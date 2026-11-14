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Pardubice B zvládly souboj o druhé místo, o výhře Zlína rozhodl Köhler

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  21:10
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Bedřich Köhler ve zlínském dresu | foto: Salač JanMAFRA

Pardubická rezerva vyhrála v první hokejové lize přímý souboj o druhé místo v tabulce s Třebíčí 4:2 a vzdálila se soupeři na pět bodů. Vedoucí Vsetín porazil ve 22. kole Frýdek-Místek stejným výsledkem a připsal si šesté vítězství v řadě. Soutěž vede s osmibodovým náskokem a má zápas k dobru.

Vítězný gól pardubického béčka dal v 51. minutě devětatřicetiletý obránce Jan Kolář, jenž se trefil podruhé v sezoně. Třebíč nezopakovala výhru 4:1 z prvního vzájemného duelu a utrpěla třetí porážku za sebou.

Potřetí v řadě uspěl Zlín, který zvítězil nad Havířovem 5:0 a posunul se na desáté místo právě před svého soupeře. Druhé čisté konto v sezoně udržel Daniel Huf. Vítěznou branku dal už ve třetí minutě jednačtyřicetiletý Bedřich Köhler, jenž se dočkal prvního bodu v sezoně. Další čtyři góly přidali domácí ve druhé třetině.

První zápas bez inkasované branky odehrál Chomutov, který zdolal Sokolov 2:0 a po třetí výhře za sebou opustil předposlední místo, kam klesla Slavia. Úspěšnou premiéru v brance Pirátů si odbyl David Honzík, jenž přišel den před zápasem na měsíc z Přerova výměnou za útočníka Petra Ereta.

Maxa liga
22. kolo 14. 11. 2026 17:00
Piráti Chomutov : HC Baník Sokolov 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Góly:
24:13 Titlbach (Bareš, O. Bláha)
37:34 J. Stránský (Boucher, Coskey)
Góly:
Sestavy:
Honzík (Málek) – Krutil, Žovinec (C), Kadeřávek, Baránek, Pinkas, Matějíček – Coskey, Hanzl (A), J. Stránský – Bareš, O. Bláha, Titlbach – Havelka, Badinka, Boucher – M. Tůma (A), T. Svoboda, Eret – Šilar.
Sestavy:
D. Král (Dybal) – Perčič, Štebih, Hlinský, Pulpán (C), J. Müller, Dlapa, Vogel – E. Pospíšil, Dalecký (A), Šik – Csamangó, Kverka (A), Vracovský – Tomeček, Vachovec, Osmík – Janata, M. Adámek, Šiler – Dommers.

Rozhodčí: Mrkva, Veselý – Baxa, Pěkný

Počet diváků: 3524

Maxa liga
22. kolo 14. 11. 2026 17:00
HC Tábor : HC ZUBR Přerov 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly:
25:30 Pech (P. Novák)
Góly:
13:51 M. Novák (Mrázek)
37:25 Anděl (Mrázek, Krisl)
Sestavy:
F. Novotný (Bogač) – Plášil, Kachyňa, Eichler, Kvasnička (A), Haman, Benda, Kříž – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Fronk, Pech (C), P. Novák – Hubata, Slavíček, Jungwirth – Dančišin, Zadražil, Babka.
Sestavy:
Schnattinger (Kavan) – Černý, Krisl (C), Pěnčík, Zbořil (A), Nedelka, Zdráhal, Kašalevič – Mrázek, Anděl, M. Novák (A) – Žálčík, Pechanec, Nášel – Ministr, Hanák, Pajer – Mozr, A. Stránský, Hradil – Šišák.

Rozhodčí: Domský, Turhobr – Klouček, Dědek

Počet diváků: 1413

Maxa liga
22. kolo 14. 11. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : VHK ROBE Vsetín 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
Góly:
22:19 Haas (Průšek, R. Švančara)
50:29 Ostřížek (Střondala, Hrbas)
Góly:
36:21 Matějček (Weinhold, Š. Bláha)
39:19 Weinhold (Plos, Suchý)
56:59 Hryciow (Slováček, Klhůfek)
59:06 Straka (Matějček, Suchý)
Sestavy:
Dolejš (Javorek) – Prčík, Gutwald, Ročák, Hrbas (A), Žůrek, Průšek, Petrovický, Volas – Matiaško, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Lazovský, Střondala, Ižacký – R. Švančara, Rybnikár, Haas – Indrst, Macháček, Gerych.
Sestavy:
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Slováček (C), Hryciow, Weinhold, Šalda, Kříženecký, Jenáček, Dorot – Šmerha, Klhůfek (A), Straka – Jandus, Suchý, Matějček – Costa, Dědek, Plos – L. Adámek, Š. Bláha (A), Půček.

