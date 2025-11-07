V dresu Slavie se postarali o góly útočníci Jan Knotek první třetině a Jake Gricius ve druhé. O čisté konto připravil Jaroslava Pavelku ve 48. minutě Michal Hrádek.
Svěřenci staronového kouče Richarda Krále, který převzal Pardubice B minulou sobotu, prohráli po sérii tří výher a zůstali v tabulce předposlední.
47:15 Hrádek (Nedbal)
06:38 J. Knotek (Průžek, Holý)
35:55 Gricius (Holý, Šťovíček)
Vomáčka (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Hrádek, Rájek – Pekař, Hrníčko, Pavlata – Herčík, Rákos (A), Formánek – Kaplan, Rolinek, Stránský – Štěpánek, Rouha, Pochobradský – T. Zeman.
Pavelka (Höhlig) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Gricius, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Slavíček – M. Beran, Přikryl, Průžek – Berka, Trunda, Čermák – Tichý.
Rozhodčí: Veselý, Bernat – Juránek, Landsmann
Počet diváků: 319
|KLUB
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|Slavia Praha
|20
|14
|2
|1
|3
|67:37
|47
|2.
|Litoměřice
|19
|10
|1
|2
|6
|63:50
|34
|3.
|Kolín
|19
|9
|1
|3
|6
|52:42
|32
|4.
|Přerov
|19
|9
|2
|1
|7
|48:47
|32
|5.
|Jihlava
|17
|9
|1
|1
|6
|40:38
|30
|6.
|Vsetín
|19
|5
|6
|2
|6
|57:54
|29
|7.
|Zlín
|19
|7
|2
|2
|8
|51:55
|27
|8.
|Třebíč
|19
|7
|2
|2
|8
|45:52
|27
|9.
|Tábor
|19
|7
|1
|3
|8
|54:56
|26
|10.
|Poruba
|18
|7
|1
|2
|8
|50:48
|25
|11.
|Frýdek-Místek
|18
|6
|1
|4
|7
|51:54
|24
|12.
|Sokolov
|18
|2
|7
|1
|8
|42:57
|21
|13.
|Pardubice B
|20
|4
|3
|2
|11
|45:63
|20
|14.
|Chomutov
|18
|5
|0
|4
|9
|44:56
|19