Vsetín, Poruba a Třebíč na úvod play off uspěly doma, Sokolov se radoval venku

Vsetín musel od druhé třetiny dohánět ztrátu, protože vteřinu před první pauzou se za Slovan trefil Jiří Severa. Náskok držel až do 50. minuty, kdy vyrovnal obránce Lubomír Štach. V nájezdech se trefil jako jediný už v první sérii domácí David Březina. Valaši tak vyhráli pošesté za sebou.

Prostějov, kterému se v poslední době vůbec nedaří a dohrál dlouhodobou část se sedmi porážkami v řadě bez bodové zisku, dlouho sahal v Ostravě po úspěchu.

Jestřábi se po 41 sekundách druhé třetiny radovali z první branky po trefě obránce Františka Hrdinky a drželi náskok do 52. minuty, kdy se prosadil slovenský bek Lukáš Kozák. V 63. minutě rozhodl ve prospěch favorita Michal Hotěk a Poruba tak vyhrál i čtvrtý duel pod novým trenérem Karlem Suchánkem.

Třebíč oba duely v základní části se Slavií prohrála, ale tentokrát se radovala. Ukončila také sérii tří výher Pražanů z konce dlouhodobé části. Horáckou Slavii dostal v 15. minutě do vedení v přesilové hře pěti proti třem Lukáš Nedvídek.

V čase 31:32 vyrovnal v početní výhodě Daniel Kružík, ale domácím vrátil vedení také v přesilovce 119 sekund před koncem druhé části nejlepší střelec základní části Ladislav Bittner. V 57. minutě upravil na 3:1 Martin Šťovíček a sekundu před koncem při power play do prázdné branky dovršil výsledek Petr Beránek.

Litoměřice nedokázaly navázat na sérii pěti výher z konce základní části a Sokolov naopak šel do play off po třech prohrách v řadě, ale na severu Čech jej už po 109 vteřinách hry dostal ve vlastním oslabení do vedení Marek Švec. Ve 23. minutě zvýšil náskok naopak v přesilové hře David Tůma.

O smazání ztráty Stadionu se postaral Martin Procházka, který nejdříve ve 46. minutě snížil a prodloužení vynutil 35 sekund před koncem třetí třetiny. V čase 67:30 ale rozhodl ve prospěch hostů Adam Křemen.

HC Stadion Litoměřice : HC Baník Sokolov 2:3P (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1) Góly:

45:08 Procházka (Kremláček, Jebavý)

59:25 T. Svoboda (Kremláček, J. Holý) Góly:

01:49 Švec (T. Rohan)

22:54 D. Tůma (J. Pohl)

67:30 Křemen (Vitouch, J. Pohl) Sestavy:

Tomáš Král (A. Beran) – Marcel, Baláž, Výtisk (C), J. Holý, Kremláček, Jebavý (A), Háva – M. Beran (A), Miškář, Procházka – L. Stehlík, Válek, T. Svoboda – Berka, Urban, Konečný – Jindra, Jícha, Jánský. Sestavy:

Neužil (Cichoň) – Kadeřávek, A. Rulík, Přindiš (A), Poizl, J. Pohl, Březák, Tureček – Křemen, Vitouch, Kropáček – Švec, T. Rohan (C), D. Tůma – Vracovský, Kverka, Jiskra – Hašek, Vrána, Prymula. Rozhodčí: Jaroš, Micka – Jindra, Šimánek Stav série: 0:1

HC RT TORAX Poruba 2011 : LHK Jestřábi Prostějov 2:1P (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0) Góly:

51:53 Kozák (Korkiakoski, Szathmáry)

62:20 Hotěk (Endál, Hudeček) Góly:

20:41 Hrdinka (Hrníčko, Mrázek) Sestavy:

Muštukovs (Foltán) – Teper, Žovinec, Szathmáry, Kozák (C), T. Voráček, Urbanec, Slavík – Sikora (A), Hudeček, Pořízek – Korkiakoski, T. Jáchym, Stloukal – Špaček, Raška I, Endál (A) – Hotěk, Toman, Kanko. Sestavy:

Bláha (Wolf) – Piegl, Hrdinka, Drtil, P. Krejčí, Staněk, Hefka, Matyáš – Mrázek, Bartoš (A), Hrníčko – Žálčík (A), Chlán, Gago – M. Novák, T. Kaut (C), T. Jandus – Motloch, Janeček, Antoníček. Rozhodčí: Ondráček, Čech – Gančarčík, Polák Stav série: 1:0

VHK ROBE Vsetín : HC Slovan Ústí nad Labem 2:1N (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

49:09 Štach (A. Zeman)

Březina Góly:

19:58 Severa (Trávníček) Sestavy:

Gába (Málek) – Ondračka, Smetana, Hryciow, Bartko, Kudělka (C), Štach (A), Š. Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Babka, R. Vlach, R. Půček – Hořanský, Kucharczyk (A), Vítek – L. Bednář, A. Zeman, Berger. Sestavy:

Hamalčík (Haas) – Š. Havránek, J. Drtina (A), Klikorka, Vladimír Brož, Vacík, Vala, M. Voženílek – Severa, Vrdlovec, Trávníček (C) – Tůma (A), Matějček, O. Bláha – Grim, Protasenja, D. Sklenář – Jouza, Costa, M. Bláha. Rozhodčí: Koziol, Cabák – Hanzlík, Hranoš Stav série: 1:0