Pardubice B už vedou první ligu jen o bod, veterán Čachotský sestřelil Zlín

Valaši před vlastním publikem zvítězili nad Sokolovem 4:1, zůstávají jediným neporaženým celkem v soutěži a mají ještě zápas k dobru. Bez výhry je nadále nováček Havířov, který prohrál na ledě předposledního Chomutova 2:4.
Pardubice B ve středu ztratily první bod po výhře 6:5 v prodloužení nad Slavií a duel ve Frýdku-Místku jim vůbec nevyšel. Východočeši se prosadili až v závěru za stavu 0:4, dva góly jim dal David Kofroň, který si připsal i asistenci. Střelec prvního gólu Vojtěch Střondala měl bilanci 1+2 a David Ostřížek zaznamenal tři přihrávky. Frýdek-Místek vyhrál třetí ze čtyř domácích duelů v ročníku.
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Trable Pirátů, zase jsou dole. Derby? Ostudné, štval Hübla a spol. výprask
Vsetín dosud ztratil jen dva body. Proti Sokolovu se dostal do vedení 51 sekund před koncem první třetiny díky Šimonu Jenáčkovi. Ve 27. minutě využil přesilovou hru Erik Pospíšil a v čase 45:15 zvýšil Petr Straka na 3:0. Miroslavu Svobodovi sebral nulu ve 49. minutě slovinský obránce Miha Štebih. Poslední slovo měl ještě domácí Matyáš Dědek. Baník si připsal pátou prohru v ročníku.
Na třetí místo se posunul Tábor, který zvítězil doma nad Kolínem 3:1 a vyhrál pátý z posledních šesti zápasů. Hostující Kozlové sice vedli od 3. minuty po gólu Petra Kolmanna, ale v polovině úvodní části vyrovnal Šimon Slavíček a v čase 38:40 otočil stav v přesilové hře Pavel Novák. V závěrečném dějství zpečetil výsledek Matěj Zadražil. Kolín prohrál třetí z uplynulých čtyř utkání.
Obhájce triumfu v první lize Jihlava zdolala před vlastním publikem Zlín 3:2 a poprvé v sezoně uspěla podruhé za sebou. Navázala na středeční vítězství v derby v Třebíči 2:1 v prodloužení a celkově uspěla počtvrté v ročníku. Dukla sice dvakrát prohrávala, ale obrat dovršil po 36 sekundách třetí třetiny čtyřiačtyřicetiletý útočník Tomáš Čachotský. Zlín, který od sestupu z extraligy v roce 2022 nechyběl čtyřikrát za sebou ve finále, počtvrté v řadě prohrál.
Pražská Slavia doma ztratila tříbrankový náskok s Třebíčí, ale nakonec vyhrála 4:3 po nájezdech. Připsala si třetí výhru v sedmém utkání v sezoně. Horácká Slavia musela strávit čtvrtou porážku za sebou. V rozstřelu rozhodl David Varvařovský, tři asistence si za Pražany připsal americký útočník Jake Gricius.
Po sérii tří vítězství neuspěl Přerov, který podlehl doma Litoměřicím 2:7. Stadion oslavil třetí výhru z posledních čtyř utkání. Třemi body za gól a dvě asistence se na ní podílel Ondřej Pšenička.
Havířov se ani v šestém duelu v sezoně nedočkal výhry. Zůstává se dvěma body poslední a Piráti se mu díky druhé výhře v ročníku vzdálili na rozdíl čtyři bodů. Na úspěchu Chomutova se podíleli shodně gólem a asistencí Američan Cole Coskey a Sebastián Redlich.
21:44 Ozols
36:54 Dundáček (Harkabus, Čachotský)
40:36 Čachotský (Michnáč, Kulda)
00:16 Číp (Jarůšek, Paukku)
32:11 Doktor (Heš)
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Dundáček, L. Mareš, Švec, Riedl, Rimko – Štefančík, Kulda, Michnáč (C) – Čachotský, Menšík, Lhoták (A) – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Pořízek, Jaroslav Brož.
Kantor (Huf) – Guévin, Šenkeřík (A), Škůrek, Ondračka, Port, Zavřel, Talafa – Číp, Paukku, Jarůšek (A) – Říčka, Holík (C), Válek – Doktor, P. Sedláček, Heš – Vaculík, Sadovikov, Köhler – Holba.
Rozhodčí: Wagner, Sýkora – Roischel, Landsmann
Počet diváků: 3267
02:46 Redlich (Hanzl, Coskey)
17:11 Boucher (Krutil)
33:08 Badinka
43:32 Coskey (Redlich, Žovinec)
13:15 Kucsera (Chroboček, Süss)
26:20 Šuhaj (Bednář, Teper)
Jekel (Málek) – Baránek, Vandas, Krutil, Matějíček, Žovinec (C), Konvalinka, Žižka, Kadeřávek – Redlich, Hanzl, Coskey – Matyáš Svoboda, Šilar, T. Svoboda – Boucher, Přikryl (A), Bareš – Badinka, Eret, Šprynar.
Kořének (Žukov) – Hromádka, Stříteský, Bilčík, Chroboček (A), Teper, Ševčík – Kordule, Jáchym, Razgals – Zaťovič (C), Süss, Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Koudelný, Petr, Tvrdý.
Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Baxa, Dědek
Počet diváků: 1713
26:02 Střondala (Kofroň, Ostřížek)
32:22 Kofroň (Matiaško, Ostřížek)
42:58 Kofroň (Střondala, Ostřížek)
48:55 Ižacký (Lednický, Střondala)
55:54 Štěpánek (Hauser)
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Zielinski, Rašner, Prčík, Aubrecht, Volas – Matiaško, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Lednický, Střondala, Ižacký – Haas, Macháček, Indrst – Gerych, Spěváček, R. Švančara.
Matěcha (Tuláček) – Kolář (A), Vápeník, Tvrdík, Voženílek, Nedbal (C), Rájek – Hauser, Rákos (A), Formánek – Kusý, Hrníčko, Kaplan – Kalužík, Stránský, Pavlata – Macek, Rolinek, Štěpánek.
Rozhodčí: Veselý, Grygera – Maštalíř, Kapitanov
Počet diváků: 648
10:25 Slavíček (P. Novák, Prokeš)
38:39 P. Novák (Pech, Eichler)
48:21 Zadražil (Dančišin)
02:03 Kolmann (Pajer)
F. Novotný (Mařík) – Cícha, Kříž, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, J. Šedivý – Tomáš Chlubna, Mertl (A), Valský – Jungwirth, Pech (C), Drančák – P. Novák, Prokeš (A), Slavíček – Dančišin, Zadražil, Babka – Všetečka.
Soukup (Kasal) – Piegl, Kolmann (C), Černohorský, Adamec, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Závora, Hašek, Chalupa – Veselý, P. Moravec, P. Svoboda – Zvagulis, Malínek, Ouřada – Pokorný, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek.
Rozhodčí: Micka, Matoušek – Jindra, Teršíp
Počet diváků: 1100
11:44 Vehovský (Mácha)
14:38 M. Novák (Mrázek)
12:06 Jelínek (Špilka)
18:40 Smetana (Pšenička, Hrabík)
19:40 Sklenář (Ton)
20:35 Pšenička
27:21 Ton (Kern, J. Tůma)
30:23 Hrabík (Suhrada, Pšenička)
31:35 S. Fiala (R. Chlán, Samson)
Schnattinger (28. Honzík) – Krisl (C), Mozr, Kašalevič, Černý, Zbořil (A), Šišák – Ministr, M. Novák (A), Mrázek – Březina, Pechanec, Žálčík – Mácha, Skuhrovec, Hradil – Čechmánek, Hanák, Vehovský – D. Moravec.
Škorpík (Volevecký) – Suhrada (A), Pavlák, Smetana (C), Koštoval, J. Tůma, Samson, T. Tůma – Pšenička, Hrabík, Sklenář – Ton (A), Kern, Přibyl – Holčák, Špilka, Jelínek – L. Král, S. Fiala, R. Chlán.
19:09 Jenáček (Klhůfek, Jandus)
26:33 E. Pospíšil (Jenáček, Plos)
45:15 Straka (Šmerha)
53:27 Dědek (Straka, Šmerha)
48:55 Jan Kučera (Štebih, Csamangó)
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Weinhold, Slováček (C), Šalda, Kříženecký, Jenáček, Zahradníček (A), Stodůlka – Suchý, E. Pospíšil, Straka – Jandus, Klhůfek (A), Šmerha – Costa, Dědek, Plos – A. Koláček, Š. Bláha, L. Adámek – Kovář.
Habal (Dybal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Vogel, J. Müller, Dorot – Vracovský, Kverka (A), Dommers – Šik, Osmík, Dalecký (A) – Jan Kučera, Šiler, Csamangó – Šlechta, M. Adámek, Janata.
Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Vašíček, Raszka
Počet diváků: 1966
01:48 Kružík (Gricius, Piskáček)
27:48 M. Beran (Kružík, Gricius)
31:12 Šťovíček (Gricius, Průžek)
Varvařovský
32:34 Kozlík (Rob, Nahodil)
37:10 Dočekal (Psota, Vodný)
56:58 Vodný (Psota, Bittner)
Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Piskáček, Gaspar (A), Havlín, Havránek, Kočí – Šťovíček, Knotek (A), Elias – M. Beran, Gricius, Kružík – Berka, Trunda, Průžek – Židlický, Tichý, Varvařovský – Polák.
Jan Brož (Mičán) – Ošmera, Stehlík, Bartejs, T. Müller, E. Mareš, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jan Kučera, Vodný, V. Brož.
Rozhodčí: Valenta, Domský – Sýkora, Černohlávek
|KLUB
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|Pardubice B
|7
|5
|1
|0
|1
|24:15
|17
|2.
|Vsetín
|6
|4
|2
|0
|0
|25:7
|16
|3.
|Tábor
|7
|4
|1
|0
|2
|16:12
|14
|4.
|Litoměřice
|7
|3
|1
|1
|2
|26:19
|12
|5.
|Přerov
|7
|4
|0
|0
|3
|17:19
|12
|6.
|Frýdek-Místek
|7
|2
|2
|1
|2
|21:20
|11
|7.
|Kolín
|7
|2
|2
|1
|2
|20:20
|11
|8.
|Jihlava
|7
|2
|2
|0
|3
|18:21
|10
|9.
|Slavia Praha
|7
|2
|1
|1
|3
|20:24
|9
|10.
|Třebíč
|7
|2
|0
|3
|2
|14:19
|9
|11.
|Sokolov
|7
|2
|0
|2
|3
|19:25
|8
|12.
|Zlín
|7
|2
|0
|1
|4
|18:24
|7
|13.
|Chomutov
|7
|2
|0
|0
|5
|17:23
|6
|14.
|Havířov
|6
|0
|0
|2
|4
|10:17
|2