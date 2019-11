Body se ode mě čekají, ví bek s geny útočníka

„Je to hodně dané tím, že jsem ofenzivní obránce, hraju přesilovky. Jsem tady od toho, abych dělal body. Po minulé sezoně se to navíc ode mě očekávalo. Na druhou stranu mám více minusů než loni. Ale stejně nejdůležitější je, že vyhráváme,“ říká pětadvacetiletý bek, který vládne týmové produktivitě s bilancí 3+17.



Máte v sobě ještě návyky z dob, kdy jste hrával v útoku?

Není jednoduché se jich zbavit. Dvacet let jsem hrál útočníka. Ale některé věci si více uvědomuji, že někdy nemůžu dopředu. Už to není jako loni, myslím defenzivněji.

Nezapomenete někdy, že jste obráncem?

Občas vymýšlím více, než bych měl. Hned si uvědomím, že je to blbost. Pak z toho plynou chyby a zbytečné ztráty. Snažím se je co nejvíce eliminovat.

Netáhne vás to zpátky do útoku?

Už ani ne. Vzadu mi to docela vyhovuje. Celou hru mám před sebou. Můžu rozehrávat a podporovat útok. I předtím jsem raději rozehrával, než skóroval.

V pondělí jste doma rozdrtili Benátky 8:0 a vyhráli posedmé za sebou. Jste v nejlepší formě v sezoně?

Proti Benátkám to byl pro nás povedený zápas od prvního střídání a až po poslední. Po úvodní třetině jsme si řekli, že nemůžeme usnout na vavřínech a musíme hrát až do konce, což jsme splnili. Za chvilku se soutěž dělí. Musíme současné formy využít a udělat co nejvíce bodů.

V téhle fázi sezony jste předtím tabulku asi nikdy nesledovali, že?

Po každém zápase se asi každý podívá nahoru i dolů. Teda kromě Budějovic, které mají na čele klid. Jinak je to hodně vyrovnané.

Před měsícem jste vypadli z první osmičky. Neměli jste obavy, že by vám mohla utéct?

Když je série porážek, tak je to v kabině těžší. Nedaří se a člověk se naštve i z malých věcí. Po zápase s Porubou jsme si všechno vyříkali. Přišli noví hráči, kteří výborně zapadli.

Čím jste se dostali na vítěznou vlnu?

Řekli jsme si, že musíme začít od jednoduchých věcí. Úplné základy, které se učí v žácích, a které v naší hře nebyly. Víme, že máme kvalitní mančaft, ale tyhle věci nám chyběly. Každý přijmul svoji roli a jsme tam, kde jsme.

Teď jste pátí. Díváte se před sebe, nebo spíše si hlídáte záda?

Hlavně chceme pořád vyhrávat, využít formy. Od druhé místa nás dělí kousek a samozřejmě chceme co nejvýše.

Před rozdělením soutěže odehrajete už jenom sedm zápasů, ale všechny proti soupeřům ze špičky. To vás hodně prověří, že?

Samozřejmě. Ale hlavně pro diváky to budou atraktivnější zápasy. Některé týmy ze spodku vyčkávají, co bude, a my v nich musíme vyhrát, takže jsme pod větším tlakem. S lepšími týmy se hraje otevřený hokej, každý se na to těší.

V letošní sezoně si Vsetín připomíná 80 let od založení klubu a vaše tvář zve na výstavu na zámku. Je vám to příjemné?

Je to asi dané tím, že jsem odchovanec. Víc bych v tom nehledal. Jako malý jsem chodil na hokeje, poslední titul si pamatuji ještě dost živě. Je to pro mě pocta a čest. O to více se musím snažit, aby si lidé neříkali: Je na plakátech a hraje pendrek. (úsměv)

Jak se vám líbí výstava?

Viděl jsem tam strašně moc nových věcí. Užil jsem si to i jako hokejový fanda. Obohatilo mě to.