s Jihlavou proti Českým Budějovicím, s Kladnem proti Havířovu a s Ústím jsme hráli se Vsetínem. Je fakt, že pět není zrovna málo.

Ve čtyřech jste navíc slavil postup...
To je pravda. Neuspěli jsme jen v době, kdy jsem hrál za Ústí proti Vsetínu.

Prozradíte, kterou baráž jste si užil nejvíc?
Rozhodně nezapomenutelná pro mě byla ta v roce 2004, kdy jsme postoupili s Jihlavou přes Budějovice. Tehdy jsem to bral tak, že jsem s Duklou srovnal účty.

Protože jste ji naopak se Znojmem poslal o ligu níž?
Přesně tak. Viděno dnešní optikou se to zdá skoro jako hloupost, ale tehdy nebylo zvykem, že by hráči měnili mateřské kluby. Proto se na mě taky po baráži v roce 1999 spousta lidí dívala skrz prsty. A když jsem v roce 2004 naopak dostal možnost pomoct Dukle nahoru, měl jsem radost, že se to povedlo.

Mimochodem, když už byla řeč o Ústí, co říkáte jeho aktuálnímu pádu až do krajské ligy?
Dlouhodobě to tam nebylo dobré, takže mě jeho sestup ani moc nepřekvapil. To víte, když jsou peníze, můžete hrát hokej na špici prakticky kdekoliv. Za mě bylo v Ústí zázemí, peníze i pěkný stadion, takže snaha o extraligu k tomu patřila. Pak ale stačí, aby skončil velký sponzor a přichází průšvih.

Patrik Fink

Bývalý hokejový útočník se narodil 19. 7. 1976. Jeho mateřským oddílem tedy byla Dukla Jihlava, s níž si během své kariéry zahrál i nejvyšší domácí soutěž. Extraligu si dále vyzkoušel také ve Znojmě.

Mnohem víc sezon si však připsal v 1. lize, kde oblékal dres Brna, Kladna, Prostějova, Ústí nad Labem, Havířova, Hradce Králové a Kadaně.

Třem týmům pomohl k postupu do nejvyšší české soutěže (Znojmo 1999, Kladno 2003, Jihlava 2004), neúspěšnou baráž prožil v dresu Ústí nad Labem (2006).

V zahraničí působil pouze na Slovensku, konkrétně ve Skalici.

Hokej hrají v současnosti v Jihlavě i jeho dva synové – dvojčata Samuel a Patrik (14 let).

To už potom nepomůže ani Vladimír Růžička na střídačce...
Nedokážu ohodnotit jeho kvality, nevím, jaký je to teď trenér. Vlastně v tom vidím jediný potenciál, že když máte u týmu takové jméno, rozhodčí berou střídačku mnohem víc vážně. Totiž, když vám něco říká Vladimír Růžička, je to jiné, než když to povídá Franta Vopršálek odněkud z Horní Dolní.

Dobře, pojďme se vrátit k Jihlavě. Na rozdíl od Ústí má nyní nového většinového majitele, ambice, krásnou novou halu...
Za mě je to na veliký potlesk. Jsem přesvědčený, že Jihlava je teď jednou z nejlepších adres na české hokejové mapě. Chybí tomu jenom postup „áčka“ do extraligy. Bohužel nejsem přesvědčený, že se současným modelem je postup reálný.

Jinými slovy byste byl pro přímý sestup a postup?
To by bylo určitě nejspravedlivější, jenže na to extraligové kluby nepřistoupí. Byly by samy proti sobě.

Co by tedy podle vás pomohlo?
Množí se hlasy, že by se mohl zavést systém podobný tomu z NHL. Máš peníze, stadion, zázemí? Pak tě rádi vezmeme mezi sebe.

Řekl jste, že dostat se do extraligy sportovní cestou je prakticky nemožné. Vám se to ale zrovna s Jihlavou v roce 2004 povedlo...
Samotnou baráž si vybavuju, ale jaká byla cesta celým play off, to už přesně nevím.

Ve čtvrtfinále jste porazili Hradec Králové 3:0, v semifinále Chomutov 3:1, ve finále Beroun po boji 3:2 a stejně jste potom Motor spláchli 4:0...
Jasně, jenže oproti hokeji před dvaadvaceti lety je ten současný zase někde úplně jinde. Především je mnohem rychlejší. Dukle bych postup sportovní cestou samozřejmě moc přál, ale reálně to opravdu nevidím.

V jedné odpovědi jste zmínil svoje dva syny, kteří hrají v Jihlavě extraligu 9. tříd. Podle statistik jsou mimořádně produktivní. Stojí ještě o názor taťky, který kdysi hokej také hrával?
Jsou fakt šikovní, mám z nich velkou radost. A ano, zatím na mě pořád dají. Dokonce se těší, až jim po zápase pošlu hodnocení a poznámky k jejich hře.

Už vás při střelbě porážejí?
Občas si s nimi jdu zastřílet do ICE Point 112, což je taková malá hala s ledem, kterou v Jihlavě postavil Petr Schwarz. A v blafáku do bekhendu a do víka kluky pořád ještě porážím. Ale když pak zkoušíme něco jiného, třeba trefovat břevínka, tak to už ztrácím. A bude určitě hůř. (usmívá se)

Patrik Fink (vpravo) na archivním snímku v dresu prvoligové Kadaně

Vy sám jste s profihokejem skončil relativně brzy, už ve 32 letech. Nelitoval jste někdy svého rozhodnutí?
Člověk by měl podle mě skončit ve správný čas, a já si myslím, že se mi to tenkrát povedlo. Chtěl jsem vystudovat vysokou školu, což tehdy při profihokeji nešlo, tak jsem si prostě vybral. Přičichl jsem k financím a investicím a v tomhle oboru se pohybuju pořád. Baví mě to, jsem spokojený.

