Místo vzletu pád. Znojmo končí trudnou sezonu, budoucnost je nejistá

Místo dalšího vzletu však přišel bolestivý pád. Po roce ve druhé nejvyšší soutěži se totiž Orli potupně vracejí zpět do podpalubí. Sezona, v níž paběrkovali od samého začátku, dostala tento týden sestupové razítko. „Kouše se to těžce. Nechtěli jsme to, nečekali jsme to, nevěřili jsme tomu. Je to fakt blbé,“ lamentuje znojemský útočník Dominik Sklenář.

Orli měli přes nepříznivý průběh sezony dost možností, jak kolosálnímu průšvihu přece jen uniknout. Těsně však prohráli klíčové duely ve Frýdku-Místku i nedávno doma se Slavií.

„Ale nestálo to na jednom zápase, bodů se zkrátka poztrácelo všude moc,“ ví kapitán Tomáš Svoboda. „Bavili jsme se o tom v šatně snad od listopadu, klukům jsem tehdy popisoval svoji zkušenost z Komety. Pamatuji tam pád ze druhého místa až na pozice, kdy jsme nehráli ani předkolo play off. Sezona je dlouhá, takže se nemá cenu sesypat ze špatného období, ale když se body ztrácí od začátku do konce, tak není fér to házet na podělaný zápas se Slavií,“ upozorňuje sedmatřicetiletý veterán.

Jeho tým se soužil především ve venkovních zápasech, v nichž posbíral zoufalých čtrnáct bodů, což je suverénně nejméně ze všech týmů. „O tom je potřeba se bavit, tam se prohrála sezona,“ konstatuje Svoboda.

Peníze byly, vhodní hráči ne

Venkovní trápení měl pomoct vyřešit trenér Václav Baďouček, kterého Orli přivedli v říjnu velet střídačce místo Jiřího Berouna, který se posunul do role asistenta.

43 bodů získalo Znojmo doma, kde bylo 6. nejlepší v soutěži. 14 bodů vybojovali Orli venku, kde byli suverénně nejhorší.

Ani tato změna však nezabrala. „Získat z 26 zápasů venku jen čtrnáct bodů, to je zkrátka hrozně málo. Doma jsme bodovali celkem dost, ale venku to bylo katastrofální.

Tam je to často urputnější, je to o větší bojovnosti a vystoupení z komfortní zóny, což se nám nedařilo,“ přibližuje Baďouček.

Nezabraly ani řezy v kádru, který se snažily pozvednout různé posily.

„Momentálně má Znojmo výborný mančaft. Poslední zápasy nastupují extraligou otřískaní kluci, ale přišli bohužel asi už pozdě,“ prohodil po vzájemném zápase před čtrnácti dny bývalý znojemský trenér Jiří Režnar, který vede lídra soutěže Porubu.

Zásah znojemského brankáře Dominika Groha v utkání s Jihlavou

Orli si pomáhali mimo jiné hráči z brněnské Komety. V brance se objevil mladý talent Jan Kavan, v útoku měli řádit Petr Kratochvíl a Pavel Jenyš. Obranu měl zase vylepšit z Českých Budějovic zapůjčený David Štich.

„Změny v sestavě bylo v průběhu sezony nutné udělat. I ty však vycházely z extrémně přebraného, omezeného trhu. Nebyli jsme tolik limitovaní financemi, měli jsme jisté prostředky na to hráče přivést, ale nemusíme si nalhávat, že do zachraňujícího se týmu se vždy lákají hráči hůře než do mužstva, které je aktuálně nahoře. Ne vše se tedy povedlo a dopadlo to takto,“ podotýká Baďouček.

Co dál? Čeká se na majitele

Budoucnost znojemského hokeje je nyní nejistá. Klub by mohl usiloval o odkoupení licence od některého ze stávajících prvoligových klubů, žádný prodejce se však nyní (alespoň veřejně) nenabízí.

„Je brzy přemýšlet nad druholigovou vizí a dalším postupem. Vizi navíc samozřejmě musí nastavit majitel klubu,“ říká Baďouček. Majitel Ohera se pro iDNES.cz odmítl vyjádřit. Na další kroky bude zvědavý i Svoboda, který byl nejproduktivnějším hráčem týmu.

„Budeme nyní jistě ještě pár dní trénovat. Máme aktivní smlouvy, žádné odjezdy na dovolenou nehrozí. Pak samozřejmě přijde otázka, co bude dál. Mám rodinu, děti. Jít na druhou stranu republiky mi už smysl nedává. Půjdu do toho s tím, že chci zůstat ve Znojmě,“ nastiňuje útočník. „Už musím přemýšlet, jestli vůbec mám pokračovat, a ne o tom, kde to bude. Je to na majiteli,“ oznamuje Svoboda.

Jinak situaci vidí třiadvacetiletý Sklenář. „Představa sezony ve druhé lize mě nyní příliš netěší, do Velkého Meziříčí se mi jezdit úplně nechce. Obávám se, že se aktuální úroveň týmu a podmínky z první ligy pro další sezonu udržet nedají,“ uvažuje.