Jednání skončilo v noci z pátku na sobotu. „Varianta se definitivně dojednala po dohodě s kabinou po konci šestého finálového utkání. Přesné časy začátků utkání, rozmístění sektorů během jednotlivých zápasů a další informace týkající se baráže přineseme v následujících dnech,“ píše jihlavský klub v prohlášení.

Celek z Vysočiny staví novou Horáckou arénu, ta ovšem bude hotová až na podzim. V blízkém Brně ještě minimálně o víkendu pokračuje extraligové play off a Jihlava potřebovala hádanku se stadionem rozluštit co nejdříve. Sezona pokračuje taktéž v Pardubicích i druholigovém Táboře. V Českých Budějovicích se zase koná ženské mistrovství světa.

V úvahu připadal stadion v Hradci Králové, nicméně z Jihlavy je to po dálnici rychlejší do Olomouce. „My nemáme na výběr. Od začátku jsme věděli, že kdybychom soutěž vyhráli, stadion v Pelhřimově by neodpovídal normám. Jednoduché to nebude, zvlášť po únavě a v počtu, ve kterém jsme,“ řekl trenér Dukly Viktor Ujčík po pátečním finále. V něm Jihlava porazila Zlína 4:1 a připsala si čtvrté vítězství v sérii.

„Čistě ze sportovního hlediska je tahle varianta pro nás příjemná,“ připustil marketingový manažer hokejové Olomouce Simon Vejtasa. Zároveň dodal, že první dva zápasy, tedy ty, kdy bude Olomouc domácím týmem i papírově, očekává vyprodané.

Bude Ujčík rozhodovat baráž?

Olomouc a Jihlava se v prvních zápasech střetnou ve středu (17.00) a ve čtvrtek (18.00). Papírově domácí zápasy Jihlavy se odehrají v neděli a na Velikonoční pondělí.

Zatímco Olomouc měla přes měsíc odpočinku, Jihlava má po náročném play off pouze čtyři dny volna. „Formát není šťastný, pro týmy z Maxa ligy to není dobře nastavené. Začneme se připravovat, uvidíme, kolik budeme mít lidí, bez doktorů bychom nebyli schopní poskládat tým na poslední finále,“ povzdechl si Ujčík.

V rozhodujícím zápase proti Zlínu chyběli například útočnici Tomáš Čachotský a Matouš Menšík.

Viktor Ujčík zároveň figuruje jako předseda Disciplinární komise APK LH, dodatečně tak rozhoduje o potrestání hráčů v extraligových zápasech. Do jeho kompetence by tak za jiných okolností spadala i extraligová baráž. „Je možnost, že já budu rozhodovat finále a baráž někdo jiný z disciplinárky,“ ubezpečil Ujčík.