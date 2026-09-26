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Pardubice B už vedou první ligu jen o bod, veterán Čachotský sestřelil Zlín

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  20:49
Jihlavský útočník Tomáš Čachotský se raduje z vítězného gólu.

Jihlavský útočník Tomáš Čachotský se raduje z vítězného gólu. | foto: Luboš Vácha

Jihlavský Lukáš Lhoták padá v souboji se zlínským Tomem Ondračkou.
Zlínští hokejisté se radují z gólu.
Zlínský útočník Vojtěch Port ujíždí Tomáši Čachotskému z Jihlavy.
Jihlavský Marcel Štefančík se probíjí mezi Richardem Jarůškem a Vojtěchem...
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Hokejisté vedoucích Pardubic B prohráli v 6. kole první ligy ve Frýdku-Místku 1:4 a v sedmém utkání v sezoně si připsali první porážku. Jejich náskok v čele tabulky před druhým Vsetínem se snížil na jediný bod.

Valaši před vlastním publikem zvítězili nad Sokolovem 4:1, zůstávají jediným neporaženým celkem v soutěži a mají ještě zápas k dobru. Bez výhry je nadále nováček Havířov, který prohrál na ledě předposledního Chomutova 2:4.

Pardubice B ve středu ztratily první bod po výhře 6:5 v prodloužení nad Slavií a duel ve Frýdku-Místku jim vůbec nevyšel. Východočeši se prosadili až v závěru za stavu 0:4, dva góly jim dal David Kofroň, který si připsal i asistenci. Střelec prvního gólu Vojtěch Střondala měl bilanci 1+2 a David Ostřížek zaznamenal tři přihrávky. Frýdek-Místek vyhrál třetí ze čtyř domácích duelů v ročníku.

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Vsetín dosud ztratil jen dva body. Proti Sokolovu se dostal do vedení 51 sekund před koncem první třetiny díky Šimonu Jenáčkovi. Ve 27. minutě využil přesilovou hru Erik Pospíšil a v čase 45:15 zvýšil Petr Straka na 3:0. Miroslavu Svobodovi sebral nulu ve 49. minutě slovinský obránce Miha Štebih. Poslední slovo měl ještě domácí Matyáš Dědek. Baník si připsal pátou prohru v ročníku.

Na třetí místo se posunul Tábor, který zvítězil doma nad Kolínem 3:1 a vyhrál pátý z posledních šesti zápasů. Hostující Kozlové sice vedli od 3. minuty po gólu Petra Kolmanna, ale v polovině úvodní části vyrovnal Šimon Slavíček a v čase 38:40 otočil stav v přesilové hře Pavel Novák. V závěrečném dějství zpečetil výsledek Matěj Zadražil. Kolín prohrál třetí z uplynulých čtyř utkání.

Obhájce triumfu v první lize Jihlava zdolala před vlastním publikem Zlín 3:2 a poprvé v sezoně uspěla podruhé za sebou. Navázala na středeční vítězství v derby v Třebíči 2:1 v prodloužení a celkově uspěla počtvrté v ročníku. Dukla sice dvakrát prohrávala, ale obrat dovršil po 36 sekundách třetí třetiny čtyřiačtyřicetiletý útočník Tomáš Čachotský. Zlín, který od sestupu z extraligy v roce 2022 nechyběl čtyřikrát za sebou ve finále, počtvrté v řadě prohrál.

Zlínští hokejisté se radují z gólu.

Pražská Slavia doma ztratila tříbrankový náskok s Třebíčí, ale nakonec vyhrála 4:3 po nájezdech. Připsala si třetí výhru v sedmém utkání v sezoně. Horácká Slavia musela strávit čtvrtou porážku za sebou. V rozstřelu rozhodl David Varvařovský, tři asistence si za Pražany připsal americký útočník Jake Gricius.

Po sérii tří vítězství neuspěl Přerov, který podlehl doma Litoměřicím 2:7. Stadion oslavil třetí výhru z posledních čtyř utkání. Třemi body za gól a dvě asistence se na ní podílel Ondřej Pšenička.

