O návratu do Budějovic jsem věděl déle, přiznává Kachyňa

dnes 10:24

Pět měsíců strávil v Havířově a vypracoval se mezi nejvytěžovanější hráče týmu. Obránce Ondřej Kachyňa (21 let) se po skončení hostování vrátil do českobudějovického Motoru, kde bude usilovat o postup do nejvyšší hokejové soutěže a pokusí se vybojovat si místo v sestavě. Fanouškům by se mohl představit už dnes od 16 hodin proti Chomutovu.

Kdy jste se vrátil zpět do Budějovic?

Hostování mi trvalo do konce ledna, takže ve čtvrtek jsem přijel na jih Čech a v pátek se zapojil do přípravy s Motorem. Jak dlouho jste jednali, zda se vrátíte z hostování?

Víceméně od začátku sezony jsme byli domluvení, že se po konci hostování vrátím. Už delší dobu jsem věděl, že se do Budějovic vrátím. Zástupci Havířova stáli o to, abyste v týmu zůstal?

Ano. Chtěli, abych vydržel až do konce sezony. Byli ve spojení s trenéry Motoru a vzájemně se domluvili, že pokračovat nebudu. Působení v týmu AZ Havířov hodnotíte pozitivně?

Sezona ještě není zdaleka u konce, nejdůležitější část teprve přijde, takže na obsáhlé hodnocení je čas. Celkově jsem byl v AZetu velmi spokojený a chtěl bych celému klub moc poděkovat, že mi ve všem vyšli vstříc a pomáhali mi. Dostával jste od trenéra Jiřího Režnara hodně prostoru ve hře?

Patřil jsem mezi hráče, kteří trávili na ledě nejvíce času. Průměrně jsem hrál více než osmnáct minut za zápas. Měl jsem od trenérů velkou důvěru, využívali mě na přesilovky i oslabení. Jsem jim vděčný. Odešel jste s bilancí nejproduktivnějšího obránce týmu. Považujete období v AZetu za prozatím nejúspěšnější v první lize?

Nejspíše ano. Snažil jsem se maximálně koncentrovat a dařilo se mi herně i bodově. Cítil jsem, že jsem se po všech stránkách zvedl. Sledoval jste na dálku počínání Motoru a situaci mezi obránci?

Pochopitelně jsem se neustále díval a se spoluhráči byl v kontaktu. Věděl jsem, jaká je situace. Marodka se postupem času rozrostla a útočník Jakub Babka často musel zaskakovat v obraně. Věříte, že přicházíte optimálně připravený, abyste si vybojoval místo v sestavě?

Doufám, že to zvládnu. O všem se pobavíme s trenéry a uvidíme, jak to bude vypadat.