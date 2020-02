Jubilant Válek: Já proti Krpálkovi? Třeba budu konečně pořádně bit

„Olda 60“ - oslovení pro účast na exhibici Brankáři: Dominik Hašek, Pavel Maláč, Pavel Falta, Oldřich Svoboda, Petr Čech Obránci: Milan Chalupa, Radoslav Svoboda, Petr Svoboda, Karel Horáček, Rostislav Urban, Ota Klapka, Bedřich Ščerban, Lukáš Krpálek, Richard Adam, Josef Řezníček, Roman Kaňkovský, František Musil, Jaroslav Benák, Petr Kuchyňa Útočníci: Oldřich Válek a synové Patrik Válek a Oldřich Válek, Viktor Ujčík, Oldřich Bakus, Sagvan Tofi, Petr Rosol, Vladimír Kameš, Petr Klíma, Petr Hubáček, Ivo Kaderka, Josef Marha, Tomáš Chlubna, Milan Kastner, Tomáš Kucharčík, Martin Dejdar, Jiří Poukar, Aleš Polcar, Roman Mejzlík, Robert Záruba, Ondřej Vetchý, Patrik Eliáš Trenéři: Stanislav Neveselý, Jan „Gusta“ Havel, Miloš Říha Realizační tým: Pavel Křížek, Libor Kuchyňa, Petr Mlíkovský, Josef Sobota

Bezpochyby půjde o důstojnou oslavu životního jubilea. Na narozeninovou párty bývalého hokejového reprezentanta, mistra světa a čtyřnásobného republikového šampiona Oldřicha Válka dorazí za necelý měsíc do Jihlavy hvězdy sportovního i společenského života v Česku.

Ostatně i sám Válek byl v době své největší hokejové slávy celebritou. Konkrétně na jeho tvrdou hru a přesnou střelu se jen v Jihlavě chodila dívat pravidelně spousta lidí.

A 8. března mají šanci ho vidět znovu. U příležitosti jeho 60. narozenin a chystané hokejové exhibice. „Já se určitě rozbulím, i když lidí přijde jen pár a něco na mě z hlediště zakřičí,“ hlásil s úsměvem Válek.

Troufám si tvrdit, že diváků přijde určitě mnohem víc než jen pár. Myslím, že se stačí podívat na předběžnou soupisku. Mimochodem, jaký z ní máte pocit vy?

Jestli se skutečně zúčastní všichni, kteří předběžně slíbili, že dorazí, tak to bude moc pěkné. Já osobně jsem třeba strašně rád za judistu Lukáše Krpálka, který měl ten den letět do Maroka na nějaké závody, a raději přijede do Jihlavy na moje narozeniny. To je borec.

Olympijský vítěz...

Pro mě ani tu olympiádu vyhrát nemusel, vážil bych si ho stejně. Je to upřímný kluk z Vysočiny. Výborný sportovec a jak ho tak sleduju, tak i hrozně hodný člověk.

Ani bývalého fotbalového gólmana Petra Čecha asi moc lidí na narozeninách mít nebude.

To je pravda, slíbil, že dorazí, pokud to bude jenom trochu možné. A už teď můžu prozradit, že chytat bude za můj tým. Střídat v brankovišti by se měl s Dominikem Haškem.

A Lukáš Krpálek bude také na vaší straně?

Ten by měl hrát proti nám.

Při jeho postavě to možná bude trochu o strach. A to při vší úctě k vaší figuře...

Musím se mu co nejvíc vyhýbat. (směje se) Budu raději jezdit dostatečně daleko od něj.

Žák pozvání na exhibici odmítl Na březnovou oslavu 60. narozenin legendárního jihlavského hokejisty Oldřicha Válka se chystá řada jeho bývalých spoluhráčů z Dukly Jihlava. Až na útočníka Augustina Žáka. Přitom právě o něm kdysi sám Válek prohlásil, že to byl jeho dvorní nahrávač. „Nejraději bych si ho přibalil s sebou,“ vykládal před lety Válek novinářům krátce před tím, než z Jihlavy odešel v roce 1989 zkusit štěstí do finské ligy. „S Oldou jsem se domluvil, že jeho narozeniny půjdeme oslavit spolu, protože jsme toho opravdu hodně prožili. Ale na té chystané akci hrát nebudu,“ oznámil Žák. A důvod? „Když v roce 2017 vybíralo vedení Dukly 32 osobností klubu u příležitosti oslav 60 let od vzniku, tak jsem se na seznam nedostal ani s devíti odehranými sezonami, čtyřmi tituly a jedním vítězstvím ve Spengler Cupu. Já ten výběr plně respektuju. Nevím, jaká byla kritéria, ale tehdy jsem si řekl, že už na žádném zápase legend Dukly hrát nebudu, protože by mi někdo logicky mohl říct: Co ty tady děláš, ty přece žádná osobnost Dukly nejsi,“ objasnil svou absenci Žák.

Když se tak dívám na soupisku, jedno jméno mi tam trochu chybí. Pamatuju si, jak jste odcházel hrát do Finska a v rozhovoru pro tehdejší časopis Stadion jste se nechal slyšet, že byste si s sebou nejraději přibalil i Augustina Žáka.

Však jsem ho na seznam hostů napsal hned za své dva kluky Oldu a Patrika. Chystám se mu ještě zavolat, třeba ho přesvědčím a přijde.

Synové se hokejově nepotatili?

Olda, kterému je sedmadvacet, dělal hokej do nějaké třetí třídy. Pak se dal na basket, jenže v sedmnácti musel na dvě operace kolen. A devatenáctiletý Patrik hrál až do loňska za juniorku Třebíče, teď ale odešel studovat do Brna, takže přestoupil do Techniky.

Už pomalu začínáte brousit brusle na exhibiční zápas?

To už nemá cenu. (směje se)

Já myslím, abyste v případě potřeby ujel Lukáši Krpálkovi...

Stejně mu neuteču, bruslit už dávno neumím. Hlavně si mě nesmí nikde odchytit. Zase na druhou stranu budu třeba aspoň konečně jednou pořádně bit. (směje se)