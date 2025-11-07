Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů

  20:41
Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti zápasů. Dynamo zmírnilo porážku ve třetí třetině. Ostatní týmy ve 20. kole nastoupí až v sobotu.

Hokejisté pražské Slavie se radí. | foto: Veronika Mašátová / HC Slavia Praha

V dresu Slavie se postarali o góly útočníci Jan Knotek první třetině a Jake Gricius ve druhé. O čisté konto připravil Jaroslava Pavelku ve 48. minutě Michal Hrádek.

Svěřenci staronového kouče Richarda Krále, který převzal Pardubice B minulou sobotu, prohráli po sérii tří výher a zůstali v tabulce předposlední.

Maxa liga
20. kolo 7. 11. 2025 17:30
HC Dynamo Pardubice B : HC Slavia Praha 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly:
47:15 Hrádek (Nedbal)
Góly:
06:38 J. Knotek (Průžek, Holý)
35:55 Gricius (Holý, Šťovíček)
Sestavy:
Vomáčka (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Hrádek, Rájek – Pekař, Hrníčko, Pavlata – Herčík, Rákos (A), Formánek – Kaplan, Rolinek, Stránský – Štěpánek, Rouha, Pochobradský – T. Zeman.
Sestavy:
Pavelka (Höhlig) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Gricius, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Slavíček – M. Beran, Přikryl, Průžek – Berka, Trunda, Čermák – Tichý.

Rozhodčí: Veselý, Bernat – Juránek, Landsmann

Počet diváků: 319

KLUBZVVPPPPSB
1.Slavia Praha201421367:3747
2.Litoměřice191012663:5034
3.Kolín19913652:4232
4.Přerov19921748:4732
5.Jihlava17911640:3830
6.Vsetín19562657:5429
7.Zlín19722851:5527
8.Třebíč19722845:5227
9.Tábor19713854:5626
10.Poruba18712850:4825
11.Frýdek-Místek18614751:5424
12.Sokolov18271842:5721
13.Pardubice B204321145:6320
14.Chomutov18504944:5619
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Jevgenij Kuzněcov z Caroliny slaví gól.

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády

Premium
Třinecký útočník Libor Hudáček provokativně slaví vítězný gól do sítě Pardubic...

Libor Hudáček, stejně jako hokejový Třinec, jitří v extralize emoce. O tom i o slovenské reprezentaci a přístupu k hráčům z ruské KHL v době války mluví Hudáček pro iDNES.cz a MF DNES, jejichž...

7. listopadu 2025

Červenka podepsán. A co bratři Kašovi? Spekulace teď nejsou fér, říká Sýkora

Sportovní šéf Petr Sýkora (8. září 2025)

O prodloužení smlouvy s Romanem Červenkou říká: „Jednání byla poměrně rychlá, dohodli jsme se snadno.“ Petr Sýkora, sportovní ředitel hokejových Pardubic, ale dobře ví, že všechno rozhodně nejde se...

7. listopadu 2025  18:18

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...

7. listopadu 2025  17:55

Hokejistky prohrály i druhou přípravu, tentokrát nestačily na Finsko

Zklamání Češek po prohraném duelu o bronz.

České hokejistky neuspěly ani ve druhém utkání na turnaji ve švédském Ängelholmu a po domácí reprezentaci prohrály s Finskem 1:4. O jediný gól výběru vedeného kanadskou trenérkou Carlou MacLeodovou...

7. listopadu 2025  16:39

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.

Od minulého víkendu David Kämpf nehraje, v těžké situaci si dává hokejovou pauzu. Vzhledem ke své smlouvě vypadl z nablýskané NHL, od farmy svého Toronta v nižší soutěži AHL se posléze odpojil. Teď...

7. listopadu 2025  16:21

Bostonská proměna: tým slaví, Zacha kryje Pastrňáka. Už umíme vydržet, zní z kabiny

Čeští hokejisté ve službách Bostonu, David Pastrňák (88) s Pavlem Zachou (18),...

Když Boston hrál ke konci října v Ottawě, odvážel si děsivý, sedmigólový debakl. A navíc sedmou porážku z posledních osmi zápasů. Utekly ani ne dva týdny a chmury vymizely. Hokejoví Bruins se v NHL...

7. listopadu 2025  14:04

Pro Cibulku už Finské hry skončily. V Praze podstoupí vyšetření stehenního svalu

Tomáš Cibulka vyváží puk, za ním švédský útočník Noah Östlund.

Finské hry skončily pro hokejového obránce Tomáše Cibulku kvůli zranění předčasně už po prvním utkání. Ve čtvrtečním úvodním vystoupení v Ängelholmu proti domácím Švédům (porážka 1:3) odešel z ledu...

7. listopadu 2025  13:24

Prvoligové kluby vyzvaly „arogantní“ APK: Debatě o baráži se nevyhýbejte

STOP BARÁŽI! Transparent vsetínských fanoušků ve Zlíně.

Rozpoutala se přestřelka mezi hokejovou extraligou a prvoligovými kluby, které mají svár ohledně baráže. První obviňují druhé z nekonstruktivního jednání, druzí se brání: Nezkreslujte fakta! Sdružení...

7. listopadu 2025  13:17

Petr: Litvínov? Šílenství! Po porážce se v hockeytownu stydíte i nakupovat

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr,...

Posedlost hokejem poznává v Litvínově na vlastní kůži. Teď je ta kůže možná i husí, neboť Severočechům to v extralize skřípe, budoucnost klubu je mlhavá a atmosféra ve všech směrech napjatá. „Když...

7. listopadu 2025  12:51