Rozhodčí: Mejzlík, Cerman – Zídek, Kráľ

Počet diváků: 1441

Maxa liga
22. kolo 14. 11. 2026 17:00
HC Dynamo Pardubice B : SK Horácká Slavia Třebíč 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Góly:
04:26 Rákos (Formánek, Pavlata)
46:34 A. Fiala (Hauser, Kalužík)
50:25 Kolář (M. Pekař)
56:57 Chabada (Hauser)
Góly:
48:07 Bittner (Dočekal, Poledna)
52:27 Dočekal (Vodný, Bittner)
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Švec, Hrádek, Voženílek – Formánek, Rákos (A), Pavlata – Štěpánek, Jevtěchov, Kaplan – M. Pekař, Rolinek, Macek – Hauser, A. Fiala, Kalužík.
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Ošmera, Bartejs, T. Müller, E. Mareš, Tureček, A. Svoboda – Kozlík, Bittner (A), Psota – Dočekal (C), Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Tecl, Vodný, V. Brož.

Rozhodčí: Valenta, Hucl – Malý, Hošťálek

Počet diváků: 311

Maxa liga
22. kolo 14. 11. 2026 16:00
RI Okna Berani Zlín : AZ Havířov 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
Góly:
02:22 Köhler (Škůrek)
22:10 Štibingr
26:35 Vaculík (Heš)
32:09 Guévin (Doktor, Válek)
37:15 Süss (Guévin, Vaculík)
Góly:
Sestavy:
Huf (Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Šenkeřík, Guévin, Ondračka, Zavřel – Köhler, Süss, Jarůšek (A) – Doktor, Holík, Válek – Heš, Holba, Vaculík – P. Sedláček (C), Čechmánek, Sadovikov – Bačo.
Sestavy:
Kořének (Žukov) – Horáček, Stříteský, Kubíček, Chroboček (A), Teper, Ševčík, Bilčík – Zaťovič, Bednář, Kucsera – Kotala, Jáchym, Razgals – Šuhaj, O. Šedivý, Kordule – Koudelný, Vehovský, Tvrdý.
Maxa liga
22. kolo 14. 11. 2026 15:00
HC Slavia Praha : SC Retia Kolín 3:4P (1:2, 0:1, 2:0 - 0:1)
Góly:
07:51 Trunda (Gricius, Kružík)
50:39 Průžek (Kružík, Trunda)
52:29 Kružík (Gaspar)
Góly:
15:00 Dlouhý (Zvagulis, Bernad)
16:40 Březina (P. Moravec, Veselý)
39:04 Kolmann (Křepelka, Malínek)
61:24 Chalupa (Hašek, Sýkora)
Sestavy:
Huhtamaa (Pavelka) – Gaspar (A), Hrdinka, Piskáček, Kočí, Havlín, Havránek, Mack – M. Beran, Gricius, Kružík – Průžek, Trunda, Elias – Berka, Knotek (C), Polák – Židlický, Čermák, Varvařovský.
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Sýkora, Kolmann (C), Bernad (A), Křepelka, Hampl, Skärberg, Černohorský – Chalupa, Hašek, Závora – Březina, P. Moravec, Veselý – Šimek, Malínek, P. Svoboda – Dlouhý (A), Pokorný, Zvagulis – Adamec.

Rozhodčí: Petružálek, Zavřel – Kokrment, Maštalíř

Počet diváků: 1486

Tabulka

1.Vsetín211532191:3853
2.Pardubice B221241575:6045
3.Třebíč221034558:4740
4.Jihlava211033572:5839
5.Tábor211041656:4539
6.Litoměřice201113573:5238
7.Kolín21754554:4935
8.Frýdek-Místek22733965:6830
9.Přerov228101349:7726
10.Zlín225341058:6725
11.Havířov225241148:6823
12.Chomutov226131259:8123
13.Slavia Praha224331254:7221
14.Sokolov224121547:7716
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