Měl byste pro současné hráče Dukly nějakou radu nebo tip na rituál, který by jim pomohl dojít třeba až do baráže?
Řeknu to takhle... Můj kamarád Radim Freibauer, se kterým jsem hrával kdysi ve Znojmě, měl rituálů spoustu. Na rozdíl ode mě. Spávali jsme při play off pokaždé na jednom pokoji a pamatuju si, že muselo být třeba celou noc otevřené okno. Nebo na oběd si Radim dával pořád to samé, stejně jako si nazouval vždycky jako první levou brusli, a ke svačině musel mít vždycky banánek v čokoládě... A jeho tatínek mu říkal: Hele, vyprdni se na ty svoje rituály, pamatuj si, že na to buď máš, nebo nemáš.

Tipsport - partner programu
Plzeň vs. SpartaHokej - Čtvrtfinále - 26. 3. 2026:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
26. 3. 17:30
  • 2.20
  • 3.90
  • 3.00
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - 5. kolo - 26. 3. 2026:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
26. 3. 17:30
  • 1.65
  • 4.50
  • 4.02
Kolín vs. ZlínHokej - 5. kolo - 26. 3. 2026:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
26. 3. 18:00
  • 2.05
  • 4.01
  • 2.95
Philadelphia vs. ChicagoHokej - - 27. 3. 2026:Philadelphia vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
27. 3. 00:00
  • 1.98
  • 4.03
  • 3.24
NY Islanders vs. DallasHokej - - 27. 3. 2026:NY Islanders vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
27. 3. 00:00
  • 2.77
  • 3.78
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

Zacha rozhodl prodloužení na ledě Buffala, Pastrňák zazářil třemi body

Pavel Zacha (18), Charlie McAvoy (73) a David Pastrňák (88) z Boston Bruins...

Den po domácím nezdaru 2:4 s Torontem hokejisté Bostonu v NHL zabrali a hlavně díky produktivitě českých útočníků Davida Pastrňáka (1+2) a Pavla Zachy (1+1) zvítězili 4:3 po prodloužení na ledě...

26. března 2026  6:45,  aktualizováno  7:41

Nestrašil věřil, Hradci se vítězný gól Třince nezdál. Byly tam fauly, zlobil se kouč

Třinečtí hokejisté se snaží dotlačit kotouč za brankovou čáru.

Důraz Andreje Nestrašila přinesl třineckým hokejistů vítězný gól ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání extraligy. Puk dotlačil do branky u levé tyče, nic na tom nezměnila ani trenérská výzva hostů....

25. března 2026  21:51

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

25. března 2026  21:31

Český podpis v NHL. Gólman Hrabal se domluvil na tříleté smlouvě s Utahem

Český brankář Michael Hrabal.

Brankář Michael Hrabal podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s Utahem. Kontrakt začne platit od startu sezony 2026/27. Mammoth držitele dvou bronzů z juniorských světových šampionátů zároveň...

25. března 2026  18:32

Ça va. Dobeš zase uchvátil Montreal, má i nový rekord. Byl neskutečný, smekal tým

Jakub Dobeš zastavuje únik Taylora Halla.

Kdo by v Montrealu po tak hrozivém úvodu tušil, co se z domácího zápasu proti Carolině vyloupne. Hosté se už v osmé minutě ujali dvougólového vedení. Klíčovým mužem utkání se ale nestal nikdo z...

25. března 2026  16:20

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  25. 3. 15:58

Nedokáže to každý. Tresty jsem sbíral kvůli odlišným názorům, říká bouřlivák Lakatoš

Dominik Lakatoš vstřelil Olomouci dva góly.

Dominik Lakatoš patří k nejvýraznějším postavám extraligy, proslul zejména svým provokativním chováním na ledě. Nedávno se osmadvacetiletý útočník Mladé Boleslavi vracel po náročném zranění. Proč ho...

25. března 2026  14:12

Disciplinárka Hudáčka a Klímu dodatečně netrestá, Hradec platí za vhozenou lahev

Libor Hudáček z Třince se snaží překonat brankáře Stanislava Škorváneka z...

Hokejisté Libor Hudáček a Kevin Klíma nebudou dodatečně trestáni za fauly v úterním zápase čtvrtfinále play off extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje...

25. března 2026  13:13

Gudas je po trestu zpět, incident ho mrzí. Cítím se hrozně, nechci nikoho zranit, říkal

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Od jeho posledního duelu uplynuly necelé dva týdny. A když se blížil jeho návrat do sestavy Anaheimu, před novináři poprvé promluvil o suspendaci po ostrém hitu na Austona Matthewse z Toronta. „Cítím...

25. března 2026

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

25. března 2026  10:13

Němec na Spartě, otec hvězdy NHL či mistr se Zlínem. Jací cizinci trénovali v extralize?

Trenér Sparty Uwe Krupp.

Tolik jich není. U některých musíte při hledání jejich spojení s českou hokejovou scénou zapátrat i do daleké minulosti. Po příchodu Yoricka Treilleho do Vítkovic se počet zahraničních koučů...

25. března 2026  10:10