Havířov se ani v šestém duelu v sezoně nedočkal výhry. Zůstává se dvěma body poslední a Piráti se mu díky druhé výhře v ročníku vzdálili na rozdíl čtyři bodů. Na úspěchu Chomutova se podíleli shodně gólem a asistencí Američan Cole Coskey a Sebastián Redlich.

Maxa liga
6. kolo 26. 9. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : RI Okna Berani Zlín 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Góly:
21:44 Ozols
36:54 Dundáček (Harkabus, Čachotský)
40:36 Čachotský (Michnáč, Kulda)
Góly:
00:16 Číp (Jarůšek, Paukku)
32:11 Doktor (Heš)
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Dundáček, L. Mareš, Švec, Riedl, Rimko – Štefančík, Kulda, Michnáč (C) – Čachotský, Menšík, Lhoták (A) – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Pořízek, Jaroslav Brož.
Sestavy:
Kantor (Huf) – Guévin, Šenkeřík (A), Škůrek, Ondračka, Port, Zavřel, Talafa – Číp, Paukku, Jarůšek (A) – Říčka, Holík (C), Válek – Doktor, P. Sedláček, Heš – Vaculík, Sadovikov, Köhler – Holba.

Rozhodčí: Wagner, Sýkora – Roischel, Landsmann

Počet diváků: 3267

Maxa liga
6. kolo 26. 9. 2026 17:30
Piráti Chomutov : AZ Havířov 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Góly:
02:46 Redlich (Hanzl, Coskey)
17:11 Boucher (Krutil)
33:08 Badinka
43:32 Coskey (Redlich, Žovinec)
Góly:
13:15 Kucsera (Chroboček, Süss)
26:20 Šuhaj (Bednář, Teper)
Sestavy:
Jekel (Málek) – Baránek, Vandas, Krutil, Matějíček, Žovinec (C), Konvalinka, Žižka, Kadeřávek – Redlich, Hanzl, Coskey – Matyáš Svoboda, Šilar, T. Svoboda – Boucher, Přikryl (A), Bareš – Badinka, Eret, Šprynar.
Sestavy:
Kořének (Žukov) – Hromádka, Stříteský, Bilčík, Chroboček (A), Teper, Ševčík – Kordule, Jáchym, Razgals – Zaťovič (C), Süss, Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Koudelný, Petr, Tvrdý.

Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Baxa, Dědek

Počet diváků: 1713

Maxa liga
6. kolo 26. 9. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Dynamo Pardubice B 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly:
26:02 Střondala (Kofroň, Ostřížek)
32:22 Kofroň (Matiaško, Ostřížek)
42:58 Kofroň (Střondala, Ostřížek)
48:55 Ižacký (Lednický, Střondala)
Góly:
55:54 Štěpánek (Hauser)
Sestavy:
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Zielinski, Rašner, Prčík, Aubrecht, Volas – Matiaško, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Lednický, Střondala, Ižacký – Haas, Macháček, Indrst – Gerych, Spěváček, R. Švančara.
Sestavy:
Matěcha (Tuláček) – Kolář (A), Vápeník, Tvrdík, Voženílek, Nedbal (C), Rájek – Hauser, Rákos (A), Formánek – Kusý, Hrníčko, Kaplan – Kalužík, Stránský, Pavlata – Macek, Rolinek, Štěpánek.

Rozhodčí: Veselý, Grygera – Maštalíř, Kapitanov

Počet diváků: 648

Maxa liga
6. kolo 26. 9. 2026 17:00
HC Tábor : SC Retia Kolín 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly:
10:25 Slavíček (P. Novák, Prokeš)
38:39 P. Novák (Pech, Eichler)
48:21 Zadražil (Dančišin)
Góly:
02:03 Kolmann (Pajer)
Sestavy:
F. Novotný (Mařík) – Cícha, Kříž, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, J. Šedivý – Tomáš Chlubna, Mertl (A), Valský – Jungwirth, Pech (C), Drančák – P. Novák, Prokeš (A), Slavíček – Dančišin, Zadražil, Babka – Všetečka.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Piegl, Kolmann (C), Černohorský, Adamec, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Závora, Hašek, Chalupa – Veselý, P. Moravec, P. Svoboda – Zvagulis, Malínek, Ouřada – Pokorný, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek.

