Legenda pomůže hokejové Slavii. Eliáš se stal sportovním poradcem klubu

„S Patrikem se známe, mluvíme spolu o hokeji a bavili jsme se o možné spolupráci již delší dobu. Jsme rádi, že jsme se nyní dohodli a jsme přesvědčeni o tom, že nám díky svým zkušenostem a hokejovému přehledu hodně pomůže,“ uvedl pro klubový web předseda představenstva Standa Tichý.

„Přicházím do Slavie s cílem pomoci klubu, aby se dostal zpět na vítěznou vlnu a na pozice, kam patří. Jak realizační tým, tak hráči ve mně budou mít dalšího člověka, se kterým se můžou poradit, sdílet názor nebo diskutovat o různých herních situacích,“ okomentoval své nové angažmá Eliáš.

Sedmačtyřicetiletý Eliáš odehrál v New Jersey 1240 utkání v základní části NHL a dalších 162 přidal v play-off. Do statistik si připsal úctyhodných 1150 bodů (453 gólů, 697 asistencí). S Devils slavil dvakrát vítězství ve Stanley Cupu. V roce 2018 byl dres s jeho číslem 26 slavnostně vyřazen a visí u stropu haly v New Jersey.

Pro americký klub pracuje Eliáš na funkcionářském poli i nadále, jeho působení v Edenu s tím podle vedení Slavie bude v souladu.

V českém reprezentačním dresu startoval na čtyřech olympijských hrách, čtyřech mistrovstvích světa a Světovém poháru.

Slavia se v první lize v této sezoně trápí. Prohrála poslední tři zápasy a na 13. místě tabulky má jen tříbodový náskok před posledním Frýdkem-Místkem.