„Já nebudu říkat, jestli jsou tresty spravedlivé, nebo nespravedlivé, ale asi jsme je nějak tak očekávali,“ konstatoval litoměřický trenér Daniel Tvrzník, jehož tým zápas vyhrál 6:3.
Mela se strhla, když domácí Richard Žemlička mladší zakončil při power play soupeře do prázdné branky, ačkoli už rozhodčí pískli faul na něj a technický gól. Hostům se to nelíbilo, kluziště se změnilo v ring a nakonec se do sebe pustili i brankáři. Litoměřický Martin Michajlov trest nad rámec zápasu nedostal, pardubický Jakub Vondraš pykal jedno utkání, které vynechal už ve středu.
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Nevídané. Při hromadné bitce Litoměřic a Pardubic se porvali i brankáři
Za největšího hříšníka označila disciplinárka Pekaře. A Tvrzník nabídl svůj pohled proč. „Skočil ze střídačky na led a byl jak smyslů zbavený. Jezdil od jednoho k druhému, do každé bitky se zapojil jako druhý nebo třetí hráč Pardubic. Když se situace uklidnila, dobýval se z jejich na naši střídačku. Udělal velkou show,“ řekl ironicky trenér.
Jeho protějšek Richard Král to po zápase vnímal jinak: „Bylo to jeden na jednoho, takže já v tom nevidím nějaký problém.“ Ale připustil, že reakce jeho mužstva nebyla zcela v pořádku.
Další tresty? Za domácí jeden zápas Filip Kuťák a Sebastian Malát, dva Arkadij Bjakov. Za pardubickou rezervu bez postihu Tomáš Rolinek, jedna stopka Ondřej Chabada, tři Teodor Vápeník. V zápase rozhodčí udělili 282 trestných minut a deset hráčů vyfasovalo trest do konce utkání.
Nejbližší vzájemný zápas se uskuteční v úterý 29. prosince v Chrudimi, kde má pardubické béčko domácí led. Tvrzník doufá, že bude klid. „Šlo o první exces a s Ríšou Králem jsme se po té bitce domluvili, že si po zápase nepodáme ruce, aby k ničemu nedošlo. Věřím a doufám, že jsme natolik chytří lidé, že to v nic nepřeroste.“
Oba celky navzdory oslabené sestavě v minulém kole Maxa ligy vyhrály, béčko Dynama doma porazilo Havířov 3:2 po samostatných nájezdech, Litoměřice dokonce díky vítězství 4:1 vyloupily Zlín, dvakrát skóroval Hujer, poprvé v dospělém hokeji Samson.
„Do Zlína jsme nedali dohromady ani čtyři kompletní pětky, kluci to ale parádně odpracovali. Vyšel nám vstup do zápasu, pak nás podržel Michajlov. V takové sestavě tam vyhrát, to klobouk dolů,“ smekl Tvrzník před hráči.