Rozhodčí: Micka, Matoušek – Jindra, Teršíp

Počet diváků: 1100

Maxa liga
6. kolo 26. 9. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : HC Stadion Litoměřice 2:7 (2:3, 0:4, 0:0)
Góly:
11:44 Vehovský (Mácha)
14:38 M. Novák (Mrázek)
Góly:
12:06 Jelínek (Špilka)
18:40 Smetana (Pšenička, Hrabík)
19:40 Sklenář (Ton)
20:35 Pšenička
27:21 Ton (Kern, J. Tůma)
30:23 Hrabík (Suhrada, Pšenička)
31:35 S. Fiala (R. Chlán, Samson)
Sestavy:
Schnattinger (28. Honzík) – Krisl (C), Mozr, Kašalevič, Černý, Zbořil (A), Šišák – Ministr, M. Novák (A), Mrázek – Březina, Pechanec, Žálčík – Mácha, Skuhrovec, Hradil – Čechmánek, Hanák, Vehovský – D. Moravec.
Sestavy:
Škorpík (Volevecký) – Suhrada (A), Pavlák, Smetana (C), Koštoval, J. Tůma, Samson, T. Tůma – Pšenička, Hrabík, Sklenář – Ton (A), Kern, Přibyl – Holčák, Špilka, Jelínek – L. Král, S. Fiala, R. Chlán.
Maxa liga
6. kolo 26. 9. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Baník Sokolov 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly:
19:09 Jenáček (Klhůfek, Jandus)
26:33 E. Pospíšil (Jenáček, Plos)
45:15 Straka (Šmerha)
53:27 Dědek (Straka, Šmerha)
Góly:
48:55 Jan Kučera (Štebih, Csamangó)
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Weinhold, Slováček (C), Šalda, Kříženecký, Jenáček, Zahradníček (A), Stodůlka – Suchý, E. Pospíšil, Straka – Jandus, Klhůfek (A), Šmerha – Costa, Dědek, Plos – A. Koláček, Š. Bláha, L. Adámek – Kovář.
Sestavy:
Habal (Dybal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Vogel, J. Müller, Dorot – Vracovský, Kverka (A), Dommers – Šik, Osmík, Dalecký (A) – Jan Kučera, Šiler, Csamangó – Šlechta, M. Adámek, Janata.

Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Vašíček, Raszka

Počet diváků: 1966

Maxa liga
6. kolo 26. 9. 2026 15:00
HC Slavia Praha : SK Horácká Slavia Třebíč 4:3N (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
01:48 Kružík (Gricius, Piskáček)
27:48 M. Beran (Kružík, Gricius)
31:12 Šťovíček (Gricius, Průžek)
Varvařovský
Góly:
32:34 Kozlík (Rob, Nahodil)
37:10 Dočekal (Psota, Vodný)
56:58 Vodný (Psota, Bittner)
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Piskáček, Gaspar (A), Havlín, Havránek, Kočí – Šťovíček, Knotek (A), Elias – M. Beran, Gricius, Kružík – Berka, Trunda, Průžek – Židlický, Tichý, Varvařovský – Polák.
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Ošmera, Stehlík, Bartejs, T. Müller, E. Mareš, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jan Kučera, Vodný, V. Brož.

Rozhodčí: Valenta, Domský – Sýkora, Černohlávek

KLUBZVVPPPPSB
1.Pardubice B7510124:1517
2.Vsetín6420025:716
3.Tábor7410216:1214
4.Litoměřice7311226:1912
5.Přerov7400317:1912
6.Frýdek-Místek7221221:2011
7.Kolín7221220:2011
8.Jihlava7220318:2110
9.Slavia Praha7211320:249
10.Třebíč7203214:199
11.Sokolov7202319:258
12.Zlín7201418:247
13.Chomutov7200517:236
14.Havířov6002410:172
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0:0
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26. 9. 22:00